Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia

Wana Giri, Indonezja

od €320,245

81–162 m² 2

Poddaj się: 2025

Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! Apartament w wyjątkowym kompleksie mieszkaniowym MAGNUM RESIDENCE BERAWA w popularnej dzielnicy Bali - Berava. Cechą kompleksu jest największy basen na świecie, 190 metrów na dachu. Mieszkanie ma system « smart house ». Wykończenie « pod klucz » z naprawami projektowymi i meblami. Przy początkowym wkładzie 30%. Również w apartamentach na balkonie znajduje się osobiste jacuzzi. Zalety nabycia mieszkania: - 500 metrów od najlepszych klubów plażowych - Atlas i Finowie - Niezwykle wysoki potencjał zwiększenia kosztów mieszkań w procesie budowy wynosi 40–70%. - Infrastruktura ROOFTOP o powierzchni ponad 5000 m2 - Rentowność z leasingu nieruchomości 11-15% rocznie przez pierwsze trzy lata. Kompleks zapewnia wszystko, czego potrzebujesz do życia: miejsca do rekreacji i pracy, centrum fitness, spa, kilka restauracji i barów, w tym restaurację z kuchniami fusion najlepszych szefów kuchni. Gwarantowany zwrot i rentowność obiektu! Napisz lub zadzwoń, doradzaj za darmo. Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.