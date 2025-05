Kompleks mieszkalny New residential complex with swimming pools, a spa and a restaurant near the ocean, Pererenan, Bali, Indonesia

Jest to największe unikalne eko-miasto położone w Pererenan, które zajmuje obszar 2 hektarów 600 metrów od Lyma Beach, wcielone w stylu nowoczesnego Singapuru. Jest to miejsce, gdzie miejskie wzornictwo i Balijska natura są w harmonii, tworząc wygodne miejsce do życia, pracy i relaksu.

Oferujemy apartamenty premium i 7 willi. W willach znajdują się prywatne ogrody i baseny.

Rezydencja oferuje usługi concierge, wspólny basen, spa, siłownia, współpraca, pawilon handlowy, bar i restauracja z widokiem na morze, liczne przestrzenie artystyczne, spacery i strefy handlowe, w pobliżu - ochrona zegara.

Rodzaj własności - Leasehold na 30 lat + 30 praw pierwszeństwa do odnowienia po cenie rynkowej. Zakończenie - 2026.

Płatność

Rezerwacja - 1,500 USD.

Płatność zaliczkowa - 35%

Pierwszy blok oferuje apartamenty z widokiem na ogród od 90 000 dolarów do 180 000 dolarów, jeśli są wypłacane w ratach; drugi blok oferuje apartamenty z widokiem na ogród lub ocean od 90 000 dolarów do 110 000 dolarów, jeśli są wypłacane w ratach. Wille są wyprzedane. Zniżki za jednorazową płatność!

Korzyści

Deweloper zapewnia gwarancję na wspólne wady - do 12 miesięcy, ukryte wady budowlane - do 5 lat, wodoszczelność - do 7 lat.

Dostępny jest plan zabudowy na cały okres budowy.

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Obiekt położony jest 2 minuty od oceanu (600 m), w pobliżu terenów zielonych i malowniczej rzeki. Zaledwie 2 minuty do klubu Bali polo i Le Bajo (3 restauracje, basen, teren dla dzieci).