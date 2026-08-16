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Mieszkania na sprzedaż w Regional Unit of East Attica, Grecja

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Municipality of Vari Voula Vouliagmeni
73
Vari Municipal Unit
21
Municipality of Pallini
17
Pallini Municipal Unit
13
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142 obiekty total found
Penthouse w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Premium Premium
Penthouse
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Pięknie odnowiony widok na morze 85 m kw. penthouse na 4 piętrze, oferując wspaniałe widoki …
$635,713
VAT
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Mieszkanie w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Powierzchnia 104 m²
Piętro 2/3
Ten w pełni odnowiony 104 m2 apartament znajduje się na drugim piętrze w cichej dzielnicy mi…
$629,270
VAT
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Mieszkanie w Anavyssos, Grecja
Mieszkanie
Anavyssos, Grecja
Powierzchnia 78 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 78 m kw w Attica. Mieszkanie ma wewnętrzny układ. Właśc…
$212,528
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Mieszkanie 2 pokoi w Skala Oropou, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Skala Oropou, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 65 m²
Na sprzedaż Mieszkanie o powierzchni 65 metrów kwadratowych w Attyce. Mieszkanie znajduje si…
$160,576
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Mieszkanie 1 pokój w Rafina, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Rafina, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 46 m²
Na sprzedaż Mieszkanie o powierzchni 46 metrów kwadratowych w Attyce. Mieszkanie znajduje si…
$295,177
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Mieszkanie 2 pokoi w Limenas Markopoulou, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Limenas Markopoulou, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 76 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 76 m kw w Attica. Apartament znajduje się na parterze. …
$212,528
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie w Municipality of Spata Artemida, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Spata Artemida, Grecja
Powierzchnia 65 m²
Apartament na sprzedaż 65 metrów kwadratowych w Attica. Apartament znajduje się na pierwszym…
$239,939
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Kod własności: HPS5303 - Apartament dla SPRZEDAŻ w Voula Center za €1.000.000. To 102 m kw. …
$1,15M
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 129 m²
Na sprzeda? mieszkanie pod budowê 129 m kw. W Atenach. Apartament znajduje się na trzecim pi…
$1,65M
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Mieszkanie 2 pokoi w Rafina, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Rafina, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
Na sprzeda? mieszkanie 100 m kw. w Attica. Apartament znajduje się na drugim piętrze. Składa…
$425,055
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Pallini, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Pallini, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Kod własności: HPS5282 - Mieszkanie do sprzedaży w Pallini Center za €265.000. Ten 64.48 m k…
$304,976
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 70 m²
Na sprzeda? mieszkanie 70 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na 1 piętrze. Składa się z 2…
$661,197
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Mieszkanie 2 pokoi w Agios Konstantinos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Agios Konstantinos, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 83 m²
Na sprzedaż Mieszkanie o powierzchni 83 metrów kwadratowych w Attyce. Mieszkanie znajduje si…
$301,081
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Pallini, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Pallini, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 91 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 91 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na 1 piętrze. …
$377,827
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Pallini, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Pallini, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 82 m²
Na sprzeda? mieszkanie 82 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na 1 piętrze. Składa się z 2…
$289,274
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Mieszkanie 4 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 219 m²
Na sprzedaż apartament o powierzchni 219 metrów kwadratowych w Atenach. Apartament znajduje …
$1,42M
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 135 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 135 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na drugim pię…
$1,00M
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 63 m²
Na sprzeda? mieszkanie 63 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na parterze. Składa się z je…
$360,116
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 120 m²
Na sprzeda? pod budowê mieszkanie 120 m kw. W Atenach. Apartament znajduje się na 1 piętrze.…
$1,32M
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 67 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 67 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na 1 piętrze. …
$454,573
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Mieszkanie 4 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Piętro 1/4
Voula Private Residences Ekskluzywny apartament na parterze z prywatnym basenem Położo…
$2,88M
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Mieszkanie 1 pokój w Anavyssos, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Anavyssos, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 34 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 34 m kw w Attica. Apartament znajduje się na półpiętrze…
$141,685
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 133 m²
Na sprzeda? mieszkanie 133 m kw. w Atenach. Apartament znajduje się na drugim piętrze. Skład…
$991,795
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Mieszkanie w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Powierzchnia 126 m²
Na sprzeda? mieszkanie 126 m2 w Atenach. Mieszkanie ma wewnętrzny układ. Są: kominek. Właści…
$649,390
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Mieszkanie 1 pokój w Rafina, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Rafina, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 51 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 51 m2 w Attica. Apartament znajduje się na trzecim pięt…
$236,142
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 75 m²
Na sprzeda? mieszkanie 75 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na drugim piętrze. Składa si…
$371,923
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Piętro 1
Maisonette na sprzedaż, 1 piętro (2 poziomy), znajduje się w obszarze Voula. Obiekt ma powie…
$877,280
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Oropos, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Oropos, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 52 m²
Na sprzeda? mieszkanie 52 m kw. we wschodniej Peloponezji. Apartament znajduje się na parter…
$118,071
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 52 m²
Na sprzeda? mieszkanie 52 m kw w Attica. Apartament znajduje się na drugim piętrze. Składa s…
$354,213
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Mieszkanie 2 pokoi w Anavyssos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Anavyssos, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 150 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 150 m kw w Attica. Apartament znajduje się na drugim pi…
$188,913
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Typy nieruchomości w Regional Unit of East Attica.

1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Regional Unit of East Attica, Grecja

z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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