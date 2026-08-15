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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Municipality of Paiania, Grecja

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Paiania Municipal Unit
5
Paiania
5
6 obiektów total found
Szeregowiec w Paiania, Grecja
Szeregowiec
Paiania, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 220 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 220 metrów kwadratowych w Attyce .Maisonette ma 4 poz…
$354,213
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Paiania, Grecja
Willa
Paiania, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 426 m²
Peania east of Athens villa of 426 sq.m. of luxurious construction with unique materials, on…
$1,05M
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Szeregowiec w Paiania, Grecja
Szeregowiec
Paiania, Grecja
Powierzchnia 220 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 220 metrów kwadratowych w Atenach .Maisonette ma 3 po…
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Paiania, Grecja
Willa
Paiania, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 480 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 480 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa s…
$2,01M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Paiania, Grecja
Willa
Paiania, Grecja
Powierzchnia 700 m²
Proponujemy na sprzedaż willę z 1965 r., Która została całkowicie odnowiona w 2014 r. Wewnęt…
$1,18M
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Paiania, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Paiania, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
$68,039
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LDV InvestLDV Invest

Typy nieruchomości w Municipality of Paiania.

domy

Parametry nieruchomości w Municipality of Paiania, Grecja

z Widok na góry
z Basen
Tanie
Luksusowe
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