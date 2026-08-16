Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Regional Unit of East Attica
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Regional Unit of East Attica, Grecja

;
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni
97
Municipality of Saronikos
57
Vari Municipal Unit
39
Municipality of Dionysos
38
Pokaż więcej
385 obiektów total found
Willa w Municipality of Lavreotiki, Grecja
Premium Premium
Willa
Municipality of Lavreotiki, Grecja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Liczba kondygnacji 2
Odkryj swoje marzenie Do domu nad Morzem Egejskim!Położony 40 km od serca Aten i zaledwie 8 …
$6,98M
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Rafina, Grecja
Szeregowiec
Rafina, Grecja
Powierzchnia 105 m²
Townhouse na sprzedaż 105 m2 w Attica. Miasto znajduje się na 3 poziomach. Pierwsze piętro s…
$359,100
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa w Municipality of Pallini, Grecja
Willa
Municipality of Pallini, Grecja
Powierzchnia 462 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 462 metrów kwadratowych w Attica. Widok na morze,…
$743,846
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
International Property AlertsInternational Property Alerts
Dom wolnostojący 2 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 184 m²
Voula na południe od obszaru Athens Nea Kalymnos: w trakcie budowy maisonette 184 m2 3rd- 4 …
$1,55M
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 3 pokoi w Markopoulo, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Markopoulo, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 120 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 120 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica składa…
$247,949
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa w Municipality of Pallini, Grecja
Willa
Municipality of Pallini, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 550 m²
Na sprzedaż 4-piętrowa willa o powierzchni 550 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica skła…
$1,53M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
LDV InvestLDV Invest
Dom wolnostojący 6 pokojów w Kalyvia Thorikou, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Kalyvia Thorikou, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 450 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 450 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa się z 2 sypialn…
$1,30M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Municipality of Dionysos, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Dionysos, Grecja
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż maisonette 150 metrów kwadratowych w Attica. Maisonette ma jeden poziom. Wspani…
$472,283
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Lavrio, Grecja
Szeregowiec
Lavrio, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 120 m²
Na sprzedaż maisonette 120 metrów kwadratowych w Attica. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwnica…
$295,177
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 6 pokojów w Afidnes, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Afidnes, Grecja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 440 m²
Na sprzedaż -- Dom mieszkalny -- Attyka Wschodnia: Afidnes (Kiourka) - 440 Sq.m., 6 sypialni…
$250,554
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 120 m²
Na sprzedaż 1 piętrowy dom o powierzchni 120 metrów kwadratowych w Attyce. Dom składa się z …
$1,18M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 213 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 213 metrów kwadratowych w Atenach. Parter składa się z salonu z…
$1,59M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący w Markopoulo, Grecja
Dom wolnostojący
Markopoulo, Grecja
Powierzchnia 201 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy domek 201 m2 w Attica. Pierwsze piętro składa się z 2 sypialni, jedn…
$548,431
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 215 m²
Varkiza na południe od Aten, w centrum gminy, 2nd- 3rd piętra maisonette i studio 50 m kw., …
$1,11M
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Pallini, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Pallini, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 250 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 250 metrów kwadratowych w Atenach. Półpiwnica skł…
$752,111
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Municipality of Dionysos, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Dionysos, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 240 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 240 m kw. w Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. Półpiwn…
$708,425
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 4 pokoi w Nea Makri, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Nea Makri, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż 4 piętrowy dom o powierzchni 400 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica Parter…
$826,496
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący w Municipality of Dionysos, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Dionysos, Grecja
Powierzchnia 531 m²
Na sprzedaż dwupiętrowy dom jednoosobowy o łącznej powierzchni 531 m2 Dom składa się z czter…
$755,654
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa w Municipality of Dionysos, Grecja
Willa
Municipality of Dionysos, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 648 m²
Na sprzedaż 5-piętrowa willa o powierzchni 648 metrów kwadratowych w Atenach. Trzecie piętro…
$1,92M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 6 pokojów w Rafina, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Rafina, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 360 m²
Na sprzedaż dostępna jest piętrowa willa 2 - o powierzchni 360 m2. w Attyce. Pierwsze piętro…
$822,647
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 9
Powierzchnia 350 m²
Na sprzedaż maisonette 350 m kw. W Atenach. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwnica składa się z…
$3,66M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 187 m²
Na sprzedaż w Atenach maizonette 187 m kw. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa się z jedn…
$2,15M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Rafina, Grecja
Szeregowiec
Rafina, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 230 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 230 metrów kwadratowych w Attyce .Maisonette ma 3 poz…
$720,232
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa w Keratea, Grecja
Willa
Keratea, Grecja
Powierzchnia 600 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 600 m2 w Attica. Piwnica składa się z 2 sypialni, jednej łaz…
$1,54M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 7 pokojów w Kalyvia Thorikou, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Kalyvia Thorikou, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 250 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 250 m ² w Attica. Parter składa się z 4 sypialni, 2 salonów z ku…
$413,248
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Spata Artemida, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Spata Artemida, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 100 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 100 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa się z jednej syp…
$399,898
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 5 pokojów w Rafina, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Rafina, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 440 m²
Na sprzedaż 4-piętrowy dom o powierzchni 440 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica składa…
$590,354
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa w Municipality of Dionysos, Grecja
Willa
Municipality of Dionysos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 457 m²
Na sprzedaż 4-piętrowa willa o powierzchni 457 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa s…
$1,68M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 9 pokojów w Municipality of Pallini, Grecja
Dom wolnostojący 9 pokojów
Municipality of Pallini, Grecja
Sypialnie 9
Powierzchnia 550 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 550 m kw. W Atenach. Parter składa się z 7 sypialni, 3 salonów, …
$1,89M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 325 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 325 m kw. W Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. Na trze…
$4,07M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

Typy nieruchomości w Regional Unit of East Attica.

wille
domy wolnostojące
szeregowcy

Parametry nieruchomości w Regional Unit of East Attica, Grecja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się