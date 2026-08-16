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Domy na sprzedaż w Niemcy

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77 obiektów total found
Willa 16 pokojów w Oberbarenburg, Niemcy
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Willa 16 pokojów
Oberbarenburg, Niemcy
Pokoje 16
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 3
Zapraszamy do stylowej rodziny lub domu wypoczynkowego w samym sercu Gór Wielkanocnych. Ten …
$512,079
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Dom 7 pokojów w Dusseldorf, Niemcy
Dom 7 pokojów
Dusseldorf, Niemcy
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 171 m²
Liczba kondygnacji 2
Full description:Nice house for your family 40489Düsseldorf/AngermundNext to the Heltorf cas…
$740,650
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Willa w Niemcy
Willa
Niemcy
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 268 m²
Liczba kondygnacji 2
Liczba pokoi - 7tarasgarażPiwnicaPompa ciepłaKaminPodgrzewana podłogaW 2020 r. zaktualizowan…
$991,385
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Dom 3 pokoi w Juchen, Niemcy
Dom 3 pokoi
Juchen, Niemcy
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 2
Full description: the house was built in 2017 (the property is well maintained) house ar…
$917,825
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Dom wolnostojący 10 pokojów w Wurselen, Niemcy
Dom wolnostojący 10 pokojów
Wurselen, Niemcy
Pokoje 10
Liczba kondygnacji 2
Full description: The cottage house is located near the city of Würselen, 10 km from the city center
$1,74M
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Szeregowiec 3 pokoi w Berlin, Niemcy
Szeregowiec 3 pokoi
Berlin, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 2
3 rooms Details on request.
$1,65M
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TekceTekce
Willa w Kolonia, Niemcy
Willa
Kolonia, Niemcy
Sypialnie 11
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 360 m²
Liczba kondygnacji 3
Quietness and comfort are the ideal combination of excellent infrastructure, first-class edu…
$2,16M
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Dom wolnostojący 13 pokojów w Pulheim, Niemcy
Dom wolnostojący 13 pokojów
Pulheim, Niemcy
Pokoje 13
Powierzchnia 360 m²
Liczba kondygnacji 3
Full description: Modern residential
$2,17M
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Willa w Mulheim an der Ruhr, Niemcy
Willa
Mulheim an der Ruhr, Niemcy
Sypialnie 9
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 620 m²
Liczba kondygnacji 3
Number of rooms: 9 bedrooms, 4 bathrooms, 4 garages and plenty of parking   Year of constr…
$3,98M
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Dom wolnostojący 8 pokojów w Dortmund, Niemcy
Dom wolnostojący 8 pokojów
Dortmund, Niemcy
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 382 m²
Liczba kondygnacji 3
Full description: 1957/ 2019 House area 382 m2 8 rooms 6 bedrooms 5 bathrooms 4 parking spac…
$2,27M
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Dom 16 pokojów w Selters, Niemcy
Dom 16 pokojów
Selters, Niemcy
Pokoje 16
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 324 m²
Liczba kondygnacji 3
ISB GLOBAL Immobilien & amp; BAUTRGERINWESTYCJA PREMIUM W NIEMIECMOREFAMILE W LAGIE CENTRALN…
$1,37M
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ISB Global Immobilien
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Szeregowiec 6 pokojów w Nadrenia Północna-Westfalia, Niemcy
Szeregowiec 6 pokojów
Nadrenia Północna-Westfalia, Niemcy
Pokoje 6
Powierzchnia 182 m²
$722,061
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Dom 4 pokoi w Pulheim, Niemcy
Dom 4 pokoi
Pulheim, Niemcy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 167 m²
Liczba kondygnacji 2
Pełny opis:dom 2018- 2019 zbudowany4 pokoje (3 sypialnie)powierzchnia mieszkalna 167 m2powie…
$1,03M
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Dom w Gelsenkirchen, Niemcy
Dom
Gelsenkirchen, Niemcy
Powierzchnia 1 485 m²
Liczba kondygnacji 5
Projekt INWESTYCYJNY!Dwa domy w Gelsenkirchen są na sprzedaż, które są obecnie całkowicie pu…
$654,601
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Szeregowiec w Bawaria, Niemcy
Szeregowiec
Bawaria, Niemcy
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 118 m²
Liczba kondygnacji 3
• Type: New corner townhouse • Year of construction: 2024 • Rooms: 5 • Bedrooms: 3 • Baths:…
$690,967
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Dom wolnostojący w Mulheim an der Ruhr, Niemcy
Dom wolnostojący
Mulheim an der Ruhr, Niemcy
Powierzchnia 257 m²
Liczba kondygnacji 2
Full description: Excellent condition of the object 15-18 minutes to Düsseldorf by car …
$1,45M
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Dom wolnostojący w 49632, Niemcy
Dom wolnostojący
49632, Niemcy
Powierzchnia 233 m²
Liczba kondygnacji 2
Obiekt znajduje się w Dolnej Saksonii.Jest częścią dzielnicy Kloppenburg.Populacja wynosi 8,…
$685,464
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Bliźniak 4 pokoi w Dusseldorf, Niemcy
Bliźniak 4 pokoi
Dusseldorf, Niemcy
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 74 m²
Liczba kondygnacji 2
Full description: Half of the house on  plot of land 470 m2.in a calm and quiet area of ​​Wi…
$871,352
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Willa 9 pokojów w Sprendlingen, Niemcy
Willa 9 pokojów
Sprendlingen, Niemcy
Pokoje 9
Powierzchnia 415 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesna willa 9- pokojowa z odkrytym basenem i dużą działką w centrum Frankfurtu - presti…
$6,34M
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ESTATE-SERVICE24
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Dom 4 pokoi w Willich, Niemcy
Dom 4 pokoi
Willich, Niemcy
Sypialnie 4
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 2
Full description: A comfortable villa with 4 bedrooms, a large living room and a kitchen i…
$1,39M
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Szeregowiec 7 pokojów w Hamburg, Niemcy
Szeregowiec 7 pokojów
Hamburg, Niemcy
Pokoje 7
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowe nieruchomości jest nowy trzypiętrowy kamienica w elitarnej dzielnicy Hamburga. Li…
$8,06M
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ESTATE-SERVICE24
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Dom 9 pokojów w Monchengladbach, Niemcy
Dom 9 pokojów
Monchengladbach, Niemcy
Pokoje 9
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 3
Cena: 210.000 €za tę cenę otrzymasz dom z 3 apartamentami z 3 pokojami!! Co może być lepsze?…
$248,786
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Dom 9 pokojów w Monchengladbach, Niemcy
Dom 9 pokojów
Monchengladbach, Niemcy
Pokoje 9
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 3
Cena: 210.000 €za tę cenę otrzymasz dom z 3 apartamentami z 3 pokojami!! Co może być lepsze?…
$244,404
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Dom w Duisburg, Niemcy
Dom
Duisburg, Niemcy
Powierzchnia 355 m²
AUKCJA! 6-budynek mieszkalny z 3 garażami w Duisburg- Neuenkamp - nieruchomość inwestycyjna …
$188,036
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Dom 4 pokoi w Ratingen, Niemcy
Dom 4 pokoi
Ratingen, Niemcy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 3
35415 Polheim- Holzheim Pokoje: 4 Powierzchnia mieszkalna ok.: 130 m ² Cena zakupu: 239 000 …
$268,682
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Dom 9 pokojów w Essen, Niemcy
Dom 9 pokojów
Essen, Niemcy
Pokoje 9
Powierzchnia 190 m²
Liczba kondygnacji 3
Information about the city:The history of Essen dates back to 800, the city is rich in cultu…
$649,448
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Willa 10 pokojów w Grunwald, Niemcy
Willa 10 pokojów
Grunwald, Niemcy
Pokoje 10
Powierzchnia 490 m²
Liczba kondygnacji 2
10-pokojowa willa z windą z dużą działką w prestiżowej dzielnicy Monachium - Grunwald. Salon…
$13,25M
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Dom 5 pokojów w Willich, Niemcy
Dom 5 pokojów
Willich, Niemcy
Pokoje 5
Powierzchnia 298 m²
Liczba kondygnacji 4
Full description: Year of construction 1978 The property is well maintained The living area …
$706,957
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Szeregowiec w Nadrenia Północna-Westfalia, Niemcy
Szeregowiec
Nadrenia Północna-Westfalia, Niemcy
Powierzchnia 138 m²
Liczba kondygnacji 2
Full description:Townhouse new building in the city of Krefeld. Commission for the Buyer +4…
$622,494
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Dom 9 pokojów w Monchengladbach, Niemcy
Dom 9 pokojów
Monchengladbach, Niemcy
Pokoje 9
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 3
Budynek mieszkalny to idealna inwestycja!Mönchengladbach (Nordrhein- Westfalen)Cena: 260.000…
$248,786
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Typy nieruchomości w Niemcy.

wille
zamki
domy wolnostojące
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Niemcy

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
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