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Działki na sprzedaż w Niemcy

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14 obiektów total found
Działka w Grunwald, Niemcy
Działka
Grunwald, Niemcy
Obiekt znajduje się w dzielnicy mieszkalnej charakteryzującej się przestronnymi działkami i …
$6,23M
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Działka w Annaburg, Niemcy
Działka
Annaburg, Niemcy
Powierzchnia 9 000 m²
Oferowana do sprzedaży jest unikalną własnością handlową - zakład przetwórstwa mięsa (Zerleg…
$1,17M
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Działka w Wuppertal, Niemcy
Działka
Wuppertal, Niemcy
The project involves the construction of an 11-unit residential building with underground pa…
$430,545
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Działka w Krefeld, Niemcy
Działka
Krefeld, Niemcy
Rozwój Ziemi dla Projektu Mieszkaniowego w 47803 KrefeldLokalizacja: Intrast Str., 47803 Kre…
$460,481
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Działka w Malchin, Niemcy
Działka
Malchin, Niemcy
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 600 m²
Liczba kondygnacji 2
Unusual & rare, but feasible: 1 - 2 - storey construction of a studio or studio in LOFT styl…
$48,531
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Działka w Berlin, Niemcy
Działka
Berlin, Niemcy
Powierzchnia 1 500 m²
Liczba kondygnacji 4
Grunt na sprzedaż w Berlinie o powierzchni około 1500 m2, w tym pozwolenie na budowę.Na miej…
$6,39M
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Działka w Wustenbrand, Niemcy
Działka
Wustenbrand, Niemcy
Powierzchnia 2 290 m²
baugrundst ü CK MIT Baugenehmigung und Planung F ü R Eine L ü Ckenbebauung mehrfamilienh …
$1,63M
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Działka w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Działka
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Powierzchnia 800 m²
Liczba kondygnacji 3
Miejsce we Frankfurcie nad Menem - w historycznej dzielnicy miasta - Sachsenhausens z pozwol…
$2,96M
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Działka w Morfelden, Niemcy
Działka
Morfelden, Niemcy
Liczba kondygnacji 4
Duża działka na przedmieściach Frankfurtu nad Menem na budowę nieruchomości komercyjnych.Pow…
$3,83M
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Działka w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Działka
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Na sprzeda? dzia? ka do budowy mieszkalnego budynku mieszkalnego we Frankfurcie nad Menem.Ce…
$2,85M
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Działka w Obernhain, Niemcy
Działka
Obernhain, Niemcy
Powierzchnia 1 600 m²
Duża działka (około 1600 m2) do budowy domu na przedmieściach Frankfurtu nad Menem jest ofer…
$987,624
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Działka w Essen, Niemcy
Działka
Essen, Niemcy
Na sprzedaż o powierzchni ~ 353 m2na dzia? ce mo? liwe jest zbudowanie domu na 4 mieszkania,…
$379,698
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Działka w Werder Havel, Niemcy
Działka
Werder Havel, Niemcy
Liczba kondygnacji 2
Plac budowy z istniejącym budynkiem (w trakcie rozbiórki lub przeprofilowania). Budynek m…
$1,30M
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Działka w Monachium, Niemcy
Działka
Monachium, Niemcy
Liczba kondygnacji 3
Działka z pozwoleniem na budowę budynku mieszkalnego lub dwóch budynków mieszkalnych - 1 lub…
$3,49M
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