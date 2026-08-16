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Sklepy na sprzedaż w Niemcy

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32 obiekty total found
Sklep 1 100 m² w Reinheim, Niemcy
Sklep 1 100 m²
Reinheim, Niemcy
Powierzchnia 1 100 m²
Edeka supermarket w dobrym stanie z długą umową najmu w Hesji - Darmstadt regionu. Powierz…
$3,00M
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Sklep 1 182 m² w Niemcy
Sklep 1 182 m²
Niemcy
Powierzchnia 1 182 m²
•Plot area: approx. 3475 m²•Usable area: approx. 1182 m²•Retail area: approx. 800 m²•Year of…
$6,04M
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Sklep w Bawaria, Niemcy
Sklep
Bawaria, Niemcy
Proponowany obiekt znajduje się w Krumbach, drugim co do wielkości mieście w Bawarii-Schwab …
$7,51M
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Sklep 633 m² w Bawaria, Niemcy
Sklep 633 m²
Bawaria, Niemcy
Powierzchnia 633 m²
A high-quality property with attractive architecture, it is protected by the state.It is loc…
$1,74M
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Sklep 1 339 m² w Bawaria, Niemcy
Sklep 1 339 m²
Bawaria, Niemcy
Powierzchnia 1 339 m²
The property consists of a shop and a bistro. Store: • Rental area: approx. 1000 m² + 339 …
$2,44M
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Sklep 1 000 m² w Senden, Niemcy
Sklep 1 000 m²
Senden, Niemcy
Powierzchnia 1 000 m²
Nowy supermarket sieciowy (dostawa - 2021) w Ulm z długoterminowym wynajmem. Powierzchnia c…
$4,15M
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Sklep 1 513 m² w Herne, Niemcy
Sklep 1 513 m²
Herne, Niemcy
Powierzchnia 1 513 m²
Renny or Penny Market is a German chain of discount supermarkets with headquarters in Cologn…
$3,25M
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Sklep 9 700 m² w Saarbruecken, Niemcy
Sklep 9 700 m²
Saarbruecken, Niemcy
Powierzchnia 9 700 m²
hipermarket łańcuchowy z oddziałem KFC / + oddziałami dwóch innych dobrze znanych przedsiębi…
$12,79M
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Sklep 800 m² w Esslingen am Neckar, Niemcy
Sklep 800 m²
Esslingen am Neckar, Niemcy
Powierzchnia 800 m²
Nowy sklep sieciowy ROSSMANN na parterze budynku mieszkalnego z długim wynajmem. Liczba mie…
$4,03M
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Sklep 1 724 m² w Bawaria, Niemcy
Sklep 1 724 m²
Bawaria, Niemcy
Powierzchnia 1 724 m²
Annual rent: €151,387.92 Profitability: approx. 7.28% The shopping park in Höchstadt an der…
$2,40M
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Sklep 2 000 m² w Darmstadt, Niemcy
Sklep 2 000 m²
Darmstadt, Niemcy
Powierzchnia 2 000 m²
Centrum handlowe z supermarketem NETTO i innych sklepów łańcuchowych z długoterminowych kont…
$6,92M
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Sklep 4 600 m² w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Sklep 4 600 m²
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Powierzchnia 4 600 m²
Budynek mieszkalny i komercyjny w pełni wynajęty na najbliższym przedmieściu Frankfurtu nad …
$13,08M
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Sklep 575 m² w Niemcy
Sklep 575 m²
Niemcy
Powierzchnia 575 m²
We offer attractive retail space in the prestigious area of Glauchau. The retail space is le…
$1,86M
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Sklep 3 000 m² w 11, Niemcy
Sklep 3 000 m²
11, Niemcy
Powierzchnia 3 000 m²
Supermarket REWE i sklep z drogami DM w federalnym stanie Reynalad- Pfalz - na przedmieściac…
$15,44M
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Sklep 1 100 m² w Sielmingen, Niemcy
Sklep 1 100 m²
Sielmingen, Niemcy
Powierzchnia 1 100 m²
Nowy supermarket Lidl na parterze budynku mieszkalnego z długą umową najmu (na 10 lat). Rent…
$4,84M
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Sklep 1 300 m² w Bawaria, Niemcy
Sklep 1 300 m²
Bawaria, Niemcy
Powierzchnia 1 300 m²
Main parameters: • Year of construction: 2010 / Expansion in 2021 • Usable area: 1300 m² •…
$2,61M
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Sklep 1 990 m² w Saksonia-Anhalt, Niemcy
Sklep 1 990 m²
Saksonia-Anhalt, Niemcy
Powierzchnia 1 990 m²
Plot area: 7504 m² Year of construction: 2007 Parking spaces: 95 Total rentable area: appro…
$1,39M
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Sklep 600 m² w Monachium, Niemcy
Sklep 600 m²
Monachium, Niemcy
Powierzchnia 600 m²
Sklep sieciowy produktów - EDEKA Supermarket w Monachium! Grupa Edeka jest największą niem…
$4,73M
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Sklep 963 m² w Altenburg, Niemcy
Sklep 963 m²
Altenburg, Niemcy
Powierzchnia 963 m²
Ready-to-lease business-supermarket Net potential for cost reduction.Possibility of increasi…
$697,082
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Sklep 1 100 m² w Pforzheim, Niemcy
Sklep 1 100 m²
Pforzheim, Niemcy
Powierzchnia 1 100 m²
Nettov łańcucha supermarket w Pforzheim z populacją ponad 120 tysięcy osób. Umowa dzierżawy:…
$4,03M
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Sklep 1 068 m² w Berlin, Niemcy
Sklep 1 068 m²
Berlin, Niemcy
Powierzchnia 1 068 m²
Shop with prior permission for construction.Suitable for residential and commercial construc…
$5,34M
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Sklep 1 100 m² w Reinheim, Niemcy
Sklep 1 100 m²
Reinheim, Niemcy
Powierzchnia 1 100 m²
Edeka Supermarket jest w dobrym stanie z długą umową najmu w kraju związkowym Hesja, w regio…
$3,02M
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Sklep 3 000 m² w Mommenheim, Niemcy
Sklep 3 000 m²
Mommenheim, Niemcy
Powierzchnia 3 000 m²
Supermarket REWE i c drogeria sklep DM w kraju związkowym Rheinlad- Palatynat na przedmieści…
$15,57M
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Sklep 800 m² w Esslingen am Neckar, Niemcy
Sklep 800 m²
Esslingen am Neckar, Niemcy
Powierzchnia 800 m²
Sklep z łańcuchami Rossmann o wysokiej wydajności na przedmieściach Stuttgartu na parterze w…
$4,07M
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Sklep 600 m² w Monachium, Niemcy
Sklep 600 m²
Monachium, Niemcy
Powierzchnia 600 m²
Supermarket EDEKA w Monachium!Edeka Group jest największą niemiecką firmą supermarketów od 2…
$4,76M
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Sklep 5 351 m² w Malchin, Niemcy
Sklep 5 351 m²
Malchin, Niemcy
Pokoje 160
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 5 351 m²
Liczba kondygnacji 3
Cena na zgłoszenie
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Sklep 1 000 m² w Senden, Niemcy
Sklep 1 000 m²
Senden, Niemcy
Powierzchnia 1 000 m²
Nowy supermarket łańcucha (dostawa - 2021) w Ulm z długą umową najmu.Powierzchnia całkowita:…
$4,18M
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Sklep 9 700 m² w Saarbruecken, Niemcy
Sklep 9 700 m²
Saarbruecken, Niemcy
Powierzchnia 9 700 m²
Hypermarket sieciowy z oddziałem KFC / + oddziałów 2 innych znanych przedsiębiorstw sieciowy…
$12,90M
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Sklep 1 100 m² w Sielmingen, Niemcy
Sklep 1 100 m²
Sielmingen, Niemcy
Powierzchnia 1 100 m²
Nowy supermarket Lidl na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego z długą umową najmu (na 10 l…
$4,88M
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Sklep 1 100 m² w Pforzheim, Niemcy
Sklep 1 100 m²
Pforzheim, Niemcy
Powierzchnia 1 100 m²
Sieć supermarket Netto w Pforzheim z ponad 120 tys. osób.Umowa dzierżawy: do 2032 r. z opcją…
$4,07M
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Typy nieruchomości w Niemcy.

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