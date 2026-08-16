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Kawalerki na sprzedaż w Niemcy

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30 obiektów total found
Kawalerka 1 pokój w Monachium, Niemcy
Kawalerka 1 pokój
Monachium, Niemcy
Pokoje 1
Powierzchnia 59 m²
Liczba kondygnacji 3
1-pokojowy apartament na poddaszu z tarasem na dachu znajduje się na trzecim piętrze w domu …
$664,811
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Kawalerka 2 pokoi w Gelsenkirchen, Niemcy
Kawalerka 2 pokoi
Gelsenkirchen, Niemcy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Liczba kondygnacji 5
Jasne studio apartament z loggią i miejscem parkingowym w Gelsenkirchen (Bulmke- Hüllen)Cena…
$83,790
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Kawalerka 1 pokój w Monachium, Niemcy
Kawalerka 1 pokój
Monachium, Niemcy
Pokoje 1
Powierzchnia 42 m²
Liczba kondygnacji 4
1 pokojowe mieszkanie w dobrym stanie w centralnej dzielnicy Monachium. Indywidualne kanaliz…
$501,524
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Kawalerka 2 pokoi w Gelsenkirchen, Niemcy
Kawalerka 2 pokoi
Gelsenkirchen, Niemcy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Przytulny apartament typu studio z loggią i miejscem parkingowym w Gelsenkirchen (Bulmke- Hü…
$95,428
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Kawalerka 1 pokój w Damp, Niemcy
Kawalerka 1 pokój
Damp, Niemcy
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 33 m²
Liczba kondygnacji 5
$177,882
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Kawalerka 1 pokój w Hamburg, Niemcy
Kawalerka 1 pokój
Hamburg, Niemcy
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 26 m²
Piętro 2/5
Nowy rozwój z wysokim standardem energetycznym KfW 40🍽️ W pełni wyposażone kuchnie i łazienk…
$314,795
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TekceTekce
Kawalerka 1 pokój w Hamburg, Niemcy
Kawalerka 1 pokój
Hamburg, Niemcy
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 26 m²
Studio pod klucz o powierzchni 25,72 metrów kwadratowych w nowym budynku w doskonałej okolic…
$316,442
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Kawalerka 1 pokój w Damp, Niemcy
Kawalerka 1 pokój
Damp, Niemcy
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 33 m²
Piętro 2/5
Live & Invest w Baltic Sea Resort of Damp🏖️ Exclusive New Development in Damp - Live Where O…
$218,087
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Kawalerka 1 pokój w Eglfing, Niemcy
Kawalerka 1 pokój
Eglfing, Niemcy
Sypialnie 1
Powierzchnia 59 m²
Liczba kondygnacji 3
1-pokojowy apartament na poddaszu z tarasem na dachu znajduje się na trzecim piętrze w domu …
$662,289
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Kawalerka 1 pokój w Hanower, Niemcy
Kawalerka 1 pokój
Hanower, Niemcy
Pokoje 1
Powierzchnia 36 m²
Liczba kondygnacji 6
Ten dobrze utrzymany 1-pokój condominium znajduje się na przedmieściach Hanower - Langenhage…
$172,718
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Kawalerka 1 pokój w Berlin, Niemcy
Kawalerka 1 pokój
Berlin, Niemcy
Sypialnie 1
Powierzchnia 42 m²
Liczba kondygnacji 4
1-pokojowe mieszkanie w 4-piętrowym domu z jasną fasadą, eleganckie balkony i wyśmienite ele…
$313,716
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Kawalerka 1 pokój w Berlin, Niemcy
Kawalerka 1 pokój
Berlin, Niemcy
Sypialnie 1
Powierzchnia 27 m²
Liczba kondygnacji 11
1-pokojowe mieszkanie na sprzedaż w pobliżu nabrzeża rzeki Spree. Ten unikalny kompleks znaj…
$354,383
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Kawalerka 1 pokój w Berlin, Niemcy
Kawalerka 1 pokój
Berlin, Niemcy
Pokoje 1
Powierzchnia 27 m²
Liczba kondygnacji 11
1-pokojowe mieszkanie na sprzedaż w pobliżu nabrzeża rzeki Spree. Ten unikalny kompleks znaj…
$329,245
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Kawalerka 1 pokój w Berlin, Niemcy
Kawalerka 1 pokój
Berlin, Niemcy
Sypialnie 1
Powierzchnia 45 m²
Liczba kondygnacji 4
Stary, dobrze utrzymany budynek z windą w Berlinie - Friedrichshain- Kreuzberg, zbudowany w …
$290,478
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Kawalerka 1 pokój w Berlin, Niemcy
Kawalerka 1 pokój
Berlin, Niemcy
Pokoje 1
Powierzchnia 45 m²
Liczba kondygnacji 4
Stary, dobrze utrzymany budynek z windą w Berlinie - Friedrichshain- Kreuzberg, zbudowany w …
$269,873
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Kawalerka 1 pokój w Berlin, Niemcy
Kawalerka 1 pokój
Berlin, Niemcy
Pokoje 1
Powierzchnia 42 m²
Liczba kondygnacji 4
1-pokojowe mieszkanie w 4-piętrowym domu z jasną fasadą, eleganckie balkony i wyśmienite ele…
$291,462
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Kawalerka 1 pokój w Berlin, Niemcy
Kawalerka 1 pokój
Berlin, Niemcy
Pokoje 1
Powierzchnia 41 m²
Liczba kondygnacji 4
1- pokój przestronny apartament z wysokimi sufitami znajduje się w pięknym starym budynku z …
$323,847
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Kawalerka 1 pokój w Monachium, Niemcy
Kawalerka 1 pokój
Monachium, Niemcy
Pokoje 1
Powierzchnia 42 m²
Liczba kondygnacji 6
Apartament znajduje się na pierwszym piętrze małego kompleksu mieszkalnego z 20 apartamentów…
$377,822
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Kawalerka 1 pokój w Monachium, Niemcy
Kawalerka 1 pokój
Monachium, Niemcy
Sypialnie 1
Powierzchnia 42 m²
Liczba kondygnacji 6
Apartament znajduje się na pierwszym piętrze małego kompleksu mieszkalnego z 20 apartamentów…
$406,669
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Kawalerka 1 pokój w Berlin, Niemcy
Kawalerka 1 pokój
Berlin, Niemcy
Sypialnie 1
Powierzchnia 65 m²
Liczba kondygnacji 2
Klasyczny budynek przełomu stulecia zachwyca typowymi szczegółami starego budynku, takimi ja…
$435,717
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Kawalerka 1 pokój w Berlin, Niemcy
Kawalerka 1 pokój
Berlin, Niemcy
Sypialnie 1
Powierzchnia 46 m²
Liczba kondygnacji 6
Ten 1-pokojowy apartament z przemyślanym układem jest idealnym miejscem do życia w dużym mie…
$441,526
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Kawalerka 1 pokój w Hanower, Niemcy
Kawalerka 1 pokój
Hanower, Niemcy
Pokoje 1
Powierzchnia 40 m²
Liczba kondygnacji 5
1-pokojowe mieszkanie z tarasem w centralnej dzielnicy Hanower - Nordstadt. Klasyczne wysoki…
$329,245
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Kawalerka 1 pokój w 14, Niemcy
Kawalerka 1 pokój
14, Niemcy
Sypialnie 1
Powierzchnia 36 m²
Liczba kondygnacji 6
Ten dobrze utrzymany 1-pokój condominium znajduje się na przedmieściach Hanower - Langenhage…
$185,906
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Kawalerka 1 pokój w Monachium, Niemcy
Kawalerka 1 pokój
Monachium, Niemcy
Pokoje 1
Powierzchnia 34 m²
Liczba kondygnacji 5
Kompaktowy 1-pokojowy apartament z balkonem w Monachium w pobliżu English Garden. Wyposaże…
$377,714
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Kawalerka 1 pokój w Berlin, Niemcy
Kawalerka 1 pokój
Berlin, Niemcy
Sypialnie 1
Powierzchnia 41 m²
Liczba kondygnacji 4
1- pokój przestronny apartament z wysokimi sufitami znajduje się w pięknym starym budynku z …
$348,573
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Kawalerka 1 pokój w Berlin, Niemcy
Kawalerka 1 pokój
Berlin, Niemcy
Pokoje 1
Powierzchnia 65 m²
Liczba kondygnacji 2
Klasyczny budynek przełomu stulecia zachwyca typowymi szczegółami starego budynku, takimi ja…
$404,809
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Kawalerka 1 pokój w Grunwalder Forst, Niemcy
Kawalerka 1 pokój
Grunwalder Forst, Niemcy
Sypialnie 1
Powierzchnia 42 m²
Liczba kondygnacji 4
1 pokojowe mieszkanie w dobrym stanie w centralnej dzielnicy Monachium. Indywidualne kanaliz…
$499,622
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Kawalerka 1 pokój w Monachium, Niemcy
Kawalerka 1 pokój
Monachium, Niemcy
Sypialnie 1
Powierzchnia 34 m²
Liczba kondygnacji 5
Kompaktowy 1-pokojowy apartament z balkonem w Monachium w pobliżu English Garden.Wyposażenie…
$406,553
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Kawalerka 1 pokój w 6, Niemcy
Kawalerka 1 pokój
6, Niemcy
Sypialnie 1
Powierzchnia 40 m²
Liczba kondygnacji 5
1-pokojowe mieszkanie z tarasem w centralnej dzielnicy Hanower - Nordstadt.Klasyczne wysokie…
$354,383
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Kawalerka 1 pokój w Berlin, Niemcy
Kawalerka 1 pokój
Berlin, Niemcy
Pokoje 1
Powierzchnia 46 m²
Liczba kondygnacji 6
Ten 1-pokojowy apartament z przemyślanym układem jest idealnym miejscem do życia w dużym mie…
$410,206
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