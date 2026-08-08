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MD Hausbau GmbH

82131 Gauting, Parkstraße 4b
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Company type
Company type
Agencja nieruchomości
Na platformie
Na platformie
Mniej niż miesiąc
Języki komunikacji
Języki komunikacji
Deutsch
Nasi agenci w Niemcy
Maximilian Josef Dutz
Maximilian Josef Dutz
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'der land-makler'
Niemcy, Borrentin
Rok założenia firmy 2016
Nieruchomości mieszkalne 5 Nieruchomości komercyjne 4 Wynajem długoterminowy 1 Działki 1
Właściciel lub. Nieruchomość dostawcy / sprzedawcy (= reklamodawca nieruchomości) Projekt inicjatora „moczyć siedem” (życie wielopokoleniowe, sieć z obecnie 10 właściwościami) Operator pośrednika gruntów (DLM), specjalizujący się w sprzedaży i pośrednictwie: nieruchomości komercyjny…
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Kaiser Estate to:100% bezpieczeństwa. Tylko ubezpieczone obiekty nieruchomości płynnych z kolejką leasingobiorców, pełną sprzedaż i badania obiektów, nieodpowiednie porady i błędy prawników ubezpieczenia.Kompleksowe wsparcie. Przez wszystkie etapy procesu, od wizyty przeglądowej do dzierżawy…
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DEM GROUP GmbH
Niemcy, Dusseldorf
Rok założenia firmy 2012
Nieruchomości mieszkalne 41 Nieruchomości komercyjne 33 Działki 3
Firma DEM GROUP specjalizuje się w sprzedaży nieruchomości na terenie Niemiec. Nasza firma działa na niemieckim rynku nieruchomości od ponad 10 lat i pomaga naszym klientom w zakupie: Projekty inwestycyjne dotyczące budowy niskich budynków mieszkalnych w Niemczech z rentownością od …
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