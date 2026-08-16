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Wille na sprzedaż w Niemcy

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18 obiektów total found
Willa 16 pokojów w Oberbarenburg, Niemcy
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Willa 16 pokojów
Oberbarenburg, Niemcy
Pokoje 16
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 3
Zapraszamy do stylowej rodziny lub domu wypoczynkowego w samym sercu Gór Wielkanocnych. Ten …
$512,079
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Prywatny sprzedawca
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Willa w Niemcy
Willa
Niemcy
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 268 m²
Liczba kondygnacji 2
Liczba pokoi - 7tarasgarażPiwnicaPompa ciepłaKaminPodgrzewana podłogaW 2020 r. zaktualizowan…
$991,385
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Willa w Kolonia, Niemcy
Willa
Kolonia, Niemcy
Sypialnie 11
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 360 m²
Liczba kondygnacji 3
Quietness and comfort are the ideal combination of excellent infrastructure, first-class edu…
$2,16M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Willa w Mulheim an der Ruhr, Niemcy
Willa
Mulheim an der Ruhr, Niemcy
Sypialnie 9
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 620 m²
Liczba kondygnacji 3
Number of rooms: 9 bedrooms, 4 bathrooms, 4 garages and plenty of parking   Year of constr…
$3,98M
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Agencja
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Willa 9 pokojów w Sprendlingen, Niemcy
Willa 9 pokojów
Sprendlingen, Niemcy
Pokoje 9
Powierzchnia 415 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesna willa 9- pokojowa z odkrytym basenem i dużą działką w centrum Frankfurtu - presti…
$6,34M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
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Willa 10 pokojów w Grunwald, Niemcy
Willa 10 pokojów
Grunwald, Niemcy
Pokoje 10
Powierzchnia 490 m²
Liczba kondygnacji 2
10-pokojowa willa z windą z dużą działką w prestiżowej dzielnicy Monachium - Grunwald. Salon…
$13,25M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Dusseldorf, Niemcy
Willa
Dusseldorf, Niemcy
Powierzchnia 373 m²
Liczba kondygnacji 4
Full description: 40545 Düsseldorf (Oberkassel) urban modern villa currently rented Annual i…
$4,15M
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Agencja
Аталанта
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Willa w Dusseldorf, Niemcy
Willa
Dusseldorf, Niemcy
Powierzchnia 702 m²
A project is proposed for the construction of 4 residential buildings with subsequent resale…
$4,32M
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Willa w Duisburg, Niemcy
Willa
Duisburg, Niemcy
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 360 m²
Liczba kondygnacji 2
The object is located on the border of Duisburg and Düsseldorf. It is 15 minutes to Düsseldo…
$1,98M
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Willa 7 pokojów w Socking, Niemcy
Willa 7 pokojów
Socking, Niemcy
Pokoje 7
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 2
Wysokotechnologiczna willa z luksusowym sprzętem, ogrodem i basenem nad jeziorem Starnberg n…
$12,10M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
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Willa w Grunwald, Niemcy
Willa
Grunwald, Niemcy
Sypialnie 10
Powierzchnia 490 m²
Liczba kondygnacji 2
10-pokojowa willa z windą z dużą działką w prestiżowej dzielnicy Monachium - Grunwald.Salon …
$13,36M
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Willa w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Willa
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Sypialnie 7
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesny dom dwupiętrowy (7 pokoi) w jednej z centralnych dzielnic Frankfurtu - Ostend.Wyp…
$2,96M
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Willa w Socking, Niemcy
Willa
Socking, Niemcy
Sypialnie 7
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 2
Wysokotechnologiczna willa z luksusowym sprzętem, ogrodem i basenem nad jeziorem Starnberg n…
$12,20M
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Willa w Bad Homburg vor der Hohe, Niemcy
Willa
Bad Homburg vor der Hohe, Niemcy
Sypialnie 7
Powierzchnia 175 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowoczesny "inteligentny dom" z centralnej lokalizacji w miejscowości wypoczynkowej Bad Homb…
$2,15M
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Willa w Sprendlingen, Niemcy
Willa
Sprendlingen, Niemcy
Sypialnie 9
Powierzchnia 415 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesna willa 9- pokojowa z odkrytym basenem i dużą działką w centrum Frankfurtu - presti…
$6,39M
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Willa w Monachium, Niemcy
Willa
Monachium, Niemcy
Sypialnie 5
Powierzchnia 172 m²
Liczba kondygnacji 2
Elegancka i wysokiej jakości willa miejska z tarasem w zielonej okolicy stolicy Bawarii - Mo…
$3,02M
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Willa 9 pokojów w Bad Vilbel, Niemcy
Willa 9 pokojów
Bad Vilbel, Niemcy
Pokoje 9
Powierzchnia 320 m²
Liczba kondygnacji 2
Piękny dom wiejski z kominkiem w stylu francuskim w cichej i cichej dzielnicy Frankfurtu nad…
$2,64M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
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Willa w Bad Vilbel, Niemcy
Willa
Bad Vilbel, Niemcy
Sypialnie 9
Powierzchnia 320 m²
Liczba kondygnacji 2
Piękny dom wiejski z kominkiem w stylu francuskim w cichej i cichej dzielnicy Frankfurtu nad…
$2,90M
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Parametry nieruchomości w Niemcy

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