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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Hesja, Niemcy

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Frankfurt nad Menem
26
Wiesbaden
4
Bad Homburg vor der Hohe
4
48 obiektów total found
Penthouse 4 pokoi w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Penthouse 4 pokoi
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Pokoje 4
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 6
Penthouse w nowym budynku, gotowy do wejścia. Exclusive penthouse o powierzchni około 150 m…
$2,14M
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Mieszkanie 2 pokoi w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Pokoje 2
Powierzchnia 63 m²
Piętro 3
the object was sanitized at the end of 2019 floor gas heating Hausgeld: 249 euro
$784,418
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Penthouse 5 pokojów w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Penthouse 5 pokojów
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Pokoje 5
Powierzchnia 220 m²
Stylowy penthouse w centralnej dzielnicy miasta- Ostend z widokiem na wieżowce Frankfurtu. …
$3,57M
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LDV InvestLDV Invest
Dom 16 pokojów w Selters, Niemcy
Dom 16 pokojów
Selters, Niemcy
Pokoje 16
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 324 m²
Liczba kondygnacji 3
ISB GLOBAL Immobilien & amp; BAUTRGERINWESTYCJA PREMIUM W NIEMIECMOREFAMILE W LAGIE CENTRALN…
$1,37M
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ISB Global Immobilien
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Mieszkanie 3 pokoi w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 83 m²
Piętro 3
Very good and advantageous location of the house in the city center! metro station 2 minutes…
$711,528
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Mieszkanie 3 pokoi w Wiesbaden, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Wiesbaden, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 3
Apartamenty w centrum Wiesbaden. Elegancki projekt położony jest 5 minut spacerem od centr…
$922,004
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Szeregowiec w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Szeregowiec
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Sypialnie 4
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż dwupiętrowy kamienica w cichej okolicy Frankfurtu nad Menem.Dom oferuje nowemu w…
$656,480
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Mieszkanie 2 pokoi w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Pokoje 2
Powierzchnia 51 m²
Piętro 39/40
Full description: Spacious  2-room apartment with balcony  in a modern building with an ele…
$912,168
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Willa 9 pokojów w Sprendlingen, Niemcy
Willa 9 pokojów
Sprendlingen, Niemcy
Pokoje 9
Powierzchnia 415 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesna willa 9- pokojowa z odkrytym basenem i dużą działką w centrum Frankfurtu - presti…
$6,34M
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Mieszkanie 2 pokoi w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Pokoje 2
Powierzchnia 57 m²
Piętro 31/40
Spacious  2-room apartment with balcony  in a modern building with an elevator on the 31st …
$916,897
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Mieszkanie 3 pokoi w Sulzbach Taunus, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Sulzbach Taunus, Niemcy
Sypialnie 3
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 4
3-pokojowe mieszkanie na 3 piętrze z tarasem w najbliższym przedmieściu Frankfurtu nad Menem…
$627,432
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Dom 20 pokojów w Buches, Niemcy
Dom 20 pokojów
Buches, Niemcy
Pokoje 20
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 515 m²
Liczba kondygnacji 3
ISB GLOBAL Nieruchomości i BAUTRÄGERINWESTYCJA PREMIUM W NIEMIECNEUBAUPROJEKTY W LAGIE CENTR…
$2,57M
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ISB Global Immobilien
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Mieszkanie 2 pokoi w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Sypialnie 2
Powierzchnia 59 m²
Liczba kondygnacji 6
Dwupokojowe mieszkanie z budynkiem w kuchni i balkonem w pobliżu kompleksu wystawowego Frank…
$575,146
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Condo 3 pokoi w Darmstadt, Niemcy
Condo 3 pokoi
Darmstadt, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 5
Koncepcja projektu charakteryzuje się przemyślanym zielonym obszarem z parkiem. Tarasy na pa…
$680,079
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Willa w Sprendlingen, Niemcy
Willa
Sprendlingen, Niemcy
Sypialnie 9
Powierzchnia 415 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesna willa 9- pokojowa z odkrytym basenem i dużą działką w centrum Frankfurtu - presti…
$6,39M
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Mieszkanie 2 pokoi w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Sypialnie 2
Powierzchnia 64 m²
Liczba kondygnacji 5
Dwupokojowe mieszkanie z loggią na trzecim piętrze centralnej dzielnicy Frankfurtu nad Menem…
$698,262
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Penthouse w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Penthouse
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Sypialnie 4
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 6
Penthouse w nowym budynku, gotowy do wejścia.Exclusive penthouse o powierzchni około 150 met…
$2,16M
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Mieszkanie 2 pokoi w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Pokoje 2
Powierzchnia 64 m²
Liczba kondygnacji 5
Dwupokojowe mieszkanie z loggią na trzecim piętrze centralnej dzielnicy Frankfurtu nad Menem…
$648,731
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ESTATE-SERVICE24
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Condo 3 pokoi w Offenbach am Main, Niemcy
Condo 3 pokoi
Offenbach am Main, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 4
Stylowa, nowoczesna architektura, parter z ogrodem i przestronne tarasy i loggie, łazienki z…
$545,143
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
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Mieszkanie 3 pokoi w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Sypialnie 3
Powierzchnia 67 m²
Liczba kondygnacji 4
3 pokojowe mieszkanie z wysokiej jakości sprzętem w nowoczesnej dzielnicy Frankfurtu - europ…
$778,480
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Willa w Bad Vilbel, Niemcy
Willa
Bad Vilbel, Niemcy
Sypialnie 9
Powierzchnia 320 m²
Liczba kondygnacji 2
Piękny dom wiejski z kominkiem w stylu francuskim w cichej i cichej dzielnicy Frankfurtu nad…
$2,90M
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Mieszkanie 4 pokoi w Bad Homburg vor der Hohe, Niemcy
Mieszkanie 4 pokoi
Bad Homburg vor der Hohe, Niemcy
Pokoje 4
Powierzchnia 165 m²
Liczba kondygnacji 3
Przestronne 4-pokojowe mieszkanie w nowym projekcie w kurorcie na przedmieściach Frankfurtu …
$1,13M
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Szeregowiec 5 pokojów w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Szeregowiec 5 pokojów
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Pokoje 5
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowy nowoczesny dom z jakości wykończenia w stosunkowo młodym i zielonym obszarze Frankfurtu…
$1,58M
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Mieszkanie 3 pokoi w Neu Isenburg, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Neu Isenburg, Niemcy
Sypialnie 3
Powierzchnia 68 m²
Liczba kondygnacji 6
Kompleks mieszkalny, składający się z kilku wysokich budynków mieszkalnych i ogrodu, oferuje…
$790,100
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Mieszkanie 3 pokoi w Sulzbach Taunus, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Sulzbach Taunus, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 4
3-pokojowe mieszkanie na 3 piętrze z tarasem w najbliższym przedmieściu Frankfurtu nad Menem…
$582,925
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Condo 3 pokoi w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Condo 3 pokoi
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 86 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty w tym kompleksie mieszkalnym spełniają najwyższe wymagania. Opcje mieszkania:…
$696,271
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Mieszkanie 3 pokoi w Darmstadt, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Darmstadt, Niemcy
Sypialnie 3
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 5
Koncepcja projektu charakteryzuje się przemyślanym zielonym obszarem z parkiem. Tarasy na pa…
$732,004
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Mieszkanie 2 pokoi w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Sypialnie 2
Powierzchnia 53 m²
Liczba kondygnacji 20
Apartamenty z doskonałym wykończeniem i kompaktowy układ za rozsądną cenę z centralną lokali…
$883,052
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Szeregowiec 4 pokoi w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Szeregowiec 4 pokoi
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Pokoje 4
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż dwupiętrowy kamienica w cichej okolicy Frankfurtu nad Menem. Dom oferuje nowem…
$596,886
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Mieszkanie 2 pokoi w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Pokoje 2
Powierzchnia 53 m²
Liczba kondygnacji 20
Apartamenty z doskonałym wykończeniem i kompaktowy układ za rozsądną cenę z centralną lokali…
$820,413
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Typy nieruchomości w Hesja.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Hesja, Niemcy

z Ogród
z Taras
z Widok na góry
Tanie
Luksusowe
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