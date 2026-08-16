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Hotele na sprzedaż w Niemcy

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44 obiekty total found
Hotel 700 m² w Dietzenbach, Niemcy
Hotel 700 m²
Dietzenbach, Niemcy
Pokoje 36
Powierzchnia 700 m²
Liczba kondygnacji 4
Centralny hotel we Frankfurcie nad Menem Powierzchnia całkowita: około 700 m2 Ilość …
$3,92M
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3*** Modern Hotel for Sale in Bremen w Brema, Niemcy
3*** Modern Hotel for Sale in Bremen
Brema, Niemcy
Hotel, z doskonałymi połączeniami transportowymi, posiada łącznie 80 pokoi.Hotel oferuje:duż…
$7,96M
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Hotel 1 500 m² w Offenbach am Main, Niemcy
Hotel 1 500 m²
Offenbach am Main, Niemcy
Pokoje 50
Powierzchnia 1 500 m²
Liczba kondygnacji 4
Aparthotel w okolicy Budapesztu głównego dworca kolejowego Frankfurt am Main. Umowa leasing…
$9,22M
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Hotel 3 431 m² w Bawaria, Niemcy
Hotel 3 431 m²
Bawaria, Niemcy
Powierzchnia 3 431 m²
Liczba kondygnacji 3
•Basement: approx. 1278 m²•First floor: approx. 1115 m²•Upper floor: approx. 1038 m²•Number …
$10,44M
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Hotel 2 600 m² w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Hotel 2 600 m²
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Pokoje 72
Powierzchnia 2 600 m²
Liczba kondygnacji 3
4 * hotel w dzielnicy lotniska. Frankfurt nad Menem w dobrym stanie. Liczba numerów - 72. …
$7,26M
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Hotel 15 879 m² w Dusseldorf, Niemcy
Hotel 15 879 m²
Dusseldorf, Niemcy
Pokoje 455
Powierzchnia 15 879 m²
$115,86M
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TekceTekce
Hotel w Hamburg, Niemcy
Hotel
Hamburg, Niemcy
Pokoje 100
4 * hotel położony w pobliżu lotniska w Hamburgu z kontraktami z firmą zarządzającą. Hotel…
$25,93M
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5***** Hotel for Sale in Berlin w Berlin, Niemcy
5***** Hotel for Sale in Berlin
Berlin, Niemcy
Powierzchnia 5 000 m²
Powierzchnia: 8000 m2.Kilku najemców komercyjnych.Numer pokoju: 140.Miejsca parkingowe.Parko…
$40,38M
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Hotel 1 850 m² w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Hotel 1 850 m²
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Pokoje 55
Powierzchnia 1 850 m²
Liczba kondygnacji 4
4 * Boutique hotel w centrum Frankfurtu w pobliżu dworca kolejowego. Hotel został całkowicie…
$16,37M
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Fantastic hotel on the 1st line to the water w Bonn, Niemcy
Fantastic hotel on the 1st line to the water
Bonn, Niemcy
Pokoje 181
Sypialnie 1
Powierzchnia 10 600 m²
Fantastyczny hotel na pierwszej linii do rzeki Rhein w regionie Bonn!Unikalna lokalizacja!Ho…
$10,46M
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Hotel 1 270 m² w Dusseldorf, Niemcy
Hotel 1 270 m²
Dusseldorf, Niemcy
Powierzchnia 1 270 m²
The hotel is within walking distance of the old town, the center (downtown), Kö-Bogen (König…
$7,00M
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Hotel 1 700 m² w Wiesbaden, Niemcy
Hotel 1 700 m²
Wiesbaden, Niemcy
Pokoje 57
Powierzchnia 1 700 m²
Liczba kondygnacji 4
3 * hotel w Wiesbaden z barem, sala konferencyjna, taras. Opcje: zakup obiektu z umową najmu…
$6,41M
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New 4,5-Star Hotel With 6% return in Dusseldorf for Sale w Dusseldorf, Niemcy
New 4,5-Star Hotel With 6% return in Dusseldorf for Sale
Dusseldorf, Niemcy
Powierzchnia 15 000 m²
Powierzchnia działki: 4000 m ²GFA (Powierzchnia podłogi brutto, nad ziemią): 15.000 m ²Ilość…
$74,00M
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Hotel 1 050 m² w Zeppelinheim, Niemcy
Hotel 1 050 m²
Zeppelinheim, Niemcy
Pokoje 45
Powierzchnia 1 050 m²
Liczba kondygnacji 3
3 * hotel o wysokim dochodzie w okolicy lotniska we Frankfurcie. Ilość pokoi: 45 Rentow…
$4,78M
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Hotel w Obschwarzbach, Niemcy
Hotel
Obschwarzbach, Niemcy
Pokoje 425
Hotel z długoterminową umową najmu w Dusseldorfie. Liczba miejsc parkingowych: 100 Rentownoś…
$115,25M
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Unique 4**** star hotel in Munich centre w Monachium, Niemcy
Unique 4**** star hotel in Munich centre
Monachium, Niemcy
Pokoje 119
Powierzchnia 5 641 m²
• Apartamenty: 119• Gwiazdy: Kategoria 4 - Gwiazda• Powierzchnia działki: 1,330 m ²• Powierz…
$70,82M
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Hotel 1 757 m² w Monachium, Niemcy
Hotel 1 757 m²
Monachium, Niemcy
Powierzchnia 1 757 m²
Liczba kondygnacji 4
•Year of construction: 1992•Last renovation:2014•Number of floors: 1,2,3, basement•Number of…
$10,73M
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Hotel 3 573 m² w Stuttgart, Niemcy
Hotel 3 573 m²
Stuttgart, Niemcy
Powierzchnia 3 573 m²
Liczba kondygnacji 6
Superb location - business hotel without an operator with a restaurant and exceptional devel…
$6,41M
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Hotel 950 m² w Berlin, Niemcy
Hotel 950 m²
Berlin, Niemcy
Pokoje 22
Powierzchnia 950 m²
Liczba kondygnacji 3
Na zakup oferowany jest dobrze zadbany 3 * hotel z restauracją i tarasem w Berlinie. Hotel…
$4,55M
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Hotel 3 000 m² w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Hotel 3 000 m²
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Pokoje 62
Powierzchnia 3 000 m²
Liczba kondygnacji 4
Na sprzedaż znajduje się nowoczesny 4 * hotel na przedmieściach Frankfurtu nad Menem z resta…
$5,19M
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For sale is a modernized 3-star hotel with a restaurant in a central location in Frankfurt am Main, one of Europe's leading economic centres. w Frankfurt nad Menem, Niemcy
For sale is a modernized 3-star hotel with a restaurant in a central location in Frankfurt am Main, one of Europe's leading economic centres.
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Powierzchnia 2 300 m²
Nieruchomość oferuje stabilną strukturę przepływu środków pieniężnych poprzez długoterminową…
$13,72M
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Hotel 4 300 m² w Offenbach am Main, Niemcy
Hotel 4 300 m²
Offenbach am Main, Niemcy
Pokoje 84
Powierzchnia 4 300 m²
Nowoczesny 4 * hotel z salą konferencyjną, tarasem, salą fitness i ogrodem. Ilość pokoi:…
$7,72M
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Hotel 950 m² w Berlin, Niemcy
Hotel 950 m²
Berlin, Niemcy
Sypialnie 22
Powierzchnia 950 m²
Liczba kondygnacji 3
Dobrze utrzymany zakup oferuje 3 * hotel z restauracją i tarasem w Berlinie.Hotel posiada 22…
$4,59M
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Hotel 1 050 m² w Zeppelinheim, Niemcy
Hotel 1 050 m²
Zeppelinheim, Niemcy
Sypialnie 45
Powierzchnia 1 050 m²
Liczba kondygnacji 3
3 * hotel o wysokiej rentowności w pobliżu Frankfurtu nad Menem Airport.Liczba pokoi: 45Wyda…
$4,82M
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Hotel 34 m² w Uhyst Spree Delni Wujezd, Niemcy
Hotel 34 m²
Uhyst Spree Delni Wujezd, Niemcy
Powierzchnia 34 m²
Apartamenty w pięciopiętrowym zamku rezydencji w miejscowości Uist (godzinę jazdy od Drezna)…
$199,035
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Hotel w Hohenmolsen, Niemcy
Hotel
Hohenmolsen, Niemcy
Apartamenty w zamku w parku w Hohenmölsen, który jest popularny jako miejsce dla spokojnego …
$139,429
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Hotel 250 m² w Pulheim, Niemcy
Hotel 250 m²
Pulheim, Niemcy
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 3
Hotel w Pulheim (10 km od Kolonii) jest oferowany na zakup.Hotel posiada 10 w pełni umeblowa…
$866,491
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Hotel 3 000 m² w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Hotel 3 000 m²
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Sypialnie 62
Powierzchnia 3 000 m²
Liczba kondygnacji 4
Na sprzedaż znajduje się nowoczesny 4 * hotel na przedmieściach Frankfurtu nad Menem z resta…
$5,23M
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Hotel 25 000 m² w Hamburg, Niemcy
Hotel 25 000 m²
Hamburg, Niemcy
Pokoje 131
Powierzchnia 25 000 m²
$57,78M
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Hotel w Berlin, Niemcy
Hotel
Berlin, Niemcy
Pokoje 22
A well -groomed 3* hotel with a restaurant and a terrace in Berlin with a lease agreement wi…
$4,29M
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Typy nieruchomości w Niemcy.

nieruchomości komercyjne
pomieszczenia biurowe
dochodowa nieruchomość
nieruchomości inwestycyjne
sklepy
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