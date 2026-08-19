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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Frankfurt nad Menem, Niemcy

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mieszkania
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26 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Pokoje 2
Powierzchnia 57 m²
Piętro 31/40
Spacious  2-room apartment with balcony  in a modern building with an elevator on the 31st …
$916,897
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Penthouse 5 pokojów w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Penthouse 5 pokojów
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Pokoje 5
Powierzchnia 220 m²
Stylowy penthouse w centralnej dzielnicy miasta- Ostend z widokiem na wieżowce Frankfurtu. …
$3,57M
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Mieszkanie 2 pokoi w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Pokoje 2
Powierzchnia 63 m²
Piętro 3
the object was sanitized at the end of 2019 floor gas heating Hausgeld: 249 euro
$784,418
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Mieszkanie 2 pokoi w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Pokoje 2
Powierzchnia 51 m²
Piętro 39/40
Full description: Spacious  2-room apartment with balcony  in a modern building with an ele…
$912,168
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Penthouse 4 pokoi w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Penthouse 4 pokoi
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Pokoje 4
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 6
Penthouse w nowym budynku, gotowy do wejścia. Exclusive penthouse o powierzchni około 150 m…
$2,14M
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Mieszkanie 3 pokoi w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 83 m²
Piętro 3
Very good and advantageous location of the house in the city center! metro station 2 minutes…
$711,528
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TekceTekce
Mieszkanie 2 pokoi w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Sypialnie 2
Powierzchnia 53 m²
Liczba kondygnacji 20
Apartamenty z doskonałym wykończeniem i kompaktowy układ za rozsądną cenę z centralną lokali…
$883,052
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Szeregowiec w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Szeregowiec
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Sypialnie 4
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż dwupiętrowy kamienica w cichej okolicy Frankfurtu nad Menem.Dom oferuje nowemu w…
$656,480
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Mieszkanie 2 pokoi w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Pokoje 2
Powierzchnia 53 m²
Liczba kondygnacji 20
Apartamenty z doskonałym wykończeniem i kompaktowy układ za rozsądną cenę z centralną lokali…
$820,413
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Mieszkanie 2 pokoi w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Sypialnie 2
Powierzchnia 54 m²
Liczba kondygnacji 27
Wieże są jednym z symboli Frankfurtu nad Menem. Oszklenie podłogowe-to- sufit we wszystkich …
$755,242
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Penthouse w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Penthouse
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Sypialnie 4
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 6
Penthouse w nowym budynku, gotowy do wejścia.Exclusive penthouse o powierzchni około 150 met…
$2,16M
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Mieszkanie 3 pokoi w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Sypialnie 3
Powierzchnia 86 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty w tym kompleksie mieszkalnym spełniają najwyższe wymagania. Opcje mieszkania: - …
$749,433
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Penthouse w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Penthouse
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Sypialnie 5
Powierzchnia 220 m²
Stylowy penthouse w centralnej dzielnicy miasta- Ostend z widokiem na wieżowce Frankfurtu. I…
$3,60M
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Dom 7 pokojów w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Dom 7 pokojów
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Pokoje 7
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesny dom dwupiętrowy (7 pokoi) w jednej z centralnych dzielnic Frankfurtu - Ostend. …
$2,69M
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Condo 2 pokoi w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Condo 2 pokoi
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Pokoje 2
Powierzchnia 59 m²
Liczba kondygnacji 6
Dwupokojowe mieszkanie z budynkiem w kuchni i balkonem w pobliżu kompleksu wystawowego Frank…
$534,348
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Mieszkanie 3 pokoi w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 67 m²
Liczba kondygnacji 4
3 pokojowe mieszkanie z wysokiej jakości sprzętem w nowoczesnej dzielnicy Frankfurtu - europ…
$723,259
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Willa w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Willa
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Sypialnie 7
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesny dom dwupiętrowy (7 pokoi) w jednej z centralnych dzielnic Frankfurtu - Ostend.Wyp…
$2,96M
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Mieszkanie 2 pokoi w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Sypialnie 2
Powierzchnia 64 m²
Liczba kondygnacji 5
Dwupokojowe mieszkanie z loggią na trzecim piętrze centralnej dzielnicy Frankfurtu nad Menem…
$698,262
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Condo 3 pokoi w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Condo 3 pokoi
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 86 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty w tym kompleksie mieszkalnym spełniają najwyższe wymagania. Opcje mieszkania:…
$696,271
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Mieszkanie 2 pokoi w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Pokoje 2
Powierzchnia 64 m²
Liczba kondygnacji 5
Dwupokojowe mieszkanie z loggią na trzecim piętrze centralnej dzielnicy Frankfurtu nad Menem…
$648,731
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Mieszkanie 2 pokoi w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Pokoje 2
Powierzchnia 54 m²
Liczba kondygnacji 27
Wieże są jednym z symboli Frankfurtu nad Menem. Oszklenie podłogowe-to- sufit we wszystkich …
$701,669
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Mieszkanie 3 pokoi w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Sypialnie 3
Powierzchnia 67 m²
Liczba kondygnacji 4
3 pokojowe mieszkanie z wysokiej jakości sprzętem w nowoczesnej dzielnicy Frankfurtu - europ…
$778,480
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Szeregowiec 5 pokojów w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Szeregowiec 5 pokojów
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Pokoje 5
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowy nowoczesny dom z jakości wykończenia w stosunkowo młodym i zielonym obszarze Frankfurtu…
$1,58M
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Mieszkanie 2 pokoi w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Sypialnie 2
Powierzchnia 59 m²
Liczba kondygnacji 6
Dwupokojowe mieszkanie z budynkiem w kuchni i balkonem w pobliżu kompleksu wystawowego Frank…
$575,146
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Szeregowiec w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Szeregowiec
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Sypialnie 5
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowy nowoczesny dom z jakości wykończenia w stosunkowo młodym i zielonym obszarze Frankfurtu…
$1,74M
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Szeregowiec 4 pokoi w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Szeregowiec 4 pokoi
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Pokoje 4
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż dwupiętrowy kamienica w cichej okolicy Frankfurtu nad Menem. Dom oferuje nowem…
$596,886
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Parametry nieruchomości w Frankfurt nad Menem, Niemcy

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