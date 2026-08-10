Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Niemcy
  3. Essen
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Essen, Niemcy

;
mieszkania
6
domy
4
10 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Essen, Niemcy
Mieszkanie 1 pokój
Essen, Niemcy
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 21 m²
Piętro 2
Oto podsumowanie najważniejszych szczegółów dotyczących oferowanego apartamentu:* * Opis wła…
$68,641
Zostaw prośbę
Dom w Essen, Niemcy
Dom
Essen, Niemcy
Powierzchnia 450 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartament budynek na sprzeda ¿w Essen Dobrze utrzymany, generuj ± cy przychód budynek miesz…
$765,531
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Essen, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Essen, Niemcy
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1
Na sprzedaż jest stylowy apartament dwupokojowy, który właśnie został odnowiony. Miasto Esse…
$141,682
Zostaw prośbę
LDV InvestLDV Invest
Dom 9 pokojów w Essen, Niemcy
Dom 9 pokojów
Essen, Niemcy
Pokoje 9
Powierzchnia 190 m²
Liczba kondygnacji 3
Information about the city:The history of Essen dates back to 800, the city is rich in cultu…
$649,448
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Аталанта
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
Mieszkanie 2 pokoi w Essen, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Essen, Niemcy
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1
Na sprzedaż jest stylowy apartament dwupokojowy, który właśnie został odnowiony. Miasto Esse…
$141,456
Zostaw prośbę
Dom 24 pokoi w Essen, Niemcy
Dom 24 pokoi
Essen, Niemcy
Pokoje 24
Powierzchnia 750 m²
Liczba kondygnacji 4
Przydatny budynek mieszkalny z przestrzenią komercyjną Ten czteropiętrowy budynek mieszkalny…
$1,50M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Essen, Niemcy
Mieszkanie 1 pokój
Essen, Niemcy
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 17 m²
Na sprzedaż mały, komfortowy apartament w mieście Essen.Powierzchnia 17m2, jeden pokój, prys…
$56,582
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Niemcy, Niemcy
Dom 4 pokoi
Niemcy, Niemcy
Pokoje 4
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 2
details on request  Information about the city: The history of Essen dates back to 800, the …
$703,472
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Аталанта
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
Mieszkanie 3 pokoi w Essen, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Essen, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 72 m²
Piętro 2/4
Apartament w 45326 Essen na sprzedaż.Powierzchnia apartamentu: 72 m2.Są 3 pokoje.Piętro 2 od…
$96,748
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Essen, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Essen, Niemcy
Pokoje 2
Powierzchnia 52 m²
Piętro 2/5
Apartament na sprzedaż w Essen, w okolicy Altendorf.Adres: Niederfeldstr.46, Essen.Dom zosta…
$100,264
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Essen, Niemcy

z garażem
z Ogród
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się