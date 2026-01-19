Campus Property

Usługi

Oferujemy pełen zakres usług w zakresie nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych. Przeprowadzamy indywidualny wybór obiektów na rynkach pierwotnych i wtórnych, w pełni towarzyszą transakcjom kupna i sprzedaży i organizują wynajem nieruchomości. Jednym z kluczowych obszarów naszej pracy jest kompleksowe zarządzanie nieruchomościami zgodnie ze standardami ustanowionymi w Niemczech, co pozwala naszym klientom zaoszczędzić czas i pieniądze i być pewnym stabilnego stanu ich nieruchomości.

Pomagamy również w udzielaniu kredytów hipotecznych. Dzięki niskim stopom oprocentowania kredytów pomagamy inwestorom znacznie zwiększyć zwrot z inwestycji. Towarzyszymy procesowi otwierania konta w niemieckim banku, wyboru i przyciągnięcia kredytu hipotecznego na najbardziej korzystnych warunkach, a także podejmują się prawidłowego przygotowania wszystkich niezbędnych dokumentów, w tym dla klientów zagranicznych.