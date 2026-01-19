Campus Property

Specjalizujemy się w nieruchomości mieszkalnej w Monachium i towarzyszyć klientom na wszystkich etapach inwestycji i własności nieruchomości. Współpracujemy zarówno z prywatnymi inwestorami, jak i właścicielami nieruchomości, w tym z cudzoziemcami, którzy mogą swobodnie kupować i sprzedawać nieruchomości w Niemczech i są chronieni przez prawo niemieckie na równi z obywatelami niemieckimi. Uznajemy rynek nieruchomości mieszkalnych w Monachium za niezawodny i dochodowy kierunek inwestycji, charakteryzujący się wysoką płynnością, stabilnym wzrostem wartości obiektów i stabilnym dochodem z wynajmu. W naszej pracy skupiamy się na podejściu indywidualnym i długoterminowym partnerstwie z klientami.
Oferujemy pełen zakres usług w zakresie nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych. Przeprowadzamy indywidualny wybór obiektów na rynkach pierwotnych i wtórnych, w pełni towarzyszą transakcjom kupna i sprzedaży i organizują wynajem nieruchomości. Jednym z kluczowych obszarów naszej pracy jest kompleksowe zarządzanie nieruchomościami zgodnie ze standardami ustanowionymi w Niemczech, co pozwala naszym klientom zaoszczędzić czas i pieniądze i być pewnym stabilnego stanu ich nieruchomości.
Pomagamy również w udzielaniu kredytów hipotecznych. Dzięki niskim stopom oprocentowania kredytów pomagamy inwestorom znacznie zwiększyć zwrot z inwestycji. Towarzyszymy procesowi otwierania konta w niemieckim banku, wyboru i przyciągnięcia kredytu hipotecznego na najbardziej korzystnych warunkach, a także podejmują się prawidłowego przygotowania wszystkich niezbędnych dokumentów, w tym dla klientów zagranicznych.