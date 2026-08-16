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Nieruchomości inwestycyjne na sprzedaż w Niemcy

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Monachium
4
Frankfurt nad Menem
9
Nadrenia Północna-Westfalia
4
Hesja
14
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33 obiekty total found
Nieruchomości inwestycyjne 80 m² w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Nieruchomości inwestycyjne 80 m²
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 2
Przedszkole w budynku mieszkalnym / nowy budynek na parterze z centralną lokalizacją - ideal…
$2,88M
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Nieruchomości inwestycyjne 85 m² w Berlin, Niemcy
Nieruchomości inwestycyjne 85 m²
Berlin, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 85 m²
Liczba kondygnacji 7
Pakiet 3 apartamenty w nowym budynku w dzielnicy Berlin- Mitte na wynajem. Wyposażenie…
$993,460
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Nieruchomości inwestycyjne 1 100 m² w Bielefeld, Niemcy
Nieruchomości inwestycyjne 1 100 m²
Bielefeld, Niemcy
Pokoje 200
Powierzchnia 1 100 m²
Liczba kondygnacji 5
Nowoczesna klinika rehabilitacyjna z długoterminowym wynajmem. Ilość pokoi: około 200 Os…
$9,34M
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Nieruchomości inwestycyjne 15 500 m² w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Nieruchomości inwestycyjne 15 500 m²
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Powierzchnia 15 500 m²
Pakiet lokali handlowych obejmuje 3 nieruchomości (jednostki mieszkalne i handlowe) dzierżaw…
$52,59M
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Nieruchomości inwestycyjne 120 m² w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Nieruchomości inwestycyjne 120 m²
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 50
Wynajmowane apartamenty w miastach takich jak Frankfurt nad Menem są idealnym rozwiązaniem d…
$5,19M
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Nieruchomości inwestycyjne 121 m² w Monachium, Niemcy
Nieruchomości inwestycyjne 121 m²
Monachium, Niemcy
Powierzchnia 121 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty w nowym budynku Monachium w cichej, cichej okolicy: apartamenty od 40 do 70 metr…
$1,88M
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TekceTekce
Nieruchomości inwestycyjne 949 m² w Bulau, Niemcy
Nieruchomości inwestycyjne 949 m²
Bulau, Niemcy
Powierzchnia 949 m²
Liczba kondygnacji 4
Pakiet lokali handlowych z długoterminowymi indeksowanymi leasingami na przedmieściach Frank…
$4,15M
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Nieruchomości inwestycyjne 949 m² w Bulau, Niemcy
Nieruchomości inwestycyjne 949 m²
Bulau, Niemcy
Powierzchnia 949 m²
Liczba kondygnacji 4
Pakiet lokali handlowych z długoterminowymi indeksowanymi leasingami na przedmieściach Frank…
$4,22M
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Nieruchomości inwestycyjne 4 500 m² w Rodgau, Niemcy
Nieruchomości inwestycyjne 4 500 m²
Rodgau, Niemcy
Powierzchnia 4 500 m²
Liczba kondygnacji 3
Budynek mieszkalny z przestrzenią biurową i magazynem na przedmieściach Frankfurtu nad Menem…
$6,11M
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Nieruchomości inwestycyjne 1 450 m² w Dessau, Niemcy
Nieruchomości inwestycyjne 1 450 m²
Dessau, Niemcy
Powierzchnia 1 450 m²
Liczba kondygnacji 4
4-piętrowe centrum medyczne z gabinetami medycznymi (urologia, ENT, gastroenterolog, fizjote…
$4,73M
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Nieruchomości inwestycyjne 90 m² w Monachium, Niemcy
Nieruchomości inwestycyjne 90 m²
Monachium, Niemcy
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 7
Pakiet apartamentów w nowym projekcie w Monachium, gotowy do wynajęcia: 3 apartamenty (jedno…
$1,56M
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Nieruchomości inwestycyjne 380 m² w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Nieruchomości inwestycyjne 380 m²
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Powierzchnia 380 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty we Frankfurcie nad Menem - racjonalna inwestycja w obiekty ciekłe z możliwością …
$3,92M
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Nieruchomości inwestycyjne 400 m² w Berlin, Niemcy
Nieruchomości inwestycyjne 400 m²
Berlin, Niemcy
Pokoje 4
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 4
lokale handlowe na 1 piętrze budynku mieszkalnego, wynajęte na dłuższy okres (studio fitness…
$4,61M
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Nieruchomości inwestycyjne 3 400 m² w Hamburg, Niemcy
Nieruchomości inwestycyjne 3 400 m²
Hamburg, Niemcy
Powierzchnia 3 400 m²
Lokale handlowe z wiodącymi niemieckimi sklepami i biurami na jednej z ulic Hamburga z długo…
$8,30M
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Nieruchomości inwestycyjne 888 m² w Krakow am See, Niemcy
Nieruchomości inwestycyjne 888 m²
Krakow am See, Niemcy
Pokoje 50
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 888 m²
Liczba kondygnacji 3
$835,051
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Nieruchomości inwestycyjne 121 m² w Monachium, Niemcy
Nieruchomości inwestycyjne 121 m²
Monachium, Niemcy
Powierzchnia 121 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty w nowym budynku w Monachium w cichej, cichej okolicy: apartamenty od 40 do 70 me…
$1,90M
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Nieruchomości inwestycyjne 40 m² w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Nieruchomości inwestycyjne 40 m²
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Pokoje 1
Powierzchnia 40 m²
Liczba kondygnacji 5
Mieszkalnictwo studenckie jest w wielkim zapotrzebowaniu we Frankfurcie. Dzięki modnej konce…
$356,232
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Nieruchomości inwestycyjne 15 500 m² w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Nieruchomości inwestycyjne 15 500 m²
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Powierzchnia 15 500 m²
Pakiet lokali handlowych obejmuje 3 nieruchomości (jednostki mieszkalne i handlowe) dzierżaw…
$52,94M
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Nieruchomości inwestycyjne 4 500 m² w Rodgau, Niemcy
Nieruchomości inwestycyjne 4 500 m²
Rodgau, Niemcy
Powierzchnia 4 500 m²
Liczba kondygnacji 3
Budynek mieszkalny z przestrzenią biurową i magazynem na przedmieściach Frankfurtu nad Menem…
$6,16M
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Nieruchomości inwestycyjne 120 m² w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Nieruchomości inwestycyjne 120 m²
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Sypialnie 3
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 50
Wynajmowane apartamenty w miastach takich jak Frankfurt nad Menem są idealne do rzetelnych i…
$5,23M
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Nieruchomości inwestycyjne 90 m² w Monachium, Niemcy
Nieruchomości inwestycyjne 90 m²
Monachium, Niemcy
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 7
Pakiet apartamentów w nowym projekcie w Monachium, gotowy do wynajęcia: 3 apartamenty (jedno…
$1,57M
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Nieruchomości inwestycyjne 12 500 m² w Kaiserslautern, Niemcy
Nieruchomości inwestycyjne 12 500 m²
Kaiserslautern, Niemcy
Powierzchnia 12 500 m²
Dobrze utrzymane obiekty przemysłowe w pobliżu Kaiserslautern z potencjałem rozwoju. Obiekt …
$4,43M
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Nieruchomości inwestycyjne 413 m² w Essen, Niemcy
Nieruchomości inwestycyjne 413 m²
Essen, Niemcy
Powierzchnia 413 m²
Projekt obejmuje budowę domu mieszkalnego w mieście EssenPowierzchnia działki wynosi 353 m2.…
$379,331
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Nieruchomości inwestycyjne 12 500 m² w Kaiserslautern, Niemcy
Nieruchomości inwestycyjne 12 500 m²
Kaiserslautern, Niemcy
Powierzchnia 12 500 m²
Zakłady produkcyjne w dobrze utrzymanym stanie w pobliżu Kaiserslautern z potencjałem rozwoj…
$4,76M
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Nieruchomości inwestycyjne 80 m² w Eschborn, Niemcy
Nieruchomości inwestycyjne 80 m²
Eschborn, Niemcy
Sypialnie 3
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 2
Przedszkole w budynku mieszkalnym / nowy budynek na pierwszym piętrze z centralną lokalizacj…
$2,90M
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Nieruchomości inwestycyjne 380 m² w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Nieruchomości inwestycyjne 380 m²
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Powierzchnia 380 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty we Frankfurcie nad Menem - racjonalna inwestycja w obiekty ciekłe z potencjałem …
$3,95M
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Nieruchomości inwestycyjne 1 100 m² w Bielefeld, Niemcy
Nieruchomości inwestycyjne 1 100 m²
Bielefeld, Niemcy
Sypialnie 200
Powierzchnia 1 100 m²
Liczba kondygnacji 5
Nowoczesna klinika rehabilitacyjna z długą umową najmu.Ilość pokoi: około 200Najnowsze napra…
$9,41M
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Nieruchomości inwestycyjne 3 400 m² w Hamburg, Niemcy
Nieruchomości inwestycyjne 3 400 m²
Hamburg, Niemcy
Powierzchnia 3 400 m²
Lokale handlowe z wiodącymi niemieckimi sklepami łańcuchowymi i biurami na jednej z ulic dla…
$8,37M
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Nieruchomości inwestycyjne 1 450 m² w Dessau, Niemcy
Nieruchomości inwestycyjne 1 450 m²
Dessau, Niemcy
Powierzchnia 1 450 m²
Liczba kondygnacji 4
4-piętrowe centrum medyczne z gabinetami medycznymi (urologia, ENT, gastroenterolog, fizjote…
$4,76M
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Nieruchomości inwestycyjne 632 m² w Monchengladbach, Niemcy
Nieruchomości inwestycyjne 632 m²
Monchengladbach, Niemcy
Powierzchnia 632 m²
Na sprzedaż budynek z projektem odbudowy do domu opieki i najemca kotwicy!Projekt przewiduje…
$2,60M
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Typy nieruchomości w Niemcy.

nieruchomości komercyjne
hotele
pomieszczenia biurowe
dochodowa nieruchomość
sklepy
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