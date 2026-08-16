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Bliźniaki na sprzedaż w Niemcy

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3 obiekty total found
Bliźniak 4 pokoi w Dusseldorf, Niemcy
Bliźniak 4 pokoi
Dusseldorf, Niemcy
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 74 m²
Liczba kondygnacji 2
Full description: Half of the house on  plot of land 470 m2.in a calm and quiet area of ​​Wi…
$871,352
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Bliźniak 5 pokojów w Hagen, Niemcy
Bliźniak 5 pokojów
Hagen, Niemcy
Pokoje 5
Powierzchnia 149 m²
Liczba kondygnacji 3
Duplex new building (half a house) in 58135 Hagen (Haspe), 148.62 m2 (plot 603 m2) Full desc…
$942,763
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Bliźniak 5 pokojów w Dusseldorf, Niemcy
Bliźniak 5 pokojów
Dusseldorf, Niemcy
Pokoje 5
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 2
Full description: The house is well maintained. Built in 1998/2021 modernized Heated floors.…
$795,835
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