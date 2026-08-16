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Mieszkania na sprzedaż w Niemcy

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280 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Kochel am See, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Kochel am See, Niemcy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 1/3
Na sprzedaż przytulny Euro- dwa z nowoczesnymi remontami Euro. Układ obejmuje oddzielną sypi…
$509,560
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Mieszkanie 4 pokoi w Duisburg, Niemcy
Mieszkanie 4 pokoi
Duisburg, Niemcy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Niezwykła cena za tę nieruchomość - tylko 95,000 euro.Piękny apartament trzypokojowy w Duisb…
$117,963
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Mieszkanie 2 pokoi w Dusseldorf, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Dusseldorf, Niemcy
Pokoje 2
Powierzchnia 74 m²
Hausgeld: 246 euro Commission for the Buyer +5.95% on the cost of the property.Details
$487,905
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Penthouse 4 pokoi w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Penthouse 4 pokoi
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Pokoje 4
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 6
Penthouse w nowym budynku, gotowy do wejścia. Exclusive penthouse o powierzchni około 150 m…
$2,14M
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Mieszkanie 2 pokoi w Dusseldorf, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Dusseldorf, Niemcy
Pokoje 2
Powierzchnia 83 m²
Piętro 2/2
furnished apartment for sale 2 rooms Exclusive apartment in a sought-after area of Düsseld…
$685,391
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Mieszkanie 2 pokoi w Stuttgart, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Stuttgart, Niemcy
Pokoje 2
Powierzchnia 50 m²
Liczba kondygnacji 7
Odnowiony 2-pokojowy apartament na sprzedaż 2. piętro budynku mieszkalnego w Stuttgart- Süd.…
$408,801
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w Dusseldorf, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Dusseldorf, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 73 m²
Piętro 2
The house is planned to be built in 2023. The house has an elevator. There is a loggia. L…
$720,241
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Mieszkanie 2 pokoi w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Pokoje 2
Powierzchnia 57 m²
Piętro 31/40
Spacious  2-room apartment with balcony  in a modern building with an elevator on the 31st …
$916,897
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Mieszkanie 3 pokoi w Dusseldorf, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Dusseldorf, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 83 m²
Piętro 3
Full description:3-room apartment with a balcony. Commission for the Buyer +7.14% of the co…
$579,837
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Kawalerka 1 pokój w Monachium, Niemcy
Kawalerka 1 pokój
Monachium, Niemcy
Pokoje 1
Powierzchnia 59 m²
Liczba kondygnacji 3
1-pokojowy apartament na poddaszu z tarasem na dachu znajduje się na trzecim piętrze w domu …
$664,811
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Mieszkanie 3 pokoi w Wiesbaden, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Wiesbaden, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 3
Apartamenty w centrum Wiesbaden. Elegancki projekt położony jest 5 minut spacerem od centr…
$922,004
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Mieszkanie 2 pokoi w Duisburg, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Duisburg, Niemcy
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 1
🏡 Na sprzedaż jest mieszkanie inwestycyjne w Duisburg- Hamborn (Niemcy)Apartament jest rzecz…
$96,731
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Mieszkanie 2 pokoi w Dusseldorf, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Dusseldorf, Niemcy
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Piętro 1
Possible income per month - 1.700.00 € Possible income per year - 20.400.00 € Possible pro…
$600,663
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Mieszkanie 2 pokoi w Meerbusch, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Meerbusch, Niemcy
Pokoje 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Piętro 1
Apartments are offered in a new building in Meerbusch date of construction 2026 There are …
$637,994
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Mieszkanie 1 pokój w Essen, Niemcy
Mieszkanie 1 pokój
Essen, Niemcy
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 21 m²
Piętro 2
Oto podsumowanie najważniejszych szczegółów dotyczących oferowanego apartamentu:* * Opis wła…
$68,641
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Mieszkanie 4 pokoi w Duisburg, Niemcy
Mieszkanie 4 pokoi
Duisburg, Niemcy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Obiekt dla inwestycji i życia!!!Mega opłacalny obiekt w Duisburgu, 95 m2. Oferta ta jest ogr…
$117,467
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Mieszkanie 3 pokoi w Dusseldorf, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Dusseldorf, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 129 m²
Piętro 4
the house is well maintained the apartment is in excellent condition  the house has centra…
Cena na zgłoszenie
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Condo 3 pokoi w Monachium, Niemcy
Condo 3 pokoi
Monachium, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 82 m²
Liczba kondygnacji 5
Trzypokojowe mieszkanie na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego w centralnej dzielnicy Mon…
$1,01M
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Mieszkanie 3 pokoi w Monachium, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Monachium, Niemcy
Sypialnie 3
Powierzchnia 99 m²
Liczba kondygnacji 5
Przestronne 3-pokojowe mieszkanie w centralnej prestiżowej dzielnicy Monachium z dużymi sufi…
$1,51M
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Mieszkanie 3 pokoi w Dusseldorf, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Dusseldorf, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 82 m²
Piętro 1
The house is planned to be built in 2023. LOCATIONFlingern Nord, one of the most popular re…
$749,488
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Penthouse 4 pokoi w Krefeld, Niemcy
Penthouse 4 pokoi
Krefeld, Niemcy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 114 m²
Obiecujący projekt budowy 1-2 mieszkań na poddaszu budynku jest na sprzedaż. Do października…
$69,772
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Mieszkanie 2 pokoi w Dusseldorf, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Dusseldorf, Niemcy
Pokoje 2
Powierzchnia 50 m²
Piętro 4
the house is planned to be built in 2023. LOCATION   Flingern Nord, one of the most popular…
$493,714
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Mieszkanie 2 pokoi w Stuttgart, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Stuttgart, Niemcy
Pokoje 2
Powierzchnia 45 m²
Liczba kondygnacji 4
Dobrze utrzymane 2-pokojowe mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze budynku mieszkania,…
$373,227
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Mieszkanie 3 pokoi w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 83 m²
Piętro 3
Very good and advantageous location of the house in the city center! metro station 2 minutes…
$711,528
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Mieszkanie 2 pokoi w Damp, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Damp, Niemcy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Liczba kondygnacji 5
Bezpośrednia lokalizacja na wybrzeżu Morza Bałtyckiego z plaży, przystani jachtu i sportów w…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 2 pokoi w Region Hannover, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Region Hannover, Niemcy
Pokoje 2
Powierzchnia 69 m²
Liczba kondygnacji 3
Architektura projektu spełnia wysokie standardy, ale jednocześnie celowo powściągliwa. Dwupo…
$524,851
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Condo 3 pokoi w Hamburg, Niemcy
Condo 3 pokoi
Hamburg, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 67 m²
Liczba kondygnacji 4
Trzypokojowe mieszkanie z balkonem znajduje się na trzecim piętrze budynku mieszkalnego. Cen…
$600,663
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Mieszkanie 3 pokoi w Monachium, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Monachium, Niemcy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Piętro 2
$1,31M
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Penthouse 4 pokoi w Meerbusch, Niemcy
Penthouse 4 pokoi
Meerbusch, Niemcy
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 137 m²
Piętro 3
construction date 2026 There are 6 apartments in total WE06 apartment area 136.56 m2 4 ro…
$1,11M
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Mieszkanie 4 pokoi w Mauergasschen, Niemcy
Mieszkanie 4 pokoi
Mauergasschen, Niemcy
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 2/4
Wybitny apartament po renowacjiPłatność możliwy w rubel.Ten przytulny apartament znajduje si…
$850,981
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Typy nieruchomości w Niemcy.

penthouse’y
condo
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Niemcy

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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