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Domy Szeregowe w Niemcy

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13 obiektów total found
Szeregowiec 3 pokoi w Berlin, Niemcy
Szeregowiec 3 pokoi
Berlin, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 2
3 rooms Details on request.
$1,65M
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Szeregowiec 6 pokojów w Nadrenia Północna-Westfalia, Niemcy
Szeregowiec 6 pokojów
Nadrenia Północna-Westfalia, Niemcy
Pokoje 6
Powierzchnia 182 m²
$722,061
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Szeregowiec w Bawaria, Niemcy
Szeregowiec
Bawaria, Niemcy
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 118 m²
Liczba kondygnacji 3
• Type: New corner townhouse • Year of construction: 2024 • Rooms: 5 • Bedrooms: 3 • Baths:…
$690,967
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It Is RealtyIt Is Realty
Szeregowiec 7 pokojów w Hamburg, Niemcy
Szeregowiec 7 pokojów
Hamburg, Niemcy
Pokoje 7
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowe nieruchomości jest nowy trzypiętrowy kamienica w elitarnej dzielnicy Hamburga. Li…
$8,06M
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Szeregowiec w Nadrenia Północna-Westfalia, Niemcy
Szeregowiec
Nadrenia Północna-Westfalia, Niemcy
Powierzchnia 138 m²
Liczba kondygnacji 2
Full description:Townhouse new building in the city of Krefeld. Commission for the Buyer +4…
$622,494
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Szeregowiec 5 pokojów w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Szeregowiec 5 pokojów
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Pokoje 5
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowy nowoczesny dom z jakości wykończenia w stosunkowo młodym i zielonym obszarze Frankfurtu…
$1,58M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
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TekceTekce
Szeregowiec 3 pokoi w Berlin, Niemcy
Szeregowiec 3 pokoi
Berlin, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 2
Townhouse na sprzedaż w nowym budynku w 10119 Berlin.Dom posiada 2 piętra i 3 pokoje.Szczegó…
$1,53M
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Szeregowiec w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Szeregowiec
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Sypialnie 5
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowy nowoczesny dom z jakości wykończenia w stosunkowo młodym i zielonym obszarze Frankfurtu…
$1,74M
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Szeregowiec 5 pokojów w Berlin, Niemcy
Szeregowiec 5 pokojów
Berlin, Niemcy
Pokoje 5
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 3
Dom (Townshouse) z tarasem, balkonem, parkingiem przed domem i własnym ogrodem w pobliżu jez…
$1,80M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
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Szeregowiec w Hamburg, Niemcy
Szeregowiec
Hamburg, Niemcy
Sypialnie 7
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowe nieruchomości jest nowy trzypiętrowy kamienica w elitarnej dzielnicy Hamburga.Licz…
$8,12M
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Szeregowiec w Berlin, Niemcy
Szeregowiec
Berlin, Niemcy
Sypialnie 5
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 3
Dom (Townshouse) z tarasem, balkonem, parkingiem przed domem i własnym ogrodem w pobliżu jez…
$1,98M
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Szeregowiec 4 pokoi w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Szeregowiec 4 pokoi
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Pokoje 4
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż dwupiętrowy kamienica w cichej okolicy Frankfurtu nad Menem. Dom oferuje nowem…
$596,886
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
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Szeregowiec w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Szeregowiec
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Sypialnie 4
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż dwupiętrowy kamienica w cichej okolicy Frankfurtu nad Menem.Dom oferuje nowemu w…
$656,480
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