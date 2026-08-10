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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Landkreis Offenbach, Niemcy

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mieszkania
4
6 obiektów total found
Willa 9 pokojów w Sprendlingen, Niemcy
Willa 9 pokojów
Sprendlingen, Niemcy
Pokoje 9
Powierzchnia 415 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesna willa 9- pokojowa z odkrytym basenem i dużą działką w centrum Frankfurtu - presti…
$6,34M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
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Willa w Sprendlingen, Niemcy
Willa
Sprendlingen, Niemcy
Sypialnie 9
Powierzchnia 415 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesna willa 9- pokojowa z odkrytym basenem i dużą działką w centrum Frankfurtu - presti…
$6,39M
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Mieszkanie 3 pokoi w Neu Isenburg, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Neu Isenburg, Niemcy
Sypialnie 3
Powierzchnia 68 m²
Liczba kondygnacji 6
Kompleks mieszkalny, składający się z kilku wysokich budynków mieszkalnych i ogrodu, oferuje…
$790,100
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TekceTekce
Mieszkanie 2 pokoi w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Sypialnie 2
Powierzchnia 54 m²
Liczba kondygnacji 27
Wieże są jednym z symboli Frankfurtu nad Menem. Oszklenie podłogowe-to- sufit we wszystkich …
$755,242
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Condo 3 pokoi w Neu Isenburg, Niemcy
Condo 3 pokoi
Neu Isenburg, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 68 m²
Liczba kondygnacji 6
Kompleks mieszkalny, składający się z kilku wysokich budynków mieszkalnych i ogrodu, oferuje…
$734,054
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Mieszkanie 2 pokoi w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Pokoje 2
Powierzchnia 54 m²
Liczba kondygnacji 27
Wieże są jednym z symboli Frankfurtu nad Menem. Oszklenie podłogowe-to- sufit we wszystkich …
$701,669
Zostaw prośbę
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch

Parametry nieruchomości w Landkreis Offenbach, Niemcy

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