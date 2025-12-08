Główna siedziba Element znajduje się w Düsseldorfie w Niemczech. W naszej firmie można łatwo kupić / sprzedać nieruchomości komercyjne, nieruchomości mieszkalne, projekty inwestycyjne i domy wynajmu w Niemczech. Zostaw swoje nieruchomości dla zarządu w naszej firmie. Świadczymy następujące usługi w zakresie transakcji nieruchomości: Pełne wsparcie. Tłumaczenie dokumentów, ustna i pisemna komunikacja podczas spotkań / z notariuszem Pomoc przy otwieraniu konta bankowego w Niemczech Zarządzanie nieruchomością do celów podatkowych (we współpracy z Steuerberater) Uzyskanie numeru podatkowego dla inwestorów zagranicznych Poszukiwanie najemców / kupców Przygotowanie wszelkich umów najmu Pełne zarządzanie nieruchomościami (Zarządzanie obiektami) Wszelkie naprawy, od nieletnich do dużych remontów Będziemy zarządzać nieruchomością miesięczne / kwartalne raporty Rent recalling Repair Jeśli jesteś zainteresowany, dostarczymy Ci wszystkie informacje zawarte we wniosku