Niederkasseler Lohweg 20 40547 Dьsseldorf
Agencja nieruchomości
2014
1 miesiąc
English, Русский
O agencji

    • Główna siedziba Element znajduje się w Düsseldorfie w Niemczech. W naszej firmie można łatwo kupić / sprzedać nieruchomości komercyjne, nieruchomości mieszkalne, projekty inwestycyjne i domy wynajmu w Niemczech. Zostaw swoje nieruchomości dla zarządu w naszej firmie. Świadczymy następujące usługi w zakresie transakcji nieruchomości: Pełne wsparcie. Tłumaczenie dokumentów, ustna i pisemna komunikacja podczas spotkań / z notariuszem Pomoc przy otwieraniu konta bankowego w Niemczech Zarządzanie nieruchomością do celów podatkowych (we współpracy z Steuerberater) Uzyskanie numeru podatkowego dla inwestorów zagranicznych Poszukiwanie najemców / kupców Przygotowanie wszelkich umów najmu Pełne zarządzanie nieruchomościami (Zarządzanie obiektami) Wszelkie naprawy, od nieletnich do dużych remontów Będziemy zarządzać nieruchomością miesięczne / kwartalne raporty Rent recalling Repair Jeśli jesteś zainteresowany, dostarczymy Ci wszystkie informacje zawarte we wniosku

Usługi

    • Działania priorytetowe Wynajem nieruchomości mieszkalnych Sprzedaż nieruchomości mieszkalnych Sprzedaż / wynajem nieruchomości komercyjnych Zarządzanie nieruchomościami Dodatkowe usługi Orientacja podróż Transakcje lądowe Otwarcie konta w banku zagranicznym Sprzedaż gotowego biznesu Design Construction i zlecanie wsparcia prawnego na wszystkich etapach zakupu nieruchomości

