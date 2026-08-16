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Condo na sprzedaż w Niemcy

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24 obiekty total found
Condo 3 pokoi w Monachium, Niemcy
Condo 3 pokoi
Monachium, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 82 m²
Liczba kondygnacji 5
Trzypokojowe mieszkanie na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego w centralnej dzielnicy Mon…
$1,01M
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Condo 3 pokoi w Hamburg, Niemcy
Condo 3 pokoi
Hamburg, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 67 m²
Liczba kondygnacji 4
Trzypokojowe mieszkanie z balkonem znajduje się na trzecim piętrze budynku mieszkalnego. Cen…
$600,663
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Condo 2 pokoi w Moguncja, Niemcy
Condo 2 pokoi
Moguncja, Niemcy
Pokoje 2
Powierzchnia 58 m²
Liczba kondygnacji 4
Projekt oferuje wyśmienite, indywidualne, apartamenty z balkonem lub loggia z wysokiej jakoś…
$554,010
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Condo 3 pokoi w Region Hannover, Niemcy
Condo 3 pokoi
Region Hannover, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 4
Proponowany apartament z trzema sypialniami znajduje się na 2 piętrze budynku mieszkalnego -…
$584,218
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Condo 3 pokoi w Darmstadt, Niemcy
Condo 3 pokoi
Darmstadt, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 5
Koncepcja projektu charakteryzuje się przemyślanym zielonym obszarem z parkiem. Tarasy na pa…
$680,079
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Condo 3 pokoi w Berlin, Niemcy
Condo 3 pokoi
Berlin, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 98 m²
Liczba kondygnacji 3
Duży apartament z trzema sypialniami w zielonej części Berlina jest idealny dla rodzin. Wyp…
$600,993
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LDV InvestLDV Invest
Condo 3 pokoi w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Condo 3 pokoi
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 86 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty w tym kompleksie mieszkalnym spełniają najwyższe wymagania. Opcje mieszkania:…
$696,271
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Condo 3 pokoi w Monachium, Niemcy
Condo 3 pokoi
Monachium, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 99 m²
Liczba kondygnacji 5
Przestronne 3-pokojowe mieszkanie w centralnej prestiżowej dzielnicy Monachium z dużymi sufi…
$1,40M
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Condo 4 pokoi w Berlin, Niemcy
Condo 4 pokoi
Berlin, Niemcy
Pokoje 4
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 5
4-pokojowe mieszkanie o powierzchni około 100 m2 znajduje się w centrum Berlina. Znajduje si…
$717,861
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Condo 3 pokoi w Offenbach am Main, Niemcy
Condo 3 pokoi
Offenbach am Main, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 4
Stylowa, nowoczesna architektura, parter z ogrodem i przestronne tarasy i loggie, łazienki z…
$545,143
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Condo 2 pokoi w Berlin, Niemcy
Condo 2 pokoi
Berlin, Niemcy
Pokoje 2
Powierzchnia 65 m²
Liczba kondygnacji 5
Budynek został zbudowany w 1998 roku i całkowicie zmodernizowany w 2018 roku. Apartament z t…
$539,745
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Condo 3 pokoi w Berlin, Niemcy
Condo 3 pokoi
Berlin, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 3
Ten piękny apartament znajduje się w dobrze zadbanym budynku z podziemnym parkingiem. Jasny …
$593,720
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Condo 2 pokoi w Monachium, Niemcy
Condo 2 pokoi
Monachium, Niemcy
Pokoje 2
Powierzchnia 57 m²
Liczba kondygnacji 6
Ten cichy i przestronny apartament z dwoma sypialniami z balkonem znajduje się zaledwie kilk…
$669,284
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Condo 2 pokoi w Berlin, Niemcy
Condo 2 pokoi
Berlin, Niemcy
Pokoje 2
Powierzchnia 60 m²
Liczba kondygnacji 2
Dwupokojowe mieszkanie w popularnej okolicy Berlina - Friedrichshain. Powierzchnia salonu z …
$561,335
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Condo 3 pokoi w Monachium, Niemcy
Condo 3 pokoi
Monachium, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 85 m²
Liczba kondygnacji 5
Trzypokojowe mieszkanie w Monachium z dwoma balkonami i jasnymi pokojami. W mieszkaniu: eks…
$890,580
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Condo 2 pokoi w Berlin, Niemcy
Condo 2 pokoi
Berlin, Niemcy
Pokoje 2
Powierzchnia 56 m²
Liczba kondygnacji 3
Proponowany apartament znajduje się na drugim piętrze bardzo dużego, dobrze zadbanego budynk…
$464,181
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Condo 2 pokoi w Monachium, Niemcy
Condo 2 pokoi
Monachium, Niemcy
Pokoje 2
Powierzchnia 66 m²
Liczba kondygnacji 4
2-pokojowe mieszkanie w Monachium w dobrym stanie (renowacja została przeprowadzona w odpowi…
$507,361
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Condo 2 pokoi w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Condo 2 pokoi
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Pokoje 2
Powierzchnia 59 m²
Liczba kondygnacji 6
Dwupokojowe mieszkanie z budynkiem w kuchni i balkonem w pobliżu kompleksu wystawowego Frank…
$534,348
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Condo 2 pokoi w Hanower, Niemcy
Condo 2 pokoi
Hanower, Niemcy
Pokoje 2
Powierzchnia 53 m²
Liczba kondygnacji 4
Nowy apartament z 2 sypialniami w atrakcyjnej dzielnicy Hanover - Wasserstadt Limmer. Nowocz…
$464,181
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Condo 1 pokój w Berlin, Niemcy
Condo 1 pokój
Berlin, Niemcy
Pokoje 1
Powierzchnia 51 m²
Liczba kondygnacji 4
1-pokojowe mieszkanie na pierwszym piętrze z ogrodem w Berlinie. Wyposażenie: Mieszkanie z…
$356,232
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Condo 4 pokoi w Dusseldorf, Niemcy
Condo 4 pokoi
Dusseldorf, Niemcy
Pokoje 4
Powierzchnia 133 m²
Liczba kondygnacji 4
4-pokojowe przestronne mieszkanie w centralnej dzielnicy Düsseldorf. Nowoczesny wysokiej ja…
$993,757
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Condo 2 pokoi w Monachium, Niemcy
Condo 2 pokoi
Monachium, Niemcy
Pokoje 2
Powierzchnia 59 m²
Liczba kondygnacji 5
Komfortowe 2-pokojowe mieszkanie w dobrym stanie w Monachium. Apartament znajduje się na dru…
$550,540
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Condo 3 pokoi w Neu Isenburg, Niemcy
Condo 3 pokoi
Neu Isenburg, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 68 m²
Liczba kondygnacji 6
Kompleks mieszkalny, składający się z kilku wysokich budynków mieszkalnych i ogrodu, oferuje…
$734,054
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Condo 3 pokoi w Berlin, Niemcy
Condo 3 pokoi
Berlin, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 78 m²
Liczba kondygnacji 6
Jasny apartament z 3 sypialniami znajduje się na 6 piętrze i jest idealnym miejscem dla par …
$717,861
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