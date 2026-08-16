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Dochodowa nieruchomość na sprzedaż w Niemcy

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Nadrenia Północna-Westfalia
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Dochodowa nieruchomość Usuwać
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67 obiektów total found
Investment Property in 42105 Wuppertal, Germany w Wuppertal, Niemcy
Investment Property in 42105 Wuppertal, Germany
Wuppertal, Niemcy
Powierzchnia 613 m²
Liczba kondygnacji 4
Powstanie budynku mieszkalnego na sprzedaż w tętniącym życiem mieście Wuppertal, North Rhine…
$633,161
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Dochodowa nieruchomość 150 m² w Monchengladbach, Niemcy
Dochodowa nieruchomość 150 m²
Monchengladbach, Niemcy
Powierzchnia 150 m²
Inwestycja: Dwurodzinny dom przekształcony w schronisko dla pracowników. 41066 Mönchengladba…
$347,961
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Dochodowa nieruchomość 3 578 m² w Datteln, Niemcy
Dochodowa nieruchomość 3 578 m²
Datteln, Niemcy
Powierzchnia 3 578 m²
Liczba kondygnacji 4
Wysoce dochodowy obiekt z dobrymi perspektywami krótkoterminowymi!1) budynek mieszkalny z 10…
$2,32M
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Dochodowa nieruchomość 630 m² w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Dochodowa nieruchomość 630 m²
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Pokoje 21
Powierzchnia 630 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowy dom dla 7 apartamentów z podziemnym parkingiem dla każdego mieszkania w zielonej, spoko…
$5,88M
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Dochodowa nieruchomość 371 m² w Wuppertal, Niemcy
Dochodowa nieruchomość 371 m²
Wuppertal, Niemcy
Powierzchnia 371 m²
Liczba kondygnacji 3
Pełny opis:Apartament z doskonałą lokalizacją w okolicy.w pobliżu stacji SchwebebahnJest to …
$488,039
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Dochodowa nieruchomość 496 m² w Duisburg, Niemcy
Dochodowa nieruchomość 496 m²
Duisburg, Niemcy
Powierzchnia 496 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartament dom na sprzedaż w Duisburg 47169Powierzchnia domu 496 m25 apartamenty są wynajmow…
$498,609
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TekceTekce
Dochodowa nieruchomość 1 690 m² w Monachium, Niemcy
Dochodowa nieruchomość 1 690 m²
Monachium, Niemcy
Powierzchnia 1 690 m²
Liczba kondygnacji 5
Budynek mieszkalny z 27 apartamentami, z lokalami na parterze. Jest dziedziniec z miejscami …
$13,95M
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Dochodowa nieruchomość 980 m² w Hamburg, Niemcy
Dochodowa nieruchomość 980 m²
Hamburg, Niemcy
Powierzchnia 980 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartament z centralną lokalizacją w Hamburgu. Dom posiada 20 jednostek mieszkalnych, od 30 …
$5,42M
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Dochodowa nieruchomość 362 m² w Herne, Niemcy
Dochodowa nieruchomość 362 m²
Herne, Niemcy
Powierzchnia 362 m²
Liczba kondygnacji 3
very nice house built in 1914/1973 in a good area in the city of Herne in  the house has 7…
$406,699
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Dochodowa nieruchomość 387 m² w Essen, Niemcy
Dochodowa nieruchomość 387 m²
Essen, Niemcy
Powierzchnia 387 m²
Liczba kondygnacji 6
Package of 8 apartments in Essen in the Altendorf area in total there are 11 apartments in …
$666,804
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Dochodowa nieruchomość 520 m² w Duisburg, Niemcy
Dochodowa nieruchomość 520 m²
Duisburg, Niemcy
Powierzchnia 520 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartment building in Duisburg   built 1930 4 floors - room on the 1st floor 130 m2  - 5 …
$720,438
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Dochodowa nieruchomość 450 m² w Monachium, Niemcy
Dochodowa nieruchomość 450 m²
Monachium, Niemcy
Pokoje 15
Powierzchnia 450 m²
Liczba kondygnacji 3
Apartament budynek w Monachium dla 6 apartamentów w zielonej dzielnicy Monachium - Trudering…
$6,68M
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Dochodowa nieruchomość 465 m² w Gelsenkirchen, Niemcy
Dochodowa nieruchomość 465 m²
Gelsenkirchen, Niemcy
Powierzchnia 465 m²
Liczba kondygnacji 4
Full description:The property is well maintained In recent years, renovations have taken pla…
$627,479
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Dochodowa nieruchomość 1 600 m² w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Dochodowa nieruchomość 1 600 m²
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Powierzchnia 1 600 m²
Liczba kondygnacji 7
Budynek mieszkalny i komercyjny na sprzedaż w centralnej części Frankfurtu.W 2023 r. odnowio…
$13,83M
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Dochodowa nieruchomość 593 m² w Bamberg, Niemcy
Dochodowa nieruchomość 593 m²
Bamberg, Niemcy
Powierzchnia 593 m²
Liczba kondygnacji 3
Pełny opis:Piękny dom w 96052 Bamberg, NiemcyNieruchomość jest idealnym miejscem na stabilne…
$1,63M
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Dochodowa nieruchomość 987 m² w Berlin, Niemcy
Dochodowa nieruchomość 987 m²
Berlin, Niemcy
Pokoje 28
Powierzchnia 987 m²
Liczba kondygnacji 3
Dochód w Berlinie, w pełni wynajęty. Składa się z 12 apartamentów (od 1 do 3 pokoi). Budynek…
$4,49M
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Dochodowa nieruchomość 380 m² w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Dochodowa nieruchomość 380 m²
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Powierzchnia 380 m²
Liczba kondygnacji 3
Niedrogi trzypiętrowy budynek z ogrodem. W domu: 5 mieszkanie-rozmiar kwadratowy, częściow…
$2,88M
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Dochodowa nieruchomość 2 250 m² w Seelscheid, Niemcy
Dochodowa nieruchomość 2 250 m²
Seelscheid, Niemcy
Powierzchnia 2 250 m²
Pakiet nieruchomości na przedmieściach Kolonii obejmuje 50 mieszkań wynajętych i 30 miejsc p…
$5,57M
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Dochodowa nieruchomość w Essen, Niemcy
Dochodowa nieruchomość
Essen, Niemcy
Liczba kondygnacji 4
The property is well maintained in recent years there have been renovations: the roof was u…
$1,16M
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Dochodowa nieruchomość 800 m² w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Dochodowa nieruchomość 800 m²
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Powierzchnia 800 m²
Liczba kondygnacji 3
Budynek mieszkalny (nowy budynek - 7 apartamentów) w popularnej centralnej części Frankfurtu…
$8,64M
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Dochodowa nieruchomość 750 m² w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Dochodowa nieruchomość 750 m²
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Pokoje 24
Powierzchnia 750 m²
Liczba kondygnacji 4
Dobrze utrzymany apartament posiada 7 apartamentów. Być może załamanie budynku i wzrost po…
$4,97M
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Dochodowa nieruchomość 600 m² w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Dochodowa nieruchomość 600 m²
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Powierzchnia 600 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartament z 6 apartamentami z balkonem w idealnym stanie. Dom znajduje się we Frankfurcie n…
$3,69M
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Dochodowa nieruchomość 303 m² w Duisburg, Niemcy
Dochodowa nieruchomość 303 m²
Duisburg, Niemcy
Powierzchnia 303 m²
Liczba kondygnacji 4
house built in 1935  plot of land 200 m2 facility area 303 m2 4 apartments (all rented) …
$302,119
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Dochodowa nieruchomość 534 m² w Essen, Niemcy
Dochodowa nieruchomość 534 m²
Essen, Niemcy
Powierzchnia 534 m²
Liczba kondygnacji 4
Full description:The house is located on a quiet street in Essen-Fronhausen, next to the Fro…
$1,07M
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Dochodowa nieruchomość 385 m² w Essen, Niemcy
Dochodowa nieruchomość 385 m²
Essen, Niemcy
Powierzchnia 385 m²
Liczba kondygnacji 3
Full description:Characteristics: (plot of land) - garden area of about 587 m², total living…
$383,459
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Dochodowa nieruchomość 2 082 m² w Essen, Niemcy
Dochodowa nieruchomość 2 082 m²
Essen, Niemcy
Powierzchnia 2 082 m²
Liczba kondygnacji 2
2-storey residential and commercial building in a massive structure with a flat roof, partly…
$2,68M
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Dochodowa nieruchomość 360 m² w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Dochodowa nieruchomość 360 m²
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Powierzchnia 360 m²
Opis: apartament z 6 apartamentami z balkonem w nowym stanie. Wszystkie apartamenty są do wy…
$2,57M
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Dochodowa nieruchomość 1 623 m² w Recklinghausen, Niemcy
Dochodowa nieruchomość 1 623 m²
Recklinghausen, Niemcy
Powierzchnia 1 623 m²
Liczba kondygnacji 5
Dochód w Niemczech, w RecklinghausenNa sprzedaż dom, w centrum Recklinghausen.Dom został zbu…
$2,34M
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Dochodowa nieruchomość 250 m² w Duisburg, Niemcy
Dochodowa nieruchomość 250 m²
Duisburg, Niemcy
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 3
Dom na sprzeda ¿w Duisburgu.Dom został zbudowany w 1915 rokuDom ma 3 piętra, 5 apartamentów.…
$430,090
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Dochodowa nieruchomość 562 m² w Duisburg, Niemcy
Dochodowa nieruchomość 562 m²
Duisburg, Niemcy
Powierzchnia 562 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartament dom na sprzeda ¿w 47169 Duisburg.Powierzchnia domu 562 m2w budynku znajduje się 7…
$521,660
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Typy nieruchomości w Niemcy.

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