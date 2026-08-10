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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Mecklenburgische Seenplatte, Niemcy

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4 obiekty total found
Zamek 200 pokojów w Klocksin, Niemcy
Zamek 200 pokojów
Klocksin, Niemcy
Pokoje 200
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 7 500 m²
Liczba kondygnacji 3
Jeden z największych, najpiękniejszych, całkowicie i najlepiej zachowanych GUTSANLAGEN w kra…
$2,03M
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Apartamenty wielopoziomowe 30 pokojów w Klocksin, Niemcy
Apartamenty wielopoziomowe 30 pokojów
Klocksin, Niemcy
Pokoje 30
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 1 600 m²
Liczba kondygnacji 4
offered here for purchase: good-preserved, expansion & auml, 4-storey memory
$296,964
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Rezydencja 50 pokojów w Ivenack, Niemcy
Rezydencja 50 pokojów
Ivenack, Niemcy
Pokoje 50
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 1 550 m²
Liczba kondygnacji 2
Jeden z ostatnich, zachowanych NIEMCY kraju:Menedżer nieruchomości GODDIN z 7000 (lub do 350…
$194,321
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LDV InvestLDV Invest
Zamek 135 pokojów w Zettemin, Niemcy
Zamek 135 pokojów
Zettemin, Niemcy
Pokoje 135
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 3 600 m²
Liczba kondygnacji 4
- Ostatni dom w D. w półsztywnej konstrukcji!"Unikalny GUTSHAUS w kształcie półkolistym w po…
$850,849
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Parametry nieruchomości w Mecklenburgische Seenplatte, Niemcy

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