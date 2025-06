O deweloperze

HybridEnergiehaus GmbH jest firmą, która od lat z powodzeniem planuje i buduje domy z pionierską technologią. Celem jest uwzględnienie indywidualnych życzeń w planowaniu i realizacji z szerokiej gamy produktów na rynku nieruchomości i zrealizować swoje marzenie o domu tak tanie, jak to możliwe.



Tradycyjne wartości naszego przemysłu są dla nas równie ważne jak nowoczesność i postęp techniczny. Odpowiadamy na pytania dotyczące takich kwestii, jak oszczędność energii i przyjazne dla środowiska budownictwo poprzez wykorzystanie najnowszych technologii i wykorzystanie wysokiej jakości materiałów budowlanych. Spełnienie wszystkich wymogów państwa jest oczywiste.



Nasza oferta rozciąga się od planowania do tworzenia pod klucz domów jednorodzinnych, domów dwuosobowych, domów półrodzinnych i mieszkań.

Do naszych klientów należą małe lub duże rodziny, biznesmeni i inwestorzy. Jako firma budujemy grunty należące do naszych klientów, jak również grunty nabyte przez hybrydowe domy energetyczne.



Trwają prace budowlane. I tak sukcesy przeszłości dla zespołu domów hybrydowych energii nie są powodem do odpoczynku, ale miarą działania i zachęty, sukcesami przeszłości wielu innych.



Hybridenergyhaus GmbH, firmy rzemieślnicze, architekci, inżynierowie i Statiker są długoterminowym partnerem dla całego sektora biznesu.