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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Dolna Saksonia, Niemcy

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Hanower
6
17 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Region Hannover, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Region Hannover, Niemcy
Pokoje 2
Powierzchnia 69 m²
Liczba kondygnacji 3
Architektura projektu spełnia wysokie standardy, ale jednocześnie celowo powściągliwa. Dwupo…
$524,851
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Dom wolnostojący w 49632, Niemcy
Dom wolnostojący
49632, Niemcy
Powierzchnia 233 m²
Liczba kondygnacji 2
Obiekt znajduje się w Dolnej Saksonii.Jest częścią dzielnicy Kloppenburg.Populacja wynosi 8,…
$685,464
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Condo 3 pokoi w Region Hannover, Niemcy
Condo 3 pokoi
Region Hannover, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 4
Proponowany apartament z trzema sypialniami znajduje się na 2 piętrze budynku mieszkalnego -…
$584,218
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Mieszkanie 2 pokoi w Kranenweide, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Kranenweide, Niemcy
Pokoje 2
Powierzchnia 58 m²
Piętro 2
Beautiful apartment located right on Tierpark Hagenbeck.It is surrounded by greenery and nat…
$371,839
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Mieszkanie 3 pokoi w Mehle, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Mehle, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 108 m²
dom wybudowany w 1976 roku nieruchomość jest dobrze utrzymana! powierzchnia mieszkania 108…
$245,778
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Kawalerka 1 pokój w 6, Niemcy
Kawalerka 1 pokój
6, Niemcy
Sypialnie 1
Powierzchnia 40 m²
Liczba kondygnacji 5
1-pokojowe mieszkanie z tarasem w centralnej dzielnicy Hanower - Nordstadt.Klasyczne wysokie…
$354,383
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TekceTekce
Mieszkanie 2 pokoi w Leinhausenpark, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Leinhausenpark, Niemcy
Sypialnie 2
Powierzchnia 53 m²
Liczba kondygnacji 4
Nowy apartament z 2 sypialniami w atrakcyjnej dzielnicy Hanover - Wasserstadt Limmer. Nowocz…
$499,622
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Mieszkanie 3 pokoi w Hupede, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Hupede, Niemcy
Sypialnie 3
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 4
Proponowany apartament z trzema sypialniami znajduje się na 2 piętrze budynku mieszkalnego -…
$582,001
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Kawalerka 1 pokój w 14, Niemcy
Kawalerka 1 pokój
14, Niemcy
Sypialnie 1
Powierzchnia 36 m²
Liczba kondygnacji 6
Ten dobrze utrzymany 1-pokój condominium znajduje się na przedmieściach Hanower - Langenhage…
$185,906
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Dom 4 pokoi w Essen Oldenburg, Niemcy
Dom 4 pokoi
Essen Oldenburg, Niemcy
Pokoje 4
Powierzchnia 233 m²
Liczba kondygnacji 3
Dom na sprzeda ¿w 49632 Essen (Oldenburg)Rok budowy: 2018Powierzchnia: 702 m2Powierzchnia do…
$635,440
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Mieszkanie w Schoppenstedt, Niemcy
Mieszkanie
Schoppenstedt, Niemcy
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 3
3 apartamenty na sprzeda ¿w domu wybudowanym w 1923 roku. Obiekt został odnowiony w 2020 rok…
$171,950
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Dom w Papenburg, Niemcy
Dom
Papenburg, Niemcy
Powierzchnia 170 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzeda? dzia? ka 1072 m2 z wybudowanym domem 170 m2 w 26871 PapenburgIstnieje pozwolenie…
$376,956
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Kawalerka 1 pokój w Hanower, Niemcy
Kawalerka 1 pokój
Hanower, Niemcy
Pokoje 1
Powierzchnia 36 m²
Liczba kondygnacji 6
Ten dobrze utrzymany 1-pokój condominium znajduje się na przedmieściach Hanower - Langenhage…
$172,718
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ESTATE-SERVICE24
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Condo 2 pokoi w Hanower, Niemcy
Condo 2 pokoi
Hanower, Niemcy
Pokoje 2
Powierzchnia 53 m²
Liczba kondygnacji 4
Nowy apartament z 2 sypialniami w atrakcyjnej dzielnicy Hanover - Wasserstadt Limmer. Nowocz…
$464,181
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
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Mieszkanie 2 pokoi w Seelze, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Seelze, Niemcy
Sypialnie 2
Powierzchnia 69 m²
Liczba kondygnacji 3
Architektura projektu spełnia wysokie standardy, ale jednocześnie celowo powściągliwa. Dwupo…
$522,860
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Kawalerka 1 pokój w Hanower, Niemcy
Kawalerka 1 pokój
Hanower, Niemcy
Pokoje 1
Powierzchnia 40 m²
Liczba kondygnacji 5
1-pokojowe mieszkanie z tarasem w centralnej dzielnicy Hanower - Nordstadt. Klasyczne wysoki…
$329,245
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Dom 5 pokojów w Steinfeld, Niemcy
Dom 5 pokojów
Steinfeld, Niemcy
Pokoje 5
Sypialnie 3
Powierzchnia 127 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż dobrze utrzymany i bardzo przytulny dom jednorodzinny w stylu bungalowskim o pow…
$408,189
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Typy nieruchomości w Dolna Saksonia.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Dolna Saksonia, Niemcy

Tanie
Luksusowe
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