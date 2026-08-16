Biznes na sprzedaż na sprzedaż w Niemcy

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Biznes na sprzedaż w Niemcy

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2 obiekty total found
Care Property with Long-Term Returns – Invest in Boxberg (Saxony) w BoxbergOL Hamor, Niemcy
Care Property with Long-Term Returns – Invest in Boxberg (Saxony)
BoxbergOL Hamor, Niemcy
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Liczba kondygnacji 2
🔹 Założona placówka opieki z 56 jednostkami - 51 jednoosobowych apartamentów, 5 podwójnych a…
Cena na zgłoszenie
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Gotowy biznes 9 000 m² w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Gotowy biznes 9 000 m²
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Powierzchnia 9 000 m²
Proponowana inwestycja obejmuje 5 budynków w dobrym stanie z pomieszczeniami mieszkalnymi i …
$18,54M
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