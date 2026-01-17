Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Dom wolnostojący na sprzedaż w Niemcy

Dom wolnostojący 8 pokojów w Dortmund, Niemcy
Dom wolnostojący 8 pokojów
Dortmund, Niemcy
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 382 m²
Liczba kondygnacji 3
Full description: 1957/ 2019 House area 382 m2 8 rooms 6 bedrooms 5 bathrooms 4 parking spac…
$2,27M
Dom wolnostojący w 49632, Niemcy
Dom wolnostojący
49632, Niemcy
Powierzchnia 233 m²
Liczba kondygnacji 2
The object is located in the state of Lower Saxony. Part of the Cloppenburg district. The po…
$685,464
Dom wolnostojący 13 pokojów w Pulheim, Niemcy
Dom wolnostojący 13 pokojów
Pulheim, Niemcy
Pokoje 13
Powierzchnia 360 m²
Liczba kondygnacji 3
Full description: Modern residential
$2,17M
Sky ApartmentsSky Apartments
Dom wolnostojący 10 pokojów w Wurselen, Niemcy
Dom wolnostojący 10 pokojów
Wurselen, Niemcy
Pokoje 10
Liczba kondygnacji 2
Full description: The cottage house is located near the city of Würselen, 10 km from the city center
$1,74M
Dom wolnostojący w Mulheim an der Ruhr, Niemcy
Dom wolnostojący
Mulheim an der Ruhr, Niemcy
Powierzchnia 257 m²
Liczba kondygnacji 2
Full description: Excellent condition of the object 15-18 minutes to Düsseldorf by car …
$1,45M
