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Penthouse na Sprzedaż w Niemcy

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Frankfurt nad Menem
4
Nadrenia Północna-Westfalia
3
Hesja
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8 obiektów total found
Penthouse 4 pokoi w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Penthouse 4 pokoi
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Pokoje 4
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 6
Penthouse w nowym budynku, gotowy do wejścia. Exclusive penthouse o powierzchni około 150 m…
$2,14M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
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Penthouse 4 pokoi w Krefeld, Niemcy
Penthouse 4 pokoi
Krefeld, Niemcy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 114 m²
Obiecujący projekt budowy 1-2 mieszkań na poddaszu budynku jest na sprzedaż. Do października…
$69,772
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Penthouse 4 pokoi w Meerbusch, Niemcy
Penthouse 4 pokoi
Meerbusch, Niemcy
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 137 m²
Piętro 3
construction date 2026 There are 6 apartments in total WE06 apartment area 136.56 m2 4 ro…
$1,11M
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Agencja
Аталанта
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Penthouse w Duisburg, Niemcy
Penthouse
Duisburg, Niemcy
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 220 m²
Piętro 5
2019 1 parking space near the house 2 balconies and 2 large terraces on the roof of the ho…
$523,336
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Agencja
Аталанта
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Penthouse 5 pokojów w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Penthouse 5 pokojów
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Pokoje 5
Powierzchnia 220 m²
Stylowy penthouse w centralnej dzielnicy miasta- Ostend z widokiem na wieżowce Frankfurtu. …
$3,57M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
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Penthouse 1 pokój w Zwickau, Niemcy
Penthouse 1 pokój
Zwickau, Niemcy
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 24 m²
Piętro 4/4
To apartament. Budynek jest architektonicznie oszałamiający, niesamowicie piękny, i jest chr…
$44,524
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LDV InvestLDV Invest
Penthouse w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Penthouse
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Sypialnie 4
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 6
Penthouse w nowym budynku, gotowy do wejścia.Exclusive penthouse o powierzchni około 150 met…
$2,16M
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Penthouse w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Penthouse
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Sypialnie 5
Powierzchnia 220 m²
Stylowy penthouse w centralnej dzielnicy miasta- Ostend z widokiem na wieżowce Frankfurtu. I…
$3,60M
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