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Mieszkania na sprzedaż w Dystrykt Larnaka, Cypr

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Larnaka
1524
Aradipu
663
Oroklini
201
Kiti
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3 535 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Larnaka, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Larnaka, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
Piętro 1/4
Contemporary Comfort - apartament 2-osobowy w Larnaca Dwupokojowe mieszkanie jest przeznaczo…
$432,984
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Mieszkanie 2 pokoi w Larnaka, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Larnaka, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 76 m²
Nowoczesny apartament 2-pokojowe na parterze nowoczesnego rozwoju mieszkaniowego w południe …
$392,572
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Mieszkanie 1 pokój w Larnaka, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Larnaka, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Piętro 1
Nowoczesny 1-pokojowe mieszkanie na 1 piętrze nowoczesnego rozwoju mieszkalnego w południe -…
$259,790
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DD CO DEDD CO DE
Penthouse w Aradipu, Cypr
Penthouse
Aradipu, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 197 m²
Piętro 2/6
Contemporary Comfort - 2- Sypialnia Apartament Dwupokojowe mieszkanie łączy przestrzeń, świa…
$457,058
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VIDI GROUP
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Penthouse w Aradipu, Cypr
Penthouse
Aradipu, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
Piętro 2/6
Contemporary Comfort - 2- Sypialnia Apartament Dwupokojowe mieszkanie łączy przestrzeń, świa…
$208,525
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VIDI GROUP
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Mieszkanie 1 pokój w Dystrykt Larnaka, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Dystrykt Larnaka, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 73 m²
Piętro 3
1-pokojowe mieszkanie na 3 piętrze nowego osiedla w Livadii, Larnaca. Oferuje 53,7 m2 powier…
$282,747
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VIDI GROUP
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TekceTekce
Mieszkanie 2 pokoi w Larnaka, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Larnaka, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 128 m²
Piętro 1/4
Contemporary Comfort - apartament 2-osobowy w Larnaca Dwupokojowe mieszkanie jest przeznaczo…
$450,303
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Agencja
VIDI GROUP
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Penthouse w Aradipu, Cypr
Penthouse
Aradipu, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 195 m²
Piętro 2/6
Contemporary Comfort - 2- Sypialnia Apartament Dwupokojowe mieszkanie łączy przestrzeń, świa…
$482,517
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 2 pokoi w Aradipu, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Aradipu, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 131 m²
Piętro 2/6
Contemporary Comfort - 2- Sypialnia Apartament Dwupokojowe mieszkanie łączy przestrzeń, świa…
$295,815
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 1 pokój w Aradipu, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Aradipu, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
Piętro 2/6
Contemporary Comfort - 2- Sypialnia Apartament Dwupokojowe mieszkanie łączy przestrzeń, świa…
$198,826
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Agencja
VIDI GROUP
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Penthouse w Aradipu, Cypr
Penthouse
Aradipu, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 143 m²
Piętro 1/3
Contemporary Comfort - 2- Sypialnia Apartament Dwupokojowe mieszkanie jest przeznaczone dla …
$421,900
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VIDI GROUP
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Penthouse w Aradipu, Cypr
Penthouse
Aradipu, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 202 m²
Piętro 2/6
Contemporary Comfort - 2- Sypialnia Apartament Dwupokojowe mieszkanie łączy przestrzeń, świa…
$461,907
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VIDI GROUP
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Mieszkanie 2 pokoi w Larnaka, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Larnaka, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 73 m²
Nowoczesny apartament 2-pokojowe na parterze nowoczesnego rozwoju mieszkaniowego w południe …
$381,026
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VIDI GROUP
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Mieszkanie 2 pokoi w Larnaka, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Larnaka, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 129 m²
Piętro 1/4
Contemporary Comfort - apartament 2-osobowy w Larnaca Dwupokojowe mieszkanie jest przeznaczo…
$456,076
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Mieszkanie 2 pokoi w Kiti, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Kiti, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 122 m²
Piętro 3
$328,579
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Mieszkanie 1 pokój w Larnaka, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Larnaka, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Piętro 2
Nowoczesny 1-pokojowe mieszkanie na 2 piętrze nowoczesnego rozwoju mieszkaniowego w południe…
$297,893
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Mieszkanie 1 pokój w Aradipu, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Aradipu, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
Piętro 2/6
Contemporary Comfort - 2- Sypialnia Apartament Dwupokojowe mieszkanie łączy przestrzeń, świa…
$203,676
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Mieszkanie 2 pokoi w Kiti, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Kiti, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Piętro 3
$328,579
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Mieszkanie 1 pokój w Dystrykt Larnaka, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Dystrykt Larnaka, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 3
1-pokojowe mieszkanie na 3 piętrze nowego osiedla w Livadii, Larnaca. Oferuje 52,5 m2 powier…
$271,206
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Mieszkanie 1 pokój w Larnaka, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Larnaka, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Piętro 2
Nowoczesny 1-pokojowe mieszkanie na 2 piętrze nowoczesnego rozwoju mieszkaniowego w południe…
$317,522
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Mieszkanie 2 pokoi w Aradipu, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Aradipu, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 119 m²
Piętro 1/3
Contemporary Comfort - 2- Sypialnia Apartament Dwupokojowe mieszkanie jest przeznaczone dla …
$269,143
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Mieszkanie 3 pokoi w Dystrykt Larnaka, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Dystrykt Larnaka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 145 m²
Piętro 3
3-pokojowe mieszkanie na 3 piętrze nowego zabudowy w Livadii, Larnaca. Oferuje 118,8 m2 powi…
$552,799
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Mieszkanie 2 pokoi w Larnaka, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Larnaka, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Piętro 1/4
Contemporary Comfort - apartament 2-osobowy w Larnaca Dwupokojowe mieszkanie jest przeznaczo…
$438,757
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Mieszkanie 1 pokój w Aradipu, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Aradipu, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
Piętro 2/6
Contemporary Comfort - 2- Sypialnia Apartament Dwupokojowe mieszkanie łączy przestrzeń, świa…
$189,127
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Penthouse w Larnaka, Cypr
Penthouse
Larnaka, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Piętro 3
Nowoczesny penthouse 1-sypialnia na najwyższym piętrze nowoczesnego rozwoju mieszkaniowego w…
$305,975
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Mieszkanie 3 pokoi w Pervolia, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Pervolia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 89 m²
W pełni odnowiony 3-pokojowy dom w kompleksie nabrzeża - Pervolia, Larnaca. Ten pięknie odno…
$379,871
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Mieszkanie 1 pokój w Aradipu, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Aradipu, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
Piętro 2/6
Contemporary Comfort - 2- Sypialnia Apartament Dwupokojowe mieszkanie łączy przestrzeń, świa…
$184,278
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VIDI GROUP
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Penthouse w Larnaka, Cypr
Penthouse
Larnaka, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Piętro 3
Nowoczesny penthouse 1-sypialnia na najwyższym piętrze nowoczesnego rozwoju mieszkaniowego w…
$322,140
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VIDI GROUP
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Mieszkanie 1 pokój w Dystrykt Larnaka, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Dystrykt Larnaka, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 3
1-pokojowe mieszkanie na 3 piętrze nowego osiedla w Livadii, Larnaca. Oferuje 52,5 m2 powier…
$271,206
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 1 pokój w Aradipu, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Aradipu, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
Piętro 2/6
Contemporary Comfort - 2- Sypialnia Apartament Dwupokojowe mieszkanie łączy przestrzeń, świa…
$193,977
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Typy nieruchomości w Dystrykt Larnaka.

penthouse’y
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Dystrykt Larnaka, Cypr

z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
Tanie
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