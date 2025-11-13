Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Kalavasos
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Kalavasos, Cypr

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
6 obiektów total found
Mieszkanie w Kalavasos, Cypr
Mieszkanie
Kalavasos, Cypr
Land of 24274 sqm located in Kalavasos village in Larnaca with panoramic view. The land is…
$1,51M
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Kalavasos, Cypr
Mieszkanie
Kalavasos, Cypr
Lovely piece of land available in the beautiful village of Kalavasos.  Located near the vill…
$127,733
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Kalavasos, Cypr
Mieszkanie
Kalavasos, Cypr
Beautiful large land parcel with a partial sea view for residential development in Kalavasos…
$1,51M
Zostaw prośbę
Monte OnlineMonte Online
Mieszkanie 4 pokoi w Kalavasos, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Kalavasos, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 162 m²
Liczba kondygnacji 2
Luxury villas with swimming pools close to the sea, in the picturesque town of Kalavassos, C…
$486,338
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Kalavasos, Cypr
Mieszkanie
Kalavasos, Cypr
Powierzchnia 2 000 m²
Fully licensed.14 donums land with 2 access points.Current production approx 250,000kg/year …
$696,726
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Kalavasos, Cypr
Mieszkanie
Kalavasos, Cypr
Lovely piece of land available in the beautiful hills of Kalavasos.  This vast area enjoys s…
$1,86M
Zostaw prośbę
Century 21Century 21

Parametry nieruchomości w Kalavasos, Cypr

z Ogród
z Taras
z Widok na góry
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się