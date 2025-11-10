Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Melini
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Melini, Cypr

8 obiektów total found
Mieszkanie w Melini, Cypr
Mieszkanie
Melini, Cypr
Agricultural land in Melini village in Larnaca in G3 zone, with 10 % cover ratio, building d…
$56,899
Mieszkanie w Melini, Cypr
Mieszkanie
Melini, Cypr
Nice agricultural land in Melini village in Larnacal, in G3 zone, with 10% cover ratio, buil…
$45,287
Mieszkanie w Melini, Cypr
Mieszkanie
Melini, Cypr
Agricultural land in Melini village of Larnaca in G3 zone, with 10 % cover ratio, building d…
$45,287
Ness Wii MarketNess Wii Market
Mieszkanie w Melini, Cypr
Mieszkanie
Melini, Cypr
Protected Zone land in Melini village in Larnaca in Z3 zone, with 0.01 % cover ratio, buildi…
$17,418
Mieszkanie w Melini, Cypr
Mieszkanie
Melini, Cypr
A large Agricultural land situated in Melini area of Larnaca is available now.. Planning G3…
$174,181
Mieszkanie w Melini, Cypr
Mieszkanie
Melini, Cypr
Nice agricultural land in Melini village in Larnaca in G3 zone, with 10 % cover ratio, build…
$63,867
Century 21Century 21
Mieszkanie w Melini, Cypr
Mieszkanie
Melini, Cypr
An agricultural land in Melini village in Larnaca in G3 zone, with 10 % cover ratio, buildi…
$63,867
Mieszkanie w Melini, Cypr
Mieszkanie
Melini, Cypr
Nice agricultural land in Melini village in Larnaca in G3 zone, with 10 % cover ratio, buil…
$45,287
