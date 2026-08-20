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Mieszkania na sprzedaż w Dromolaxia Meneou Municipality, Cypr

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Dromolaxia
7
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10 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Dromolaxia Meneou Municipality, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Dromolaxia Meneou Municipality, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 138 m²
Położony w malowniczej i spokojnej miejscowości Kiti, ten kompleks mieszkalny odzwierciedla …
$297,044
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Mieszkanie 2 pokoi w Dromolaxia Meneou Municipality, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Dromolaxia Meneou Municipality, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Położony w malowniczej i spokojnej miejscowości Kiti, ten kompleks mieszkalny odzwierciedla …
$273,747
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Mieszkanie 1 pokój w Dromolaxia Meneou Municipality, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Dromolaxia Meneou Municipality, Cypr
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 81 m²
Położony w malowniczej i spokojnej miejscowości Kiti, ten kompleks mieszkalny odzwierciedla …
$203,854
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Mieszkanie 2 pokoi w Dromolaxia Meneou Municipality, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Dromolaxia Meneou Municipality, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
Niesamowite nowe mieszkanie w okolicy Meneou, Larnaca. Obiekt znajduje się w prywatnym ośrod…
$247,898
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Mieszkanie 3 pokoi w Dromolaxia Meneou Municipality, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Dromolaxia Meneou Municipality, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 127 m²
Położony w malowniczej i spokojnej miejscowości Kiti, ten kompleks mieszkalny odzwierciedla …
$343,639
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Mieszkanie 1 pokój w Dromolaxia Meneou Municipality, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Dromolaxia Meneou Municipality, Cypr
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 81 m²
Położony w malowniczej i spokojnej miejscowości Kiti, ten kompleks mieszkalny odzwierciedla …
$279,571
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w Dromolaxia, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Dromolaxia, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 221 m²
Położony w Dromolaxia, spokojnej dzielnicy mieszkalnej Larnaca, zaledwie 15 minut od centrum…
$625,710
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Mieszkanie 3 pokoi w Dromolaxia Meneou Municipality, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Dromolaxia Meneou Municipality, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 214 m²
Ten uroczy 3 sypialnia willa, znajduje się w malowniczej miejscowości Meneu, w pobliżu Larna…
$1,01M
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Mieszkanie 3 pokoi w Dromolaxia, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Dromolaxia, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 238 m²
Położony w Dromolaxia, spokojnej dzielnicy mieszkalnej Larnaca, zaledwie 15 minut od centrum…
$725,689
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Mieszkanie 2 pokoi w Dromolaxia Meneou Municipality, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Dromolaxia Meneou Municipality, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 112 m²
Położony w malowniczej i spokojnej miejscowości Kiti, ten kompleks mieszkalny odzwierciedla …
$331,991
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Typy nieruchomości w Dromolaxia Meneou Municipality.

2 pokojowe
3 pokojowe

Parametry nieruchomości w Dromolaxia Meneou Municipality, Cypr

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