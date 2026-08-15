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Mieszkania w górach na sprzedaż w Dystrykt Larnaka, Cypr

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Larnaka
1524
Aradipu
663
Oroklini
201
Kiti
138
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11 obiektów total found
Mieszkanie w Melini, Cypr
Mieszkanie
Melini, Cypr
Grunty rolne w miejscowości Melini w Larnaca w strefie G3, z 10% wskaźnikiem pokrycia, gęsto…
$56,464
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Mieszkanie w Melini, Cypr
Mieszkanie
Melini, Cypr
Grunty rolne w miejscowości Melini w Larnaca w strefie G3, z 10% wskaźnikiem pokrycia, gęsto…
$44,941
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Mieszkanie 3 pokoi w Kofinou, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Kofinou, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Piętro 4/5
Kompleks OLEA RESIDENCE jest ograniczony do lokalizacji Gechitkale, który jest najbardziej d…
$128,064
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Mieszkanie w Tochni, Cypr
Mieszkanie
Tochni, Cypr
Land in Tochni wsi w Larnaca w strefie Z1, z 0,6% stosunek pokrycia, gęstość budynku 0,6% i …
$518,545
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Mieszkanie 2 pokoi w Aradipu, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Aradipu, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Piętro 1/3
Położony w pożądanej dzielnicy Krasas w Larnace, ten wyjątkowy kompleks mieszkaniowy oferuje…
$202,798
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Mieszkanie 13 pokojów w Pano Lefkara, Cypr
Mieszkanie 13 pokojów
Pano Lefkara, Cypr
Pokoje 13
Sypialnie 9
Powierzchnia 370 m²
Liczba kondygnacji 2
Villa with guest houses, a swimming pool and picturesque views, Lefkara, Cyprus We offer a …
$3,10M
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TekceTekce
Mieszkanie 4 pokoi w Maroni, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Maroni, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 129 m²
Liczba kondygnacji 2
Complex of villas with swimming pools and roof-top terraces near the sea, Maroni, Cyprus We…
$445,041
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Penthouse w Aradipu, Cypr
Penthouse
Aradipu, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 129 m²
Piętro 3/3
Located in the desirable Krasas neighbourhood of Larnaca, this unique residential complex of…
$343,196
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Penthouse w Aradipu, Cypr
Penthouse
Aradipu, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 159 m²
Piętro 3/3
Located in the desirable Krasas neighbourhood of Larnaca, this unique residential complex of…
$363,996
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Mieszkanie 7 pokojów w Larnaka, Cypr
Mieszkanie 7 pokojów
Larnaka, Cypr
Pokoje 7
Sypialnie 6
Powierzchnia 247 m²
Liczba kondygnacji 3
Luxury residence at 200 meters from the beach, near the center of Larnaca, Cyprus We offer …
$730,124
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Mieszkanie 1 pokój w Aradipu, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Aradipu, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 91 m²
Piętro 1/3
Położony w pożądanej dzielnicy Krasas w Larnaca, ten wyjątkowy kompleks mieszkalny oferuje i…
$177,810
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Typy nieruchomości w Dystrykt Larnaka.

penthouse’y
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Dystrykt Larnaka, Cypr

z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
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Luksusowe
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