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Penthouse na Sprzedaż w Dystrykt Larnaka, Cypr

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Larnaka
131
Aradipu
68
Oroklini
12
Kiti
3
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283 obiekty total found
Penthouse w Aradipu, Cypr
Penthouse
Aradipu, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 197 m²
Piętro 2/6
Contemporary Comfort - 2- Sypialnia Apartament Dwupokojowe mieszkanie łączy przestrzeń, świa…
$457,058
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Penthouse w Aradipu, Cypr
Penthouse
Aradipu, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
Piętro 2/6
Contemporary Comfort - 2- Sypialnia Apartament Dwupokojowe mieszkanie łączy przestrzeń, świa…
$208,525
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Agencja
VIDI GROUP
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Penthouse w Aradipu, Cypr
Penthouse
Aradipu, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 195 m²
Piętro 2/6
Contemporary Comfort - 2- Sypialnia Apartament Dwupokojowe mieszkanie łączy przestrzeń, świa…
$482,517
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Agencja
VIDI GROUP
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Penthouse w Aradipu, Cypr
Penthouse
Aradipu, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 143 m²
Piętro 1/3
Contemporary Comfort - 2- Sypialnia Apartament Dwupokojowe mieszkanie jest przeznaczone dla …
$421,900
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Agencja
VIDI GROUP
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Penthouse w Aradipu, Cypr
Penthouse
Aradipu, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 202 m²
Piętro 2/6
Contemporary Comfort - 2- Sypialnia Apartament Dwupokojowe mieszkanie łączy przestrzeń, świa…
$461,907
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Agencja
VIDI GROUP
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Penthouse w Larnaka, Cypr
Penthouse
Larnaka, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Piętro 3
Nowoczesny penthouse 1-sypialnia na najwyższym piętrze nowoczesnego rozwoju mieszkaniowego w…
$305,975
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Agencja
VIDI GROUP
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LDV InvestLDV Invest
Penthouse w Larnaka, Cypr
Penthouse
Larnaka, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Piętro 3
Nowoczesny penthouse 1-sypialnia na najwyższym piętrze nowoczesnego rozwoju mieszkaniowego w…
$322,140
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Agencja
VIDI GROUP
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Penthouse w Aradipu, Cypr
Penthouse
Aradipu, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 106 m²
Piętro 1
Nowoczesna Elegancja - 1- Sypialnia Apartament Jednopokojowe mieszkanie jest przeznaczone dl…
$406,514
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VIDI GROUP
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Penthouse w Aradipu, Cypr
Penthouse
Aradipu, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 97 m²
Ten ekskluzywny apartament oferuje unikalną mieszankę luksusu i wygody. Zaledwie kilka minut…
$283,621
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Penthouse w Larnaka, Cypr
Penthouse
Larnaka, Cypr
Sypialnie 1
Powierzchnia 69 m²
Doświadcz doskonałej mieszanki elegancji i wygody w tym oszałamiającym luksusowym mieszkaniu…
$224,533
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Penthouse w Kalavasos, Cypr
Penthouse
Kalavasos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 1
Dwupokojowy apartament położony w pobliżu ronda Zygi, w połowie drogi między Limassol i Larn…
$342,812
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Agencja
VIDI GROUP
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Penthouse w Dystrykt Larnaka, Cypr
Penthouse
Dystrykt Larnaka, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 191 m²
Piętro 2
Brand- nowy apartament z 2 sypialniami, jednostka 207 na 2. piętrze współczesnego budynku mi…
$331,019
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Agencja
VIDI GROUP
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Penthouse w Larnaka, Cypr
Penthouse
Larnaka, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 79 m²
Piętro 5/5
Ogłoszenie sprzedaży: dwupokojowy apartament z tarasem na dachu znajduje się na piątym piętr…
$476,780
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Penthouse w Kiti, Cypr
Penthouse
Kiti, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 87 m²
Stylowy apartament w nowym budynku mieszkalnym, Zaprojektowany z myślą o komforcie i wygody,…
$342,709
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Penthouse w Larnaka, Cypr
Penthouse
Larnaka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 177 m²
Piętro 6/6
3- Sypialnia Apartamenty Eleganckie apartamenty z trzema sypialniami oferują doskonałą równo…
$772,377
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Agencja
VIDI GROUP
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Penthouse w Aradipu, Cypr
Penthouse
Aradipu, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 91 m²
Wprowadzając wspaniały nowy rozwój w prestiżowej części Aradippou, gdzie nowoczesne życie sp…
$313,165
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Penthouse w Larnaka, Cypr
Penthouse
Larnaka, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 191 m²
Piętro 6/6
Luksusowy projekt z widokiem na morze znajduje się na 100 metrów od plaży Mackenzie w jednym…
$795,606
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VIDI GROUP
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Penthouse w Dystrykt Larnaka, Cypr
Penthouse
Dystrykt Larnaka, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 74 m²
Piętro 2
Ogłoszenie o sprzedaży dwupokojowego apartamentu położonego na drugim piętrze.Projekt składa…
$366,975
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Penthouse w Larnaka, Cypr
Penthouse
Larnaka, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 143 m²
Piętro 5/5
2 Sypialnia Apartament - Central Urban Living Near Finikoudes Dwupokojowe apartamenty oferuj…
$503,356
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VIDI GROUP
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Penthouse w Aradipu, Cypr
Penthouse
Aradipu, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 203 m²
Piętro 3
Brand- nowy apartament z 2 sypialniami, jednostka 305 na 3 piętrze nowoczesnego budynku mies…
$313,597
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VIDI GROUP
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Penthouse w Larnaka, Cypr
Penthouse
Larnaka, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Piętro 5/5
2- Sypialnia Apartament - Przestrzeń, Komfort i Elastyczność Dwupokojowe mieszkanie jest prz…
$534,276
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VIDI GROUP
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Penthouse w Aradipu, Cypr
Penthouse
Aradipu, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 183 m²
Piętro 3
To 2 pokojowe mieszkanie zagnieżdżone w kwitnącym krajobrazie mieszkalnym Aradippou i płynni…
$319,404
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VIDI GROUP
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Penthouse w Dystrykt Larnaka, Cypr
Penthouse
Dystrykt Larnaka, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 214 m²
Piętro 2/2
Ten apartament 2- Sypialnia znajduje się w samym sercu dzielnicy Livadia w Larnaca z tego wy…
$330,295
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VIDI GROUP
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Penthouse w Dystrykt Larnaka, Cypr
Penthouse
Dystrykt Larnaka, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 126 m²
Piętro 4/4
Penthouse 2 sypialnia oferuje hojne wnętrza i wszechstronny układ, który doskonale dopasowuj…
$365,058
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Penthouse w Larnaka, Cypr
Penthouse
Larnaka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 162 m²
Piętro 4/4
3- Sypialnia Penthouses w Drosia Hill Larnaca Położony na górnych piętrach współczesnego bu…
$450,778
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Agencja
VIDI GROUP
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Penthouse w Larnaka, Cypr
Penthouse
Larnaka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 111 m²
Piętro 4/4
Ten wyjątkowy apartament z trzema sypialniami oferuje najlepszy w luksusowym życiu miejskim.…
$398,766
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Penthouse w Dystrykt Larnaka, Cypr
Penthouse
Dystrykt Larnaka, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 162 m²
Piętro 2/3
Stylowe nadmorskie kroki od morza Dwuosobowy apartament z widokiem na morze i przestronne Ve…
$592,254
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Penthouse w Larnaka, Cypr
Penthouse
Larnaka, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 167 m²
Piętro 4/4
Apartament czteroosobowy - Współczesna rodzina mieszka w sercu Larnaki Czteropokojowe mieszk…
$603,943
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VIDI GROUP
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Penthouse w Larnaka, Cypr
Penthouse
Larnaka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 234 m²
Piętro 4
Brand- nowy apartament z trzema sypialniami, jednostka 401 na 4 piętrze nowoczesnego budynku…
$383,285
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Penthouse w Dystrykt Larnaka, Cypr
Penthouse
Dystrykt Larnaka, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
Stylowy apartament w nowym budynku mieszkalnym. Zaprojektowany z komfortu i wygody w umyśle,…
$304,892
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Parametry nieruchomości w Dystrykt Larnaka, Cypr

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z Widok na góry
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z Basen
z Widok na jezioro
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