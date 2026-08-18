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Mieszkania na sprzedaż w Dromolaxia, Cypr

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7 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Larnaka, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Larnaka, Cypr
Sypialnie 1
Powierzchnia 69 m²
W prestiżowej dzielnicy New Drosia. Ta kolekcja dziesięciu luksusowych, inteligentnych miesz…
$212,716
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Mieszkanie 1 pokój w Larnaka, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Larnaka, Cypr
Sypialnie 1
Powierzchnia 64 m²
W prestiżowej dzielnicy New Drosia. Ta kolekcja dziesięciu luksusowych, inteligentnych miesz…
$212,716
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Mieszkanie 3 pokoi w Dromolaxia, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Dromolaxia, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 221 m²
Położony w Dromolaxia, spokojnej dzielnicy mieszkalnej Larnaca, zaledwie 15 minut od centrum…
$625,710
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Mieszkanie 1 pokój w Larnaka, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Larnaka, Cypr
Sypialnie 1
Powierzchnia 69 m²
W prestiżowej dzielnicy New Drosia. Ta kolekcja dziesięciu luksusowych, inteligentnych miesz…
$224,533
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Mieszkanie 1 pokój w Larnaka, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Larnaka, Cypr
Sypialnie 1
Powierzchnia 62 m²
W prestiżowej dzielnicy New Drosia. Ta kolekcja dziesięciu luksusowych, inteligentnych miesz…
$212,716
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Mieszkanie 2 pokoi w Larnaka, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Larnaka, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 103 m²
W prestiżowej dzielnicy New Drosia. Ta kolekcja dziesięciu luksusowych, inteligentnych miesz…
$401,796
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w Dromolaxia, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Dromolaxia, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 238 m²
Położony w Dromolaxia, spokojnej dzielnicy mieszkalnej Larnaca, zaledwie 15 minut od centrum…
$725,689
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