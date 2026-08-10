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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Jermasoja, Cypr

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6
sklepy
3
34 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 225 m² w Jermasoja, Cypr
Nieruchomości komercyjne 225 m²
Jermasoja, Cypr
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 225 m²
Budynek mieszkalny w Germasogeia, Limassol. Wielojednostkowe nieruchomości inwestycyjne na p…
$2,02M
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Agencja
VIDI GROUP
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Nieruchomości komercyjne 1 382 m² w Jermasoja, Cypr
Nieruchomości komercyjne 1 382 m²
Jermasoja, Cypr
Powierzchnia 1 382 m²
Nowy punkt odniesienia dla współczesnych miejsc pracy, ten uderzający rozwój handlowy ponown…
$9,58M
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Nieruchomości komercyjne w Jermasoja, Cypr
Nieruchomości komercyjne
Jermasoja, Cypr
Piętro 3
Budynek mieszkalny w Potamos Germasogeias, Limassol, z 22 studia (plus 3 dodatkowe pomieszcz…
$4,17M
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
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Inny 1 728 m² w Jermasoja, Cypr
Inny 1 728 m²
Jermasoja, Cypr
Powierzchnia 1 728 m²
Ten nowoczesny budynek mieszkalny położony jest w prestiżowej dzielnicy Germasogeia i oferuj…
$7,54M
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Sklep 119 m² w Jermasoja, Cypr
Sklep 119 m²
Jermasoja, Cypr
Powierzchnia 119 m²
Ładny sklep w Potamos Germasogias jednym z najlepszych i najbardziej ruchliwych obszarów w L…
$725,963
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Nieruchomości komercyjne 1 382 m² w Jermasoja, Cypr
Nieruchomości komercyjne 1 382 m²
Jermasoja, Cypr
Powierzchnia 1 382 m²
Znaczący rozwój komercyjny, opracowany wokół koncepcji premierowych biur nowej generacji, łą…
$9,49M
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Nieruchomości komercyjne 1 382 m² w Jermasoja, Cypr
Nieruchomości komercyjne 1 382 m²
Jermasoja, Cypr
Powierzchnia 1 382 m²
Znaczący rozwój komercyjny, opracowany wokół koncepcji premierowych biur nowej generacji, łą…
$9,49M
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Pomieszczenie biurowe 1 970 m² w Jermasoja, Cypr
Pomieszczenie biurowe 1 970 m²
Jermasoja, Cypr
Powierzchnia 1 970 m²
Liczba kondygnacji 5
W samym sercu dzielnicy handlowej Limassol, nowa wieża biznesowa klasy A oferowana jest jako…
$32,36M
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Agencja
John Taylor Cyprus
Języki komunikacji
English, Русский, Dutch
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Nieruchomości komercyjne 795 m² w Jermasoja, Cypr
Nieruchomości komercyjne 795 m²
Jermasoja, Cypr
Liczba łazienek 11
Powierzchnia 795 m²
Liczba kondygnacji 3
Budynek Architektura jest definiowana przez czyste linie współczesne, tworząc stylową obecno…
$2,07M
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Sklep 49 m² w Jermasoja, Cypr
Sklep 49 m²
Jermasoja, Cypr
Powierzchnia 49 m²
Jest to biuro 2 poziomy w najlepszej lokalizacji w obszarze turystycznym na głównej drodze, …
$315,031
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Inny 923 m² w Jermasoja, Cypr
Inny 923 m²
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 923 m²
Odkryj wyjątkową możliwość posiadania domu w jednym z najbardziej pożądanych obszarów Limass…
$3,99M
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Pomieszczenie biurowe 2 084 m² w Jermasoja, Cypr
Pomieszczenie biurowe 2 084 m²
Jermasoja, Cypr
Powierzchnia 2 084 m²
Liczba kondygnacji 5
Na sprzedaż: Nowoczesny powierzchni biurowej w budowie w jednym z najbardziej popularnych ob…
$14,57M
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Pomieszczenie biurowe w Jermasoja, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Jermasoja, Cypr
Na sprzedaż trzy biura o łącznej powierzchni 1118. 54 metrów kwadratowych na szczycie sklepu…
$5,80M
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Inny 1 728 m² w Jermasoja, Cypr
Inny 1 728 m²
Jermasoja, Cypr
Powierzchnia 1 728 m²
Ten nowoczesny budynek mieszkalny położony jest w prestiżowej dzielnicy Germasogeia i oferuj…
$7,54M
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Pomieszczenie biurowe 1 381 m² w Jermasoja, Cypr
Pomieszczenie biurowe 1 381 m²
Jermasoja, Cypr
Powierzchnia 1 381 m²
Liczba kondygnacji 5
Budynek centrum biznesowego, zaprojektowany na podstawie koncepcji mieszanych biur pierwszej…
$9,18M
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Nieruchomości komercyjne 670 m² w Jermasoja, Cypr
Nieruchomości komercyjne 670 m²
Jermasoja, Cypr
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 670 m²
Budynek mieszkalny na sprzedaż - Germasogeia, Limassol Nowoczesny budynek mieszkalny położo…
$3,37M
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Agencja
VIDI GROUP
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Nieruchomości komercyjne w Jermasoja, Cypr
Nieruchomości komercyjne
Jermasoja, Cypr
Piętro 4/4
Nowoczesny budynek z panoramą Widok na wzgórza Limassol Ten pięknie zaprojektowany budynek …
$8,32M
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Agencja
VIDI GROUP
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Sklep 544 m² w Jermasoja, Cypr
Sklep 544 m²
Jermasoja, Cypr
Powierzchnia 544 m²
Brand- nowa przestrzeń komercyjna PRIME na pierwszej linii Germasogeia Tourist Area - jednej…
$4,88M
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Agencja
VIDI GROUP
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Nieruchomości komercyjne 300 m² w Jermasoja, Cypr
Nieruchomości komercyjne 300 m²
Jermasoja, Cypr
Powierzchnia 300 m²
Ten mieszany budynek użytkowy składa się z sklepów na poziomie gruntu z domu wyższego poziom…
$1,43M
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Nieruchomości komercyjne w Jermasoja, Cypr
Nieruchomości komercyjne
Jermasoja, Cypr
Liczba kondygnacji 6
Budynek biurowy położony w doskonałej okolicy, w pobliżu wszystkich udogodnień i z łatwym do…
$26,37M
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Agencja
VIDI GROUP
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Nieruchomości komercyjne w Jermasoja, Cypr
Nieruchomości komercyjne
Jermasoja, Cypr
Liczba kondygnacji 5
Prime Hilltop Opportunity Investment in Germasogeia, Limassol Położony w jednym z najbardzie…
$4,27M
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Agencja
VIDI GROUP
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Nieruchomości komercyjne w Jermasoja, Cypr
Nieruchomości komercyjne
Jermasoja, Cypr
Projekt ten jest znaczącym ośrodkiem biznesowym położonym w przybrzeżnym centrum handlowym L…
$32,08M
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VIDI GROUP
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Lokale gastronomiczne w Jermasoja, Cypr
Lokale gastronomiczne
Jermasoja, Cypr
Położony w jednym z najbardziej prestiżowych obszarów mieszkalnych Germasoya, ten wyjątkowy …
$1,28M
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Pomieszczenie biurowe 1 934 m² w Jermasoja, Cypr
Pomieszczenie biurowe 1 934 m²
Jermasoja, Cypr
Powierzchnia 1 934 m²
Piętro 4
Business center budynek został zaprojektowany na koncepcji mieszanki najlepszych biur. Obsza…
$9,40M
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Agencja
VIDI GROUP
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Nieruchomości komercyjne 1 382 m² w Jermasoja, Cypr
Nieruchomości komercyjne 1 382 m²
Jermasoja, Cypr
Powierzchnia 1 382 m²
Nowy punkt odniesienia dla współczesnych miejsc pracy, ten uderzający rozwój handlowy ponown…
$9,58M
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Pomieszczenie biurowe w Jermasoja, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Jermasoja, Cypr
centrum biznesowe budynek został zaprojektowany na podstawie koncepcji mieszanki głównych bi…
$5,23M
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Nieruchomości komercyjne w Jermasoja, Cypr
Nieruchomości komercyjne
Jermasoja, Cypr
Na sprzedaż znajduje się kamienny dom w miejscowości Germasoya, który obecnie funkcjonuje ja…
$256,236
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Inny 923 m² w Jermasoja, Cypr
Inny 923 m²
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 923 m²
Odkryj wyjątkową możliwość posiadania domu w jednym z najbardziej pożądanych obszarów Limass…
$3,99M
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Nieruchomości komercyjne w Jermasoja, Cypr
Nieruchomości komercyjne
Jermasoja, Cypr
Piętro 3/3
Nowoczesny budynek z panoramą Widok na wzgórza Limassol Ten pięknie zaprojektowany budynek …
$4,00M
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Lokale gastronomiczne 350 m² w Jermasoja, Cypr
Lokale gastronomiczne 350 m²
Jermasoja, Cypr
Powierzchnia 350 m²
Aktywny biznes z własnym lokalem. Sklepy są połączone i używane jako restauracja przez ostat…
$1,72M
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