Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Larnaka
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Larnaka, Cypr

;
hotele
3
pomieszczenia biurowe
16
sklepy
11
68 obiektów total found
Hotel 1 633 m² w Larnaka, Cypr
Hotel 1 633 m²
Larnaka, Cypr
Sypialnie 40
Powierzchnia 1 633 m²
Ten nowoczesny 4-piętrowy hotel znajduje się w zabytkowym centrum Larnaca na uroczej ulicy b…
$15,35M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Tochni, Cypr
Nieruchomości komercyjne
Tochni, Cypr
Liczba kondygnacji 2
Położony w samym sercu malowniczej wioski Tochni, ten pięknie zachowany tradycyjny kamienny …
$453,525
Zostaw prośbę
Sklep w Larnaka, Cypr
Sklep
Larnaka, Cypr
Liczba łazienek 2
Sklep handlowy - Prime Retail Investment in Central Larnaca Ten sklep handlowy jest częścią …
$546,447
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
TekceTekce
Pomieszczenie biurowe w Larnaka, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Larnaka, Cypr
Piętro 2/6
Prestiżowa przestrzeń biurowa w lokalizacji Landmark Larnaca Ta nowoczesna przestrzeń biurow…
$570,746
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Hotel 830 m² w Tochni, Cypr
Hotel 830 m²
Tochni, Cypr
Sypialnie 16
Liczba łazienek 14
Powierzchnia 830 m²
Ten aparthotel agroturystyczny położony jest w łagodnym krajobrazie wzgórza Tochni i stanowi…
$1,74M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Nieruchomości inwestycyjne 882 m² w Dromolaxia Meneou Municipality, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 882 m²
Dromolaxia Meneou Municipality, Cypr
Powierzchnia 882 m²
Projekt jest w pełni ukończony i podlega drobnym remontom i instalacjom wymaganym od Lessee.…
$3,31M
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne 614 m² w Mazotos, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 614 m²
Mazotos, Cypr
Sypialnie 12
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 614 m²
Rozwój mieszkalny składający się z czterech niekompletnych domów w Mazotos, Larnaca. Dwa dom…
$956,176
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 88 m² w Larnaka, Cypr
Pomieszczenie biurowe 88 m²
Larnaka, Cypr
Powierzchnia 88 m²
Nowy kompleks w centrum Larnaca. Kompleks jest dogodnie położony w odległości spaceru od his…
$299,650
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 233 m² w Larnaka, Cypr
Pomieszczenie biurowe 233 m²
Larnaka, Cypr
Powierzchnia 233 m²
To biuro znajduje się w doskonałej lokalizacji w Larnaca. Znajduje się na skrzyżowaniu międz…
$1,26M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 932 m² w Larnaka, Cypr
Nieruchomości komercyjne 932 m²
Larnaka, Cypr
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 932 m²
To budynek handlowy w Larnaca Center, Prime Location. Składa się z parteru oraz biur od 1. d…
$3,54M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 1 600 m² w Larnaka, Cypr
Nieruchomości komercyjne 1 600 m²
Larnaka, Cypr
Powierzchnia 1 600 m²
Każdy apartament ma około 75 m2 z 2 sypialniami i tarasem, 40m2 każdy. 2 apartamenty posiada…
$3,54M
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne 1 387 m² w Pervolia, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 1 387 m²
Pervolia, Cypr
Liczba łazienek 14
Powierzchnia 1 387 m²
Plaża front 7 wille na sprzeda ¿w Pervolia teren turystyczny dla Larnaca. Domy są uzupełnion…
$3,07M
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 123 m² w Larnaka, Cypr
Pomieszczenie biurowe 123 m²
Larnaka, Cypr
Powierzchnia 123 m²
To biuro znajduje się w doskonałej lokalizacji w Larnaca. Znajduje się na skrzyżowaniu międz…
$708,752
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne 6 000 m² w Mazotos, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 6 000 m²
Mazotos, Cypr
Powierzchnia 6 000 m²
W sumie 87,823m kw., znajduje się w strefie turystycznej (Τ2ε) "uzbrojenie" go z trzech alte…
$22,43M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 1 437 m² w Larnaka, Cypr
Nieruchomości komercyjne 1 437 m²
Larnaka, Cypr
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 1 437 m²
Budynek komercyjny w Agios Nikolaos, gmina Larnaca. Budynek składa się z otwartego salonu na…
$1,68M
Zostaw prośbę
Sklep w Larnaka, Cypr
Sklep
Larnaka, Cypr
Liczba łazienek 1
Ten sklep w Finikoudes, Larnaca, jest doskonale położony w centrum tętniącej życiem dzielnic…
$220,679
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Hotel 895 m² w Dromolaxia, Cypr
Hotel 895 m²
Dromolaxia, Cypr
Sypialnie 20
Powierzchnia 895 m²
Ten apartament znajduje się 400 metrów od Promenady Larnaca Beach i oferuje samoobsługowe je…
$2,95M
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 178 m² w Larnaka, Cypr
Pomieszczenie biurowe 178 m²
Larnaka, Cypr
Powierzchnia 178 m²
Premium biurowce zlokalizowane w samym sercu dzielnicy biznesowej Larnaca, z zapierającym de…
$735,365
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe w Larnaka, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Larnaka, Cypr
Prestiżowa przestrzeń biurowa w lokalizacji Landmark Larnaca Ta nowoczesna przestrzeń biurow…
$1,26M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Hotel 10 133 m² w Oroklini, Cypr
Hotel 10 133 m²
Oroklini, Cypr
Sypialnie 70
Powierzchnia 10 133 m²
Powierzchnia całkowita działki: 13.257m ² Powierzchnia całkowita: 10.133m ² (w tym piwnica…
$15,35M
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne 448 m² w Kiti, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 448 m²
Kiti, Cypr
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 448 m²
Oddzielony dwupiętrowy budynek z piwnicą w Κiti w dzielnicy Larnaca. Budynek składa się z dw…
$656,975
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe w Larnaka, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Larnaka, Cypr
Liczba kondygnacji 5
Nowoczesne biura w Limassol Ten nowoczesny projekt biurowy znajduje się w Limassol, oferując…
$565,635
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Sklep w Larnaka, Cypr
Sklep
Larnaka, Cypr
Liczba łazienek 1
Kompleks Nicolaides znajduje się w centrum Larnaki, w samym sercu tętniącej życiem dzielnicy…
$137,053
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Sklep 300 m² w Larnaka, Cypr
Sklep 300 m²
Larnaka, Cypr
Powierzchnia 300 m²
Sklep w centrum miasta, Larnaca. Ma 300 m ² powierzchni pokrytych i znajduje się na parterze…
$472,186
Zostaw prośbę
Sklep 142 m² w Larnaka, Cypr
Sklep 142 m²
Larnaka, Cypr
Powierzchnia 142 m²
Nowy budynek handlowy położony w samym sercu Larnaki. Projekt obejmuje zarówno biura, jak i …
$562,656
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 120 m² w Larnaka, Cypr
Pomieszczenie biurowe 120 m²
Larnaka, Cypr
Powierzchnia 120 m²
To biuro znajduje się w doskonałej lokalizacji w Larnaca. Znajduje się na skrzyżowaniu międz…
$567,972
Zostaw prośbę
Lokale gastronomiczne w Psematismenos, Cypr
Lokale gastronomiczne
Psematismenos, Cypr
Na rynku znajduje się działka przeznaczona do rozwoju mieszkaniowego, znajduje się w obszarz…
$138,412
Zostaw prośbę
Sklep w Larnaka, Cypr
Sklep
Larnaka, Cypr
Liczba łazienek 1
Położony w tętniącym życiem sercu Larnaca, Sklep nr 1 oferuje wyjątkową okazję dla firm posz…
$406,514
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Hotel 3 500 m² w Larnaka, Cypr
Hotel 3 500 m²
Larnaka, Cypr
Powierzchnia 3 500 m²
Przyjazny i dobrze ugruntowany kompleks apartamentowy z komercyjnymi sklepami, usytuowany w …
$11,80M
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne 1 580 m² w Dystrykt Larnaka, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 1 580 m²
Dystrykt Larnaka, Cypr
Sypialnie 25
Powierzchnia 1 580 m²
Są to dwa budynki mieszkalne dostępne na sprzedaż razem. Znakomicie położony w nadmorskiej m…
$3,72M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się