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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Koinoteta Mones Lemesou, Cypr

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restauracje
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10 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne 10 669 m² w Moni, Cypr
Nieruchomości komercyjne 10 669 m²
Moni, Cypr
Powierzchnia 10 669 m²
Duży budynek komercyjny na Apostolilou Petrou & Pavlou Avenue, Limassol - całkowicie odnowio…
$28,94M
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Lokale gastronomiczne w Moni, Cypr
Lokale gastronomiczne
Moni, Cypr
Oferujemy Państwu wyjątkową okazję do zakupu smacznych działek ziemi w miejscowości Moni, gd…
$462 778
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Nieruchomości komercyjne 2 794 m² w Moni, Cypr
Nieruchomości komercyjne 2 794 m²
Moni, Cypr
Powierzchnia 2 794 m²
Budynek komercyjny znajdujący się na pierwszym rogu centrum miasta Limassol. Okolica jest zd…
$11,69M
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Lokale gastronomiczne w Moni, Cypr
Lokale gastronomiczne
Moni, Cypr
Oferujemy Państwu wyjątkową okazję do zakupu smacznych działek ziemi w miejscowości Moni, gd…
$451 208
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Pomieszczenie biurowe w Moni, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Moni, Cypr
Piętro 1
Przestrzeń biurowa położona w Petru si Pavel, z przestrzenią całkowitą 190. Na parterze 118 …
$798 639
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Lokale gastronomiczne w Moni, Cypr
Lokale gastronomiczne
Moni, Cypr
Oferujemy Państwu wyjątkową okazję do zakupu smacznych działek ziemi w miejscowości Moni, gd…
$462 778
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TekceTekce
Lokale gastronomiczne w Moni, Cypr
Lokale gastronomiczne
Moni, Cypr
Oferujemy Państwu wyjątkową okazję do zakupu smacznych działek ziemi w miejscowości Moni, gd…
$341 299
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Lokale gastronomiczne w Moni, Cypr
Lokale gastronomiczne
Moni, Cypr
Oferujemy Państwu wyjątkową okazję do zakupu smacznych działek ziemi w miejscowości Moni, gd…
$385 262
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Lokale gastronomiczne w Moni, Cypr
Lokale gastronomiczne
Moni, Cypr
Oferujemy Państwu wyjątkową okazję do zakupu smacznych działek ziemi w miejscowości Moni, gd…
$341 299
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Lokale gastronomiczne w Moni, Cypr
Lokale gastronomiczne
Moni, Cypr
Oferujemy Państwu wyjątkową okazję do zakupu smacznych działek ziemi w miejscowości Moni, gd…
$277 667
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