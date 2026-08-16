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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Koinoteta Kissonergas, Cypr

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4 obiekty total found
Hotel 2 000 m² w Kissonerga, Cypr
Hotel 2 000 m²
Kissonerga, Cypr
Powierzchnia 2 000 m²
Liczba kondygnacji 3
Położony w jednym z najbardziej malowniczych i historycznych obszarów Pafos, Cypr, nasze apa…
$4,43M
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Nieruchomości komercyjne 257 m² w Kissonerga, Cypr
Nieruchomości komercyjne 257 m²
Kissonerga, Cypr
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 257 m²
3 Apartamenty na One Plot w Kissonerga, Pafos - Tytuł Deeds Ready Rzadka inwestycja w Kisso…
$599,408
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Inny 2 000 m² w Kissonerga, Cypr
Inny 2 000 m²
Kissonerga, Cypr
Powierzchnia 2 000 m²
Ten dobrze prezentowany apartament znajduje się w spokojnej lokalizacji w miejscowości Kisso…
$4,50M
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Dochodowa nieruchomość 1 381 m² w Kissonerga, Cypr
Dochodowa nieruchomość 1 381 m²
Kissonerga, Cypr
Powierzchnia 1 381 m²
Kompleks apartamentów, maizonettes i willi, położony w małej nadmorskiej miejscowości Kisson…
$5,23M
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