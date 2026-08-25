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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Polis Chrysochous, Cypr

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4 obiekty total found
Lokale gastronomiczne w Polis Chrysochous, Cypr
Lokale gastronomiczne
Polis Chrysochous, Cypr
Należy zwrócić uwagę na tę powierzchnię 4,463 m kw w gminie Polis (41% strefy rolnej DA2 i 5…
$284 751
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Sklep 140 m² w Polis Chrysochous, Cypr
Sklep 140 m²
Polis Chrysochous, Cypr
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 140 m²
Na sprzedaż: Przestronny sklep na parterze o łącznej wewnętrznej powierzchni 140 metrów kwad…
$288 081
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Nieruchomości inwestycyjne w Polis Chrysochous, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne
Polis Chrysochous, Cypr
Liczba kondygnacji 1
Contemporary Apartment Living in a Prime Coastal Setting – Polis Chrysochous (Prodromi) Sit…
$2,25M
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Nieruchomości komercyjne w Polis Chrysochous, Cypr
Nieruchomości komercyjne
Polis Chrysochous, Cypr
FOR SALE nieruchomość handlowa składająca się z 3 jednopokojowych mieszkań i 6 sklepów z mie…
$464 764
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