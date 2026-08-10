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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Demos Agiou Athanasiou, Cypr

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pomieszczenia biurowe
24
nieruchomości inwestycyjne
10
magazyny
7
sklepy
9
70 obiektów total found
Pomieszczenie biurowe 510 m² w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Pomieszczenie biurowe 510 m²
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Powierzchnia 510 m²
Nowoczesny projekt komercyjny znajduje się w samym sercu Limassol. Blisko tętniącego życiem …
$4,29M
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Pomieszczenie biurowe 498 m² w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Pomieszczenie biurowe 498 m²
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Powierzchnia 498 m²
Nowoczesny projekt komercyjny znajduje się w samym sercu Limassol. Blisko tętniącego życiem …
$4,18M
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Sklep 350 m² w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sklep 350 m²
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Powierzchnia 350 m²
Przestronny sklep położony na Kolonakiou Avenue Limassol. Sklep jest oddzielony na 100m2 par…
$1,27M
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TekceTekce
Nieruchomości komercyjne 1 119 m² w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Nieruchomości komercyjne 1 119 m²
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 1 119 m²
Premium Office Opportunity Investment w Limassol 's Prime Commercial District Zdobądź adres…
$9,15M
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Pomieszczenie biurowe 67 m² w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Pomieszczenie biurowe 67 m²
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Powierzchnia 67 m²
Sklep detaliczny Możliwość w Agios Athanasios, Limassol - Prime Commercial Visibility Ten sk…
$339,414
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Agencja
VIDI GROUP
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Nieruchomości komercyjne 761 m² w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Nieruchomości komercyjne 761 m²
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Powierzchnia 761 m²
Luksusowe Gated życie w sercu miasta Lokalizacja: Agios Athanasios, Limassol Typ projektu: K…
$3,99M
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Nieruchomości komercyjne w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Nieruchomości komercyjne
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Nowy budynek biurowy składający się ze sklepów i biur znajdujących się na ulicy Kolonakiou. …
$2,74M
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Magazyn w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Magazyn
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Dla dzierżawy - własność przemysłowa w Agios Athanasios Przestronny obiekt leasehold o łącz…
$1,39M
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Nieruchomości inwestycyjne 871 m² w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 871 m²
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 15
Liczba łazienek 12
Powierzchnia 871 m²
Nowy projekt zlokalizowany w prestiżowej dzielnicy mieszkalnej w Agios Athanasios, Limassol.…
$3,15M
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Pomieszczenie biurowe 151 m² w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Pomieszczenie biurowe 151 m²
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Powierzchnia 151 m²
Nowoczesny rozwój mieszanych zastosowań znajduje się w Agios Athanasios, oferując doskonałą …
$682,586
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Magazyn 7 500 m² w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Magazyn 7 500 m²
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Powierzchnia 7 500 m²
7.500m2 powierzchni pokrytej magazynem przemysłowym / wykorzystania fabryki, w obszarze prze…
$11,80M
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Nieruchomości komercyjne 300 m² w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Nieruchomości komercyjne 300 m²
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Powierzchnia 300 m²
Piękny Whole Office Building w doskonałej lokalizacji, na jednej z najbardziej komercyjnych …
$3,31M
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Pomieszczenie biurowe 88 m² w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Pomieszczenie biurowe 88 m²
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Powierzchnia 88 m²
Sklep detaliczny Możliwość w Agios Athanasios, Limassol - Prime Commercial Visibility Ten sk…
$425,705
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Nieruchomości inwestycyjne 3 622 m² w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 3 622 m²
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Powierzchnia 3 622 m²
Ta nieruchomość znajduje się w prestiż Agios Athanasios. Ten wspaniały budynek budowlany (12…
$4,25M
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Nieruchomości inwestycyjne 910 m² w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 910 m²
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 910 m²
Biura znajdują się w Linopetra, we wschodniej części Limassol, z doskonałym dostępem do auto…
$5,78M
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Sklep 399 m² w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sklep 399 m²
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Powierzchnia 399 m²
A State- of-the-Art Business Hub w sercu Limassol Wprowadzenie nowoczesnego, dynamicznie za…
$4,69M
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Pomieszczenie biurowe 152 m² w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Pomieszczenie biurowe 152 m²
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Powierzchnia 152 m²
Nowoczesny projekt komercyjny znajduje się w samym sercu Limassol. Blisko tętniącego życiem …
$1,37M
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Pomieszczenie biurowe 356 m² w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Pomieszczenie biurowe 356 m²
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Powierzchnia 356 m²
Office Tower centralnie położony, z szybkim dostępem do autostrady i 1-minut jazdy od morza.…
$2,98M
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Sklep 1 200 m² w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sklep 1 200 m²
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Powierzchnia 1 200 m²
W pełni operacyjne Zysk Biznes w pierwszej lokalizacji przemysłowej Wyjątkowa okazja do nab…
$639,580
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Pomieszczenie biurowe 367 m² w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Pomieszczenie biurowe 367 m²
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Powierzchnia 367 m²
Office Tower centralnie położony, z szybkim dostępem do autostrady i 1-minut jazdy od morza.…
$2,67M
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Nieruchomości komercyjne 1 319 m² w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Nieruchomości komercyjne 1 319 m²
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Liczba łazienek 20
Powierzchnia 1 319 m²
Budynek posiada 25 miejsc parkingowych. Znajduje się obok ronda Linopetra, między mieszkalny…
$4,13M
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Nieruchomości komercyjne 356 m² w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Nieruchomości komercyjne 356 m²
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 356 m²
Office Tower centralnie położony, z szybkim dostępem do autostrady i 1-minut jazdy od morza.…
$2,82M
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Nieruchomości komercyjne 585 m² w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Nieruchomości komercyjne 585 m²
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Powierzchnia 585 m²
Piętro 1
6 Nowoczesne apartamenty W budynku znajduje się sześć elegancko zaprojektowanych apartamentó…
$2,51M
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Agencja
VIDI GROUP
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Nieruchomości inwestycyjne 337 m² w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 337 m²
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 337 m²
Tuż za centrum Limassol, wzgórze mieszkalne przedmieścia Ayios Athanasios rangi preferowane …
$2,89M
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Pomieszczenie biurowe 331 m² w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Pomieszczenie biurowe 331 m²
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Powierzchnia 331 m²
Powierzchnia biurowa w obszarze Agios Athanasios, Limassol jest teraz dostępny na sprzedaż. …
$2,62M
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Nieruchomości komercyjne 1 806 m² w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Nieruchomości komercyjne 1 806 m²
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Powierzchnia 1 806 m²
Ten komercyjny budynek zajmuje znakomitą i atrakcyjną pozycję oraz korzysta z wysokiego pozi…
$8,26M
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Dochodowa nieruchomość 1 140 m² w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Dochodowa nieruchomość 1 140 m²
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 36
Powierzchnia 1 140 m²
Liczba kondygnacji 3
Wypracowano nowy projekt trzypiętrowego budynku mieszkalnego składającego się z 12 apartamen…
$7,63M
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Nieruchomości inwestycyjne 513 m² w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 513 m²
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Powierzchnia 513 m²
Zapraszamy na ekskluzywny projekt mieszkalny położony w pięknym obszarze Agios Athanasios. D…
$313,952
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Sklep 75 m² w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sklep 75 m²
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Powierzchnia 75 m²
Nowy luksusowy rozwój w obszarze Agios Athanasios, Limassol. Wyjątkowy nowy rozwój składając…
$389,288
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Sklep 90 m² w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sklep 90 m²
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Powierzchnia 90 m²
Nowy luksusowy rozwój w obszarze Agios Athanasios, Limassol. Wyjątkowy nowy rozwój składając…
$425,086
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