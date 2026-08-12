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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Limassol Municipality, Cypr

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606 obiektów total found
Gotowy biznes 1 570 m² w Limassol District, Cypr
Gotowy biznes 1 570 m²
Limassol District, Cypr
Powierzchnia 1 570 m²
Spójrzmy na projekt NEON Limassol.Aby uzyskać więcej informacji na temat innych projektów, p…
$6,78M
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Nieruchomości komercyjne 830 m² w Limassol, Cypr
Nieruchomości komercyjne 830 m²
Limassol, Cypr
Liczba łazienek 12
Powierzchnia 830 m²
Liczba kondygnacji 3
Ten luksusowy trzypiętrowy budynek mieszkalny składa się tylko z sześciu przestronnych apart…
$2,66M
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Nieruchomości inwestycyjne 380 m² w Limassol, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 380 m²
Limassol, Cypr
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 380 m²
Nowoczesne 4 apartamenty na sprzedaż w Potamos Germasogeias, Limassol. Budynek składa się z …
$2,54M
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TekceTekce
Nieruchomości komercyjne 566 m² w Limassol, Cypr
Nieruchomości komercyjne 566 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 566 m²
Nowoczesny i luksusowy budynek biurowy w samym sercu Limassol, w pobliżu wszystkich udogodni…
$3,31M
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Pomieszczenie biurowe w Limassol, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Limassol, Cypr
Piętro 3/5
Premium Office Space - Nowoczesny Budynek Handlowy na Griva Digeni, Limassol Biuro to oferuj…
$1,39M
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Pomieszczenie biurowe 99 m² w Limassol, Cypr
Pomieszczenie biurowe 99 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 99 m²
Na sprzedaż: Nowoczesne biuro offplan znajduje się na trzecim piętrze budynku ośmiopiętroweg…
$1,49M
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Pomieszczenie biurowe 275 m² w Limassol, Cypr
Pomieszczenie biurowe 275 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 275 m²
Przedstawiamy architektoniczny cud w tętniącym życiem centrum Limassol. W pobliżu tętniącej …
$2,52M
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Nieruchomości inwestycyjne 815 m² w Limassol, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 815 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 815 m²
Budynek składa się z parteru oraz dwóch pięter i piwnicy. Istnieje możliwość zbudowania jesz…
$2,95M
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Pomieszczenie biurowe 142 m² w Limassol, Cypr
Pomieszczenie biurowe 142 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 142 m²
Eleganckie biuro na pierwszym piętrze w Agia Zoni, Limassol Ten pięknie odnowiony budynek do…
$820,423
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Pomieszczenie biurowe 161 m² w Limassol, Cypr
Pomieszczenie biurowe 161 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 161 m²
Budynek komercyjny położony w samym sercu nowej dzielnicy Limassol, Zakaki. Popularność tego…
$3,00M
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Pomieszczenie biurowe 201 m² w Limassol, Cypr
Pomieszczenie biurowe 201 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 201 m²
Piętro 201
Ten ekskluzywny 8- piętrowy Klasa Centrum biznesowe znajduje się w jednej z najbardziej pres…
$1,52M
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Pomieszczenie biurowe w Limassol District, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Limassol District, Cypr
Piętro 2/4
Office Space - Mesa Geitonia, Limassol Ten nowoczesny rozwój biurowy wyznacza nowy standard…
$3,05M
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Agencja
VIDI GROUP
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Nieruchomości inwestycyjne 1 400 m² w Limassol, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 1 400 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 1 400 m²
Prime Investment Opportunity - Budowa na sprzedaż w Central Limassol Przedstawiając rzadką o…
$5,90M
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Sklep 175 m² w Limassol, Cypr
Sklep 175 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 175 m²
Rozszerzamy nasze portfolio komercyjne o pozazdroszczenia projektu w samym sercu miasta. Poł…
$3,31M
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Pomieszczenie biurowe 200 m² w Limassol, Cypr
Pomieszczenie biurowe 200 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 200 m²
Miejsce biurowe dostępne na jednym z najbardziej ruchliwych skrzyżowań Limassol i w pobliżu …
$749,009
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Pomieszczenie biurowe w Limassol, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Limassol, Cypr
Piętro 3/5
Premium Office Space - Nowoczesny Budynek Handlowy na Griva Digeni, Limassol Biuro to oferuj…
$1,39M
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Agencja
VIDI GROUP
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Nieruchomości inwestycyjne 1 738 m² w Limassol, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 1 738 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 1 738 m²
New Modern High Tech. Budynek biurowy! Główne cechy: Budynek posiada atrakcyjną lokalizację…
$14,17M
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Nieruchomości komercyjne 1 688 m² w Limassol, Cypr
Nieruchomości komercyjne 1 688 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 1 688 m²
Wspaniały budynek w centrum Limassol 's zajęty komercyjne Avenue, Sześć pięter obejmują, pod…
$7,46M
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Pomieszczenie biurowe w Limassol, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Limassol, Cypr
Piętro 1
Exclusive Seafront Commercial Space w sercu Limassol Typ: Business Center Miasto: Limassol …
$2,39M
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VIDI GROUP
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Nieruchomości komercyjne 306 m² w Limassol, Cypr
Nieruchomości komercyjne 306 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 306 m²
Rzadka okazja do zdobycia pięknie zachowanego zabytkowego budynku w samym sercu Starego Mias…
$1,85M
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Pomieszczenie biurowe w Limassol, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Limassol, Cypr
Prime Seafront Office - Kanika Enaerios Complex, Limassol 🏢Powierzchnia wewnętrzna: 1,072 m …
$5,46M
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Agencja
VIDI GROUP
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Pomieszczenie biurowe 163 m² w Limassol, Cypr
Pomieszczenie biurowe 163 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 163 m²
Budynek komercyjny położony w samym sercu nowej dzielnicy Limassol, Zakaki. Popularność tego…
$2,82M
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Inny 250 m² w Limassol, Cypr
Inny 250 m²
Limassol, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 250 m²
Na sprzedaż: oszałamiający budynek mieszkalny położony w samym sercu Agia Zoni. Ten przestro…
$642,530
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Pomieszczenie biurowe 187 m² w Limassol, Cypr
Pomieszczenie biurowe 187 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 187 m²
Piętro 187
Ten ekskluzywny 8- piętrowy Klasa Centrum biznesowe znajduje się w jednej z najbardziej pres…
$1,42M
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Pomieszczenie biurowe 98 m² w Limassol, Cypr
Pomieszczenie biurowe 98 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 98 m²
Odkryj fantastyczną okazję do posiadania w pełni odnowionego biura na parterze w bardzo pożą…
$345,549
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Sklep w Limassol, Cypr
Sklep
Limassol, Cypr
Liczba kondygnacji 3
Nowoczesny sklep handlowy w Zakaki - Limassol Położony w szybko rozwijającej się dzielnicy Z…
$859,487
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Nieruchomości komercyjne 300 m² w Limassol, Cypr
Nieruchomości komercyjne 300 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 300 m²
Ten centralnie położony budynek w tętniącej życiem dzielnicy Agia Triada w Limassol oferuje …
$1,02M
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Sklep 190 m² w Limassol, Cypr
Sklep 190 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 190 m²
Budynek komercyjny położony w samym sercu nowej dzielnicy Limassol, Zakaki. Popularność tego…
$3,19M
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Sklep 358 m² w Limassol, Cypr
Sklep 358 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 358 m²
Przestronny sklep 538 mkw położony w samym sercu Anexartisias w Agia Napa obszarze Limassol.…
$3,60M
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Pomieszczenie biurowe w Limassol, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Limassol, Cypr
Odnowione biuro na Makarios Avenue, Limassol Nowoczesne biuro na pierwszym piętrze, w pełni…
$388,903
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