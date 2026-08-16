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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Ajia Napa, Cypr

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3 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 113 m² w Ajia Napa, Cypr
Nieruchomości komercyjne 113 m²
Ajia Napa, Cypr
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 113 m²
Fantastyczna restauracja w samym sercu Ayia Napa, Famagusta. Ta znakomita restauracja znajdu…
$1,18M
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Nieruchomości komercyjne w Ajia Napa, Cypr
Nieruchomości komercyjne
Ajia Napa, Cypr
Liczba kondygnacji 2
Contemporary Coastal Living - budynek mieszkalny Boutique Ten butikowy budynek o niskim wzni…
$3,43M
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Nieruchomości komercyjne w Ajia Napa, Cypr
Nieruchomości komercyjne
Ajia Napa, Cypr
Liczba kondygnacji 2
Contemporary Coastal Living - budynek mieszkalny Boutique Ten butikowy budynek o niskim wzni…
$3,65M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Realting.com
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Realting.com
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