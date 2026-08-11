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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Dali, Cypr

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4 obiekty total found
Magazyn 1 863 m² w Dali, Cypr
Magazyn 1 863 m²
Dali, Cypr
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 1 863 m²
Magazyn przemysłowy z biurami i sklepem w Dali, Nikozja. Obejmuje on następujące obszary: M…
$2,30M
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Nieruchomości komercyjne 523 m² w Dali, Cypr
Nieruchomości komercyjne 523 m²
Dali, Cypr
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 523 m²
Dwupiętrowy magazyn komercyjny obecnie wynajęty i obsługiwany jako studio nagraniowe znajduj…
$447,061
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Nieruchomości inwestycyjne 740 m² w Dali, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 740 m²
Dali, Cypr
Sypialnie 5
Powierzchnia 740 m²
Dwie pary częściowo oddzielonych niekompletnych domów z trzema sypialniami w Dali, Nikozja. …
$702,377
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TekceTekce
Nieruchomości inwestycyjne 313 m² w Dali, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 313 m²
Dali, Cypr
Sypialnie 8
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 313 m²
Trzy mieszkania na pierwszym piętrze w Dali, Nikozja. Składa się z dwóch apartamentów z trze…
$427,328
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