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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Pafos, Cypr

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105 obiektów total found
Sklep 110 m² w Pafos, Cypr
Sklep 110 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 110 m²
* * W ODNIESIENIU DO SPRZEDAŻY 124; W PEŁNYM ODNOWIONYM SHOPU HANDLOWYM * Doskonała okazja …
$253,640
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Pomieszczenie biurowe 1 260 m² w Pafos, Cypr
Pomieszczenie biurowe 1 260 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 1 260 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż: Nowoczesny powierzchni biurowej w budowie w centrum Pafos o wewnętrznej powierz…
$8,02M
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Sklep 41 m² w Pafos, Cypr
Sklep 41 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 41 m²
Sklep na sprzedaż w Kato Pafos. Powierzchnia wewnętrzna wynosi 41m2 z 4m2 pokrytą werandą.…
$144,040
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Sklep 446 m² w Pafos, Cypr
Sklep 446 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 446 m²
W centrum Pafos rośnie nowe centrum handlowe - zaawansowany budynek mieszany przeznaczony dl…
$2,69M
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Business Centre w Pafos, Cypr
Business Centre
Pafos, Cypr
Powierzchnia 349 m²
Na sprzedaż: half-floor office space on the first level in Business Centre, Pafos.Nowoczesny…
$1,77M
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Pomieszczenie biurowe w Pafos, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Pafos, Cypr
Piętro 2/5
Nowoczesne Class- Office & Retail Spaces w sercu Pafos Odkryj premium rozwoju handlowego zn…
$1,04M
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Agencja
VIDI GROUP
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Sklep 34 m² w Pafos, Cypr
Sklep 34 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 34 m²
Liczba kondygnacji 5
Ten projekt jest nowoczesnym rozwojem w centrum Pafos, oferując przestronne apartamenty z ob…
$604,138
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Pomieszczenie biurowe 1 082 m² w Pafos, Cypr
Pomieszczenie biurowe 1 082 m²
Pafos, Cypr
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 1 082 m²
Liczba kondygnacji 4
Na sprzedaż: All- nowy budynek biurowy w ramach projektu o imponującej powierzchni wewnętrzn…
$5,16M
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Nieruchomości inwestycyjne 845 m² w Pafos, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 845 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 845 m²
Ta nieruchomość znajduje się w idealnym miejscu między Kato Pafos i Universal. Budynek jest …
$1,59M
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Hotel w Pafos, Cypr
Hotel
Pafos, Cypr
Sypialnie 35
Dom opieki na emeryturze z siedzibą w Pafos, Cypr. Dom pielęgniarski świadczy swoje usługi p…
$1,72M
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Hotel 2 790 m² w Pafos, Cypr
Hotel 2 790 m²
Pafos, Cypr
Sypialnie 45
Powierzchnia 2 790 m²
Hotel Apartment Complex na sprzedaż - Grobowce królów, Pafos. Doskonała okazja do nab…
$10,36M
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Sklep w Pafos, Cypr
Sklep
Pafos, Cypr
Piętro 2
Ground Floor Shop 1 & Ground Floor Shop 2 Te nieruchomości składają się z dwóch ciągłych skl…
$381,724
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Agencja
VIDI GROUP
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Nieruchomości inwestycyjne 909 m² w Pafos, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 909 m²
Pafos, Cypr
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 909 m²
Nowoczesny budynek handlowy znajduje się przy wejściu do miasta Pafos w niewielkiej odległoś…
$3,72M
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Sklep 146 m² w Pafos, Cypr
Sklep 146 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 146 m²
Sklep na sprzedaż znajduje się na parterze centrum biznesowego. Konsista parter 97m2 i mezza…
$914,860
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Sklep 289 m² w Pafos, Cypr
Sklep 289 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 289 m²
Piętro 2
Sklep komercyjny / Restauracja na sprzedaż - Pafos Town Centre Nieruchomość komercyjna na s…
$439,560
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Agencja
VIDI GROUP
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Pomieszczenie biurowe w Pafos, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Pafos, Cypr
Piętro 2
Office Spaces - Praca w stylu W ramach tego wielofunkcyjnego kompleksu pomieszczenia biurowe…
$1,05M
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Nieruchomości komercyjne w Pafos, Cypr
Nieruchomości komercyjne
Pafos, Cypr
Liczba kondygnacji 3
Położony w południowo-po Uniwersalnym obszarze Pafos, ten brand- nowy budynek mieszkalny sta…
$1,82M
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Agencja
VIDI GROUP
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Nieruchomości komercyjne 1 070 m² w Pafos, Cypr
Nieruchomości komercyjne 1 070 m²
Pafos, Cypr
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 1 070 m²
Na sprzedaż: Przestronny budynek komercyjny oferujący 1090 m2 przestrzeni wewnętrznej, dosk…
$2,65M
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Pafos całe piętro w Konia, Cypr
Pafos całe piętro
Konia, Cypr
Pokoje 22
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 698 m²
Liczba kondygnacji 3
Całe piętro biurowe — 22 biura, powierzchnia wewnętrzna 630 m² + taras 68 m², łączna powierz…
$3,50M
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Nieruchomości komercyjne 600 m² w Pafos, Cypr
Nieruchomości komercyjne 600 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 600 m²
Ten komercyjny budynek zlokalizowany w Kato Pafos. Budynek składa się z 3 sklepów i 1 4 poko…
$1,77M
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Pomieszczenie biurowe 547 m² w Anavargos, Cypr
Pomieszczenie biurowe 547 m²
Anavargos, Cypr
Powierzchnia 547 m²
Liczba kondygnacji 6
Ten nowoczesny budynek handlowy znajduje się przy wejściu do miasta Pafos, w pobliżu centrum…
$3,61M
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Sklep 34 m² w Pafos, Cypr
Sklep 34 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 34 m²
Dzień zakończenia: około 18 miesięcy Na sprzedaż: sklep parterowy o wewnętrznej powierzchni…
$599,207
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Nieruchomości inwestycyjne 1 074 m² w Pafos, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 1 074 m²
Pafos, Cypr
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 1 074 m²
Czteropoziomowy centralnie położony, nowoczesny budynek, wzniesiony na indywidualnej działce…
$2,83M
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Nieruchomości inwestycyjne 800 m² w Pafos, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 800 m²
Pafos, Cypr
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 800 m²
Budynek na sprzedaż w Agios Pavlos, Pafos. Składa się z czterech, 3 pokojowych mieszkań. Jed…
$1,12M
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Nieruchomości inwestycyjne 1 866 m² w Pafos, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 1 866 m²
Pafos, Cypr
Sypialnie 19
Liczba łazienek 24
Powierzchnia 1 866 m²
Ekstra, luksusowy, strzeżony projekt zlokalizowany na plaży w samym sercu portu Pafos z nadm…
$21,89M
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Magazyn 1 088 m² w Pafos, Cypr
Magazyn 1 088 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 1 088 m²
Cały budynek dla 9 apartamentów - Pafos Budapeszt 124; Cypr.Projekt ROI Residence - PafosROI…
$3,60M
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Sklep 137 m² w Pafos, Cypr
Sklep 137 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 137 m²
Trzy zjednoczone jednostki handlowe w budynku w dzielnicy Agios Theodoros, gmina Pafos. Trzy…
$362,981
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Pomieszczenie biurowe 187 m² w Pafos, Cypr
Pomieszczenie biurowe 187 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 187 m²
Ten gotowy-do-ruchu-w biurze, położony w samym sercu Pafos, oferuje idealne środowisko pracy…
$1,21M
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Nieruchomości inwestycyjne 1 160 m² w Pafos, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 1 160 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 1 160 m²
Nowoczesny i elegancki projekt przestronnych biur, luksusowe apartamenty z trzema sypialniam…
$5,70M
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Inny 520 m² w Pafos, Cypr
Inny 520 m²
Pafos, Cypr
Sypialnie 16
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 520 m²
Na sprzedaż: Apartament z 8 apartamentami x 2 sypialnie, ma przestronną powierzchnię 520 m2,…
$1,50M
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