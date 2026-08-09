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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Nikozja, Cypr

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Nikozja
67
Strovolos
26
Aglangia
9
Lakatameia
4
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164 obiekty total found
Sklep 262 m² w Nikozja, Cypr
Sklep 262 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 262 m²
Na parterze kompleksu w Aglantzia rozmieszczono 2 pokoje. Składa się z parteru i mezzaniny o…
$584,330
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Nieruchomości inwestycyjne 223 m² w Nikozja, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 223 m²
Nikozja, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 223 m²
Dwa dwupokojowe apartamenty na drugim piętrze w starych murach Nikozji. Każdy apartament skł…
$315,184
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Nieruchomości inwestycyjne 497 m² w Nikozja, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 497 m²
Nikozja, Cypr
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 497 m²
Mieszany budynek w Egkomi. Składa się z salonu z mezzanine i piwnicy na parterze, biura na 1…
$1,18M
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TekceTekce
Nieruchomości inwestycyjne 740 m² w Dali, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 740 m²
Dali, Cypr
Sypialnie 5
Powierzchnia 740 m²
Dwie pary częściowo oddzielonych niekompletnych domów z trzema sypialniami w Dali, Nikozja. …
$702,377
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Nieruchomości komercyjne 3 145 m² w Nikozja, Cypr
Nieruchomości komercyjne 3 145 m²
Nikozja, Cypr
Liczba łazienek 14
Powierzchnia 3 145 m²
Siedmiopiętrowy budynek handlowy w Trypiotis w Nikozji. Składa się z: Piwnica o powierzchni…
$8,62M
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Pomieszczenie biurowe 303 m² w Strovolos, Cypr
Pomieszczenie biurowe 303 m²
Strovolos, Cypr
Powierzchnia 303 m²
Biuro w Agios Demetrios. Biuro znajduje się na pierwszym piętrze i zajmuje całe piętro. Skła…
$702,377
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Nieruchomości inwestycyjne 853 m² w Nikozja, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 853 m²
Nikozja, Cypr
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 853 m²
Czteropiętrowy budynek mieszany z piwnicą w Agioi Omologites, Nikozja. Budynek składa się ze…
$1,30M
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Nieruchomości komercyjne 1 128 m² w Nikozja, Cypr
Nieruchomości komercyjne 1 128 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 1 128 m²
59% udziału w dwóch niekompletnych budynkach mieszkalnych w Agioi Konstantinou & Elenis. Obi…
$885,349
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Nieruchomości komercyjne 5 124 m² w Nikozja, Cypr
Nieruchomości komercyjne 5 124 m²
Nikozja, Cypr
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 5 124 m²
Budynek komercyjny na sprzedaż w Agios Dometios w Nikozji. Budynek składa się z piwnicy z mi…
$6,76M
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Pomieszczenie biurowe 223 m² w Nikozja, Cypr
Pomieszczenie biurowe 223 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 223 m²
7-piętrowy budynek położony w centrum miasta. Budynek składa się z siedmiu pięter biur oraz …
$815,069
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Nieruchomości inwestycyjne 457 m² w Nikozja, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 457 m²
Nikozja, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 457 m²
Ta imponująca nieruchomość składa się z dwóch jednolitych apartamentów zajmujących całe pier…
$505,245
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Sklep 207 m² w Lakatameia, Cypr
Sklep 207 m²
Lakatameia, Cypr
Powierzchnia 207 m²
Sklep z mezzaniną w Lakatameia, w Nikozji. Obiekt cieszy się bardzo dobrym dostępem do autos…
$466,284
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Sklep 430 m² w Spilia, Cypr
Sklep 430 m²
Spilia, Cypr
Powierzchnia 430 m²
Sklep na parterze siedmiopiętrowego budynku w Agios Antonios w Nikozji. Składa się z: 291m2…
$991,590
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Sklep 323 m² w Strovolos, Cypr
Sklep 323 m²
Strovolos, Cypr
Powierzchnia 323 m²
Sklep na parterze budynku, Strovolos. Składa się z parteru 208m2 i mezzaniny o powierzchni 1…
$826,325
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Sklep w Nikozja, Cypr
Sklep
Nikozja, Cypr
470 m2 Wszechstronny Showroom na sprzedaż w Pallouriotissa, Nicosia Odkryj niesamowitą okaz…
$595,823
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Nieruchomości inwestycyjne 313 m² w Dali, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 313 m²
Dali, Cypr
Sypialnie 8
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 313 m²
Trzy mieszkania na pierwszym piętrze w Dali, Nikozja. Składa się z dwóch apartamentów z trze…
$427,328
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Nieruchomości inwestycyjne 5 200 m² w Strovolos, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 5 200 m²
Strovolos, Cypr
Powierzchnia 5 200 m²
Big Property Complex! Sprzedaż & Lease- Powrót z dobrze znanej firmy na Cyprze, z ponad 40 l…
$14,81M
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Pomieszczenie biurowe 239 m² w Nikozja, Cypr
Pomieszczenie biurowe 239 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 239 m²
Biuro na szóstym piętrze budynku w Trypiotis w Nikozji. Ma powierzchnię 239 m kw., która skł…
$1,07M
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Sklep 522 m² w Strovolos, Cypr
Sklep 522 m²
Strovolos, Cypr
Powierzchnia 522 m²
Restauracja na parterze mieszanego budynku w Agios Antonios w Nikozji. Składa się z 230m2 pa…
$903,056
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Lokale gastronomiczne w Paliometocho, Cypr
Lokale gastronomiczne
Paliometocho, Cypr
Dwie przestronne działki są na sprzedaż w spokojnej miejscowości w Nikozji, która jest najwi…
$113,323
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Sklep 365 m² w Nikozja, Cypr
Sklep 365 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 365 m²
Idealna mała jednostka handlowa o dużym froncie wyświetlacza znajduje się na parterze budynk…
$973,883
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Magazyn 626 m² w Ergates, Cypr
Magazyn 626 m²
Ergates, Cypr
Powierzchnia 626 m²
Warsztaty przemysłowe w Ergates w Nikozji. Ma powierzchnię 626m kw. budynek składa się z rec…
$460,222
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Sklep 105 m² w Nikozja, Cypr
Sklep 105 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 105 m²
Ten sklep znajduje się na parterze mieszanego budynku w Kaimakli w Nikozji. Składa się z pom…
$286,853
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Pomieszczenie biurowe 211 m² w Spilia, Cypr
Pomieszczenie biurowe 211 m²
Spilia, Cypr
Powierzchnia 211 m²
Dwa biura na trzecim piętrze 6-piętrowego budynku w Agios Antonios. Budynek składa się łączn…
$371,846
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Nieruchomości inwestycyjne 600 m² w Nikozja, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 600 m²
Nikozja, Cypr
Sypialnie 11
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 600 m²
Oferta inwestycyjna. Na sprzedaż jest kompletny budynek (z rozliczonymi aktami własności) z …
$1,59M
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Nieruchomości komercyjne 1 433 m² w Klirou, Cypr
Nieruchomości komercyjne 1 433 m²
Klirou, Cypr
Powierzchnia 1 433 m²
Dwupiętrowy budynek w Klirou. Budynek składa się z 2 sklepów na parterze i 4 mieszkań na pie…
$1,08M
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Sklep 199 m² w Spilia, Cypr
Sklep 199 m²
Spilia, Cypr
Powierzchnia 199 m²
Sklep na parterze w Agios Antonios, Nikozja. Ma powierzchnię 126 m kw i mezzanine 73 m kw. B…
$377,749
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Magazyn 1 863 m² w Dali, Cypr
Magazyn 1 863 m²
Dali, Cypr
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 1 863 m²
Magazyn przemysłowy z biurami i sklepem w Dali, Nikozja. Obejmuje on następujące obszary: M…
$2,30M
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Nieruchomości komercyjne 866 m² w Spilia, Cypr
Nieruchomości komercyjne 866 m²
Spilia, Cypr
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 866 m²
To 4-piętrowy budynek z piwnicą w Agios Antonios w Nikozji. Budynek ma powierzchnię ok. 866m…
$696,474
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Sklep 80 m² w Nikozja, Cypr
Sklep 80 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 80 m²
Na sprzedaż: 2 Identyczne Sklepy Handlowe - Engomi, Nicosia Każda nieruchomość posiada 80 m2…
$351,818
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Typy nieruchomości w Nikozja.

pomieszczenia biurowe
nieruchomości inwestycyjne
magazyny
sklepy
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