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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Peyia, Cypr

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6 obiektów total found
Inny 490 m² w Peyia, Cypr
Inny 490 m²
Peyia, Cypr
Powierzchnia 490 m²
Rzadka szansa na uzyskanie w pełni zrekonstruowanego (2022) budynku komercyjnego w samym ser…
$1,84M
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Sklep 52 m² w Peyia, Cypr
Sklep 52 m²
Peyia, Cypr
Powierzchnia 52 m²
Ta unikalna lokalizacja znajduje się w samym sercu jednego z najbardziej ruchliwych miejsc t…
$431,096
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Nieruchomości komercyjne w Peyia, Cypr
Nieruchomości komercyjne
Peyia, Cypr
Liczba kondygnacji 4
Budynek komercyjny położony w dzielnicy Coral Bay w Pegeia, Pafos, w pobliżu Coral Beach Hot…
$1,83M
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
TekceTekce
Lokale gastronomiczne w Peyia, Cypr
Lokale gastronomiczne
Peyia, Cypr
Rzadki plac na wzgórzu z zapierającym dech w piersiach widokiem na malownicze wzgórza Peyia …
$452,955
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Sklep 609 m² w Peyia, Cypr
Sklep 609 m²
Peyia, Cypr
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 609 m²
Położony w samym sercu Coral Bay - jeden z najbardziej znanych i najbardziej wysuniętych po …
$1,86M
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Lokale gastronomiczne w Peyia, Cypr
Lokale gastronomiczne
Peyia, Cypr
Położony na wzgórzu w prestiżowej części Zatoki Morskiej Peyia, dzia ³ ka ta oferuje rzadkie…
$1,99M
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