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Domy na sprzedaż w Opcina Konavle, Chorwacja

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5 obiektów total found
Willa w Cavtat, Chorwacja
Willa
Cavtat, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 219 m²
Wspaniały 4 * * * * Palazzo w samym sercu średniowiecznego Cavtat tylko 100 metrów od morza!…
$3,43M
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Dom 4 pokoi w Komaji, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Komaji, Chorwacja
Pokoje 4
Powierzchnia 177 m²
Liczba kondygnacji 2
House 177 m2, Konavle, Popovići Located in the village of Popovići, Dubrovnik-Neretva County…
$343,218
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Dom 14 pokojów w Cavtat, Chorwacja
Dom 14 pokojów
Cavtat, Chorwacja
Pokoje 14
Liczba łazienek 14
Powierzchnia 675 m²
CavtatA beautiful villa with 14 apartments with a total gross floor area of ​​675.55 m2, bui…
$1,85M
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Dom 2 pokoi w Molunat, Chorwacja
Dom 2 pokoi
Molunat, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Liczba kondygnacji 1
House with a spacious terrace and sea view, Molunat, Dubrovnik-Neretva County In the small y…
$420,718
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Dom 4 pokoi w Dubravka, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Dubravka, Chorwacja
Pokoje 4
Powierzchnia 190 m²
Nowo wybudowany luksusowy dom w pobliżu Dubrownika Położony w małej wiosce otoczonej pachnąc…
$2,05M
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Parametry nieruchomości w Opcina Konavle, Chorwacja

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